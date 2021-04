TODO SOBRE LOS CAMBIOS DE QB Y EL DRAFT 2021 NFL

Cambios en los Mariscales de Campo / Quarterback Shuffle

Si no han seguido lo que ha ocurrido en la NFL desde que terminó la temporada, será un poco sorprendente cuando la NFL esté de vuelta. Habrá nada más y nada menos que 12 equipos con nuevos Mariscales de Campo ( QB )al inicio de la temporada 2021. A continuación les presentamos los cambios más interesantes desde que finalizó la temporada pasada.

Drew Brees se retiró ya no jugará más con los New Orleans Saints, quienes trajeron de regreso a Jameis Winston quien tendrá a su vez que competir con Taysom Hill por ser QB inicial. Otro cambio es el de Philip Rivers que se retiró de los Colts así como Alex Smith quien se retiró de Washington Football Team después de ganar el premio la temporada pasada como el “regreso del año “ conocido en inglés como –come back player of the year-.

Pero sin duda lo que mayor alborotó ha hecho es el QB de inicio de Houston, Deshaun Watson. Parece que no está de acuerdo con la dirección que está tomando el equipo y pidió un intercambio. Cuando salió la noticia de que deseaba irse de Houston, equipos como Miami, New England , San Francisco y los New York Jets mostraron interés ya que tenían jugadores disponibles para el intercambio con los Texans.

Sin embargo la gerencia general de los Texans desmintió esto públicamente al decir que no tenían interés en intercambiar a su QB de inicio ahora luego del escándalo sexual en el que se vió involucrado Watson no será nada fácil un intercambio si es que cambia de postura la gerencia , por lo tanto lo más seguro es que Watson sea el QB de los Texans para la temporada 2021.

Otro intercambio importante se dio con los LA Rams , pasaron a su QB Jared Goff y cedieron 2 primeras rondas en el Draft a los Detroit Lions todo por el QB Matthew Stafford. Este movimiento posiciona a los Rams como un favorito para el siguiente Super Bowl ya que Stafford está en el top 10 de los QB de la NFL. Los Lions por su parte están prácticamente reinventándose y seguramente esta temporada será frustrante para la franquicia.

Los Chicago Bears en un intento desesperado por mejorar la posición de QB hicieron una oferta enorme a Seattle para conseguir a su estrella el QB Rusell Wilson pero fue rechazada por los Seahawks. A los Bears no les quedo otra opción más que optar por el QB veterano Andy Dalton, decisión que no fue muy bien recibida por los fanáticos de Chicago.

Los siguientes equipos tendrán un nuevo QB de inicio la siguiente temporada:

Equipo 2020 QB de inicio 2021 QB de inicio ( probablemente)

Washington Alex Smith Ryan Fitzpatrick

Miami Ryan Fitzpatrick Tua Tagovailoa

Detroit Matthew Stafford Jared Goff

LA Rams Jared Goff Matthew Stafford

NY Jets Sam Darnold ¿Se decidirá en el Draft?

Philadelphia Carson Wentz Jalen Hurts

Indianapolis Philip Rivers Carson Wentz

Chicago Mitchell Trubisky ¿Andy Dalton?

LA Chargers Tyrod Taylor Justin Herbert

Jacksonville Gardner Minshew ¿Se decidirá en el Draft?

Carolina Teddy Bridgewater ¿Sam Darnold?

New Orleans Drew Brees Taysom Hill or Jameis Winston

San Francisco Jimmy Garoppolo ¿Se decidirá en el Draft?

2021 NFL Draft:

Este año el Draft tendrá lugar en Cleveland Ohio el próximo 29 de abril a las 8pm tiempo de la Costa Este, tienen una duración de 3 días. El Draft se divide en 7 Rondas el orden se determina en base a los resultados de la temporada pasada. El equipo con el peor récord que fue Jacksonville en este caso tiene el primer turno para escoger, el equipo que ganó el Super Bowl en este caso los Tampa Bay Bucanners tendrán el turno 32 son los últimos en escoger en la primer Ronda. En este Draft los fanáticos de los Eagles estarán contentos ya que tienen 11 oportunidades de escoger los que tienen menos selecciones serán los Seahawks con solo 3.

