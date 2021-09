La nueva serie de Guillermo del Toro para Netflix, Cabinet of Curiosities ya tiene elenco confirmado, además de contar con realizadores y escritores, y constará de ocho historias de terror, las cuáles ya comenzaron su producción en Toronto. Como dato, el director de origen tapatío fue quien eligió personalmente a todos los que participarán en el proyecto televisivo por streaming.

Esta emisión pretende dar un vuelco a las nociones tradicionales del horror, ya que se mantendrá entre lo macabro, lo grotesco, lo gótico y lo mágico, además de conservar el misticismo clásico del terror que tanto le gusta a Del Toro. Con decir que algunos episodios estarán basados en material realizado por H. P. Lovecraft, Michael Shea y el propio director mexicano.

De acuerdo a Deadline, una de las cineastas elegidas para colaborar en Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities es Jennfier Kent. La australiana ha realizado una labor muy distinguida en el género del terror, pues recordemos que The Babadook, su primera película, causó gran furor entre los espectadores del séptimo arte. Por si fuera poco, en el 2018 ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia por su trabajo en The Nightingale.

Del Toro se hizo con un buen equipo de directores para llevar las historias a la pantalla chica, ya que contará con Ana Lily Amipuor que estuvo en Una chica vuelve a casa sola de noche, Catherine Hardwicke de Twilight, Panos Cosmatos de Mandy y Guillermo Navarro que está detrás de la serie, también de Netflix, Narcos.

Pero no sólo ellos estarán en Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, ya que los guiones serán escritos por plumas que han estado en grandes producciones como David S. Goyer en The Dark Knight, Mika Watkins en Origin, Vincenzo Natali de Hannibal y Lee Paterson de Curve.

Andrew Lilcoln, Hannah Galway y Essie Davies serán los actores que presentarán el primer episodio de esta antología de terror, el cual será dirigido por la antes mencionada Jennifer Kent. Para los episodios posteriores, se sabe que actuarán Tim Blake Nelson, Peter Weller y Elpidia Carrillo. Obviamente, Guillermo del Toro estará inmiscuido en la parte de la producción ejecutiva, en la cual estará acompañado por J. Miles Dale con quien ya trabajó en La forma del agua, aunado a la inclusión de Gary Ungar.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, todo lo que se sabe al momento sirve para darnos una idea de lo que veremos en pantalla, además que cualquier proyecto que realice el tapatío es sinónimo de calidad, así que no habrá problema en seguir esperando con ansias esta serie.