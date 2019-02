CAGE THE ELEPHANT ANUNCIÓ NUEVO DISCO CON “READY TO LET GO”

Cage The Elephant acaba de anunciar su nuevo disco Social Cues para el próximo 19 de abril a través de RCA.

Este será el primer disco de estudio luego de la publicación de Tell Me I’m Pretty (2015) y de las versiones en vivo Unpeeled (2017).

Social Cues contará con trece canciones originales, incluyendo la colaboración con Beck “Night Running”.

A continuación pueden escuchar el primer adelanto, “Ready To Let Go“, ver el tracklist y arte de tapa del álbum.

Social Cues:

01. Broken Boy

02. Social Cues

03. Black Madonna

04. Night Running (feat. Beck)

05. Skin and Bones

06. Ready to Let Go

07. House of Glass

08. Love’s the Only Way

09. The War is Over

10. Dance Dance

11. What I’m Becoming

12. Tokyo Smoke

13. Goodbye