El Draft de la NFL es muy particular y de gran importancia la mayor parte de los equipos buscará posiciones que necesiten mejorar o simplemente optarán por el mejor jugador disponible. Como parte de su estrategia buscarán negociar jugadores con otros equipos para asegurar jugadores en ciertas posiciones. El intercambio de selecciones en el Draft ya comenzó desde el momento en que los Miami Dolphins que contaban con la posición número 3 para seleccionar o hacer sus picks, decidieron realizar dos negociaciones previas para lograr la posición que querían en el Draft.

Dado que se sienten seguros con la selección que hicieron en años pasados en el Draft del QB Tua Tagovailoa y pensando que seguramente las primeras 3 selecciones de 4 serían para escoger QB , como esto no es algo prioritario para Miami decidieron negociar con San Francisco el 3er lugar.

San Francisco por su parte accedió ya que tiene la esperanza de escoger en el Draft el potencial QB que les dé triunfos. Miami por lo tanto ganó con este intercambio el lugar número 12, una selección en la 1ª y 3ra Ronda en 2022 y un 1ª selección en 2023

Minutos después los Dolphins negociaron la posición 6 con los Philadelphia Eagles. A cambio los Eagles recibieron la posición 12 de Miami así como una selección en la Primer Ronda de 2022. Esto solo es una muestra de cómo se negocia con las rondas y posiciones previo al Draft seguramente habrá más intercambios de este tipo rumbo al Draft y durante el Draft.

Algunos de los más talentosos Quarterbacks que estarán en la lista del Draft en la 1era Ronda incluyen a: Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, Trey Lance y Justin Fields.

Algunos jugadores interesantes en este evento son los ofensivos Penei Sewell y Rashawn Slater. Como tight end TE destaca Kyle Pitts; como receptor o wide receiver , Ja’Marr Chase, Jaylen Waddle y DeVonta Smith.

También hay algo de talento en la parte defensiva como los line backers , Micah Parsons y Jeremiah Owusu-Koramoah y edge rushers o corredores como Jaelan Phillips y Kwity Paye.

Si cualquier de tus equipos favoritos logra algún jugador de estos seguramente llegarán para mejorar al equipo y no tengo duda que se notará la diferencia de la temporada pasada.

Aquí la lista al cierre de esta edición con el orden oficial de la Primer Ronda ( sujeto a cambio por intercambios pendientes)

1. Jacksonville Jaguars

2. New York Jets

3. San Francisco 49ers ( negociado de Houston a Miami)

4. Atlanta Falcons

5. Cincinnati Bengals

6. Miami Dolphins (negociado con Philadelphia)

7. Detroit Lions

8. Carolina Panthers

9. Denver Broncos

10. Dallas Cowboys

11. New York Giants

12. Philadelphia Eagles (de San Francisco negociado con Miami)

13. LA Chargers

14. Minnesota Vikings

15. New England Patriots

16. Arizona Cardinals

17. Las Vegas Raiders

18. Miami Dolphins

19. Washington Football Team

20. Chicago Bears

21. Indianapolis Colts

22. Tennessee Titans

23. New York Jets ( negociado Seattle)

24. Pittsburgh Steelers

25. Jacksonville Jaguars (negociado Rams)

26. Cleveland Browns

27. Baltimore Ravens

28. New Orleans Saints

29. Green Bay Packers

30. Buffalo Bills

31. Kansas City Chiefs

32. Tampa Bay Bucaneers

Muchos cambios seguramente vendrán lo que es un hecho es que la NFL se está moviendo y a partir de este próximo jueves , las cosas se ponen más interesantes rumbo a la temporada 2021.