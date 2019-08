¿YA LE DISTE UNA CHECADA A CAGE THE ELEPHANT?

Cage the Elephant, no es precisamente una de las bandas más desconocidas de la industria musical, sin embargo, en un poco más de una década de existencia ya se han consolidado como una de las agrupaciones que ha sabido mantener la antorcha del rock encendida, augurando una gran temporada para el género.

Proveniente de Kentucky, Estados Unidos y liderada por el vocalista Matt Shultz, fue formada en el año 2006 y va desde el rock alternativo, el indie rock, blues rock, indie pop y garaje rock; teniendo influencias de Nirvana y Pixies.

Fue en el 2008 cuando la banda, conformada en ese entonces por Matt Shultz, Brad Shultz en la guitarra rítmica, Jared Champion en la batería, Daniel Tichenor en el bajo y Lincon Parish como guitarra principal, lanzó su primer álbum y tuvo que mudarse a Londres por cuestiones de popularidad.

Después de esto tuvo participaciones en festivales como Lollapalooza y Bonnaroo, logrando estar posteriormente en Coachella en el 2011, cuando fue creciendo el gusto por la banda y su música triunfó en Estados Unidos.

Algunos llegaron a conocerlos por su sencillo Ain´t no rest for the wicked, el cual formó parte del videojuego Borderlands.

Después de esto la banda no haría más que crecer; en el 2011 sacaron su segundo material titulado Thank you, Happy Birthday, superando las expectativas que había generado su primer álbum y fueron nominados a los MTV Music Awards 2011, junto con agrupaciones como Foster de People, The Black Keys y Foo Fighters.

Llegaría después el álbum Melophobia que consolidaría su lugar como uno de los grupos más importantes de la época dentro de su estilo, destacando en las tablas de los Billboard 200 y recibiendo una nominación al Grammy, siendo capaces de conservar su sello y autenticidad al tiempo que lograban grandes ventas musicales.

El cuarto disco publicado en 2015, Tell me I´m pretty, llegó a ser el favorito de la audiencia y ganó un Grammy por «Mejor álbum de rock», esta sería una producción que llevaría al incremento de las ventas.

Este año se estrenó su más reciente producción titulada Social Cues con toques más psicodélicos pero tratando de mantener una línea con el material pasado, contando además de una colaboración con Beck.

Este también es un álbum mucho más personal en el que el vocalista Matt Shultz tomó la batuta para ahondar en letras de despedidas y temas relacionados a la existencia y el ser; inspirado en gran medida por su reciente divorcio.

Cage the Elephant está en camino a convertirse en una de las bandas más importantes de su generación; si no los conocías seguro te llevarás una gran sorpresa.

TE PUEDE INTERESAR:

SUBEN A INTERNET UNA ENTREVISTA INÉDITA A NIRVANA DE 1989

PIXIES CONFIRMA NUEVO DISCO CON ON GRAVEYARD HILL

THE STROKES ESTRENARÁ NUEVA MÚSICA MUY PRONTO

QUEENS OF THE STONE AGE CONTRA LAS BAJAS CALORÍAS

DAVE GROHL PRODUCIRÁ UN MATERIAL INÉDITO A NIRVANA