Clásico de Otoño

Por fin llegó la fecha tan esperada comienza el 26 de octubre el Clásico de Otoño, la Serie Mundial 2021. Los finalistas los Atlanta Braves vs. Houston Astros

Los Braves de Atlanta llegaron aquí despachando a dos equipos que tenían muy bueno lanzadores los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers. Ahora están por enfrentarse a uno de los equipos con la mejor ofensiva en el béisbol. Los Astros por su parte vencieron también a unos Chicago Whitesox que tienen muy buenos lanzadores y pudieron con un equipo que tiene muy buen ofensiva los Boston Redsox. Es la primera vez que estos dos equipos se enfrentan en una Serie Mundial, pero no es la primera vez que se enfrentan en playoffs.

De hecho de los años 1997 a 2005 estos 2 equipos tuvieron una rivalidad ya que se enfrentaron 5 veces en playoffs cuando Houston estaba en Liga Nacional División Oeste. Recordemos que fue en 2013 cuando Houston se cambió a la Liga Americana .

En esos 5 encuentros los Bravos ganaron las 3 primeras series contra Houston, los Astros eventualmente tomarían revancha ganando las últimas 2 series. Así llegamos a la que sería la 6ta Serie entre estos 2 equipos pero sin duda esta es la más importante estamos hablando de la ¡Serie Mundial! Es complicado saber que podemos esperar de ambos equipos debido al Covid 19 y el calendario estos 2 equipos no juegan uno contra otro desde 2017.

Aquí les dejamos un panorama de la Serie Mundial de cada equipo para ver quién es el que puede tener la mayor ventaja en este encuentro.

Catcher

Houston: Martin Maldonado @ Atlanta: Travis d’Arnaud

Ambos equipos no cabe duda que confiaran en la ofensiva de su parrilla, sin embargo sus equipos confiaran en la forma manejan a sus lanzadores, bloquean o lanzan pelotas al equipo contrario o en la forma en que roban bases. Si uno de estos jugadores al bat despierta y puede hacer daño ese es d’Arnaud. Maldonado es mejor como catcher defensivo pero también cuando lo ponen al bat es mortal en la parrilla de los Astros. No veo ventaja aquí entre uno y otro equipo en esta posición. Quizá Maldonado baje la velocidad en las bases a los Bravos y d’Arnaud muy probablemente nos soprenda con un buen hit.

Primera Base

Houston: Yuli Gurriel @ Atlanta: Freddie Freeman

Si fuera temporada regular escogería al bat a Freeman de Atlanta ya que es de lo más peligroso, pero lo cierto que desde que empezaron los playoffs ha sido un tanto inconsistente incluso ha perdido confianza. Gurriel por otra parte parece que ha mejorado su juego desde que comenzaron los playoffs y será una pesadilla para los lanzadores de Atlanta en esta Serie. Si Freeman recupera su confianza al bat, quizá los Braves tengan una ligera ventaja aquí.

Segunda Base

Houston : Jose Altuve @ Atlanta: Ozzie Albies

Son dos jugadores con un físico muy promedio , nada impresionante (Albies 5″8 y Altuve 5″6) pero vaya que si saben darle al bat. En temporada regular Albies bateo 30 homeruns , Altuve 31. En los playoffs Albies ha estado no muy espectacular solo bateando un homerun mientras que Altuve lleva 3 homeruns. En este caso Altuve creo que es el que está a otro nivel cuando de playoffs hablamos. Este es su momento de brillar lo que le da una gran ventaja a Houston.

Tercera Base

Houston : Alex Bregman @ Atlanta: Austin Riley

Ambos jugadores son buenos a la defensa y también son buenos al bat. Para Riley ha sido un buen año , tiene 33 homeruns durante la temporada regular , en playoffs anotó 2 hits. Cualquiera de estos dos jugadores puede calentar la serie pero creo que la ligera ventaja aquí es para los Bravos, Riley puede batear hits en serio en esta Serie.

Shortstop

Houston: Carlos Correa @ Atlanta: Dansby Swanson

Ambos son buenos jugadores defensivos en la posición de shortstop. La mayor diferenciaentre los dos es al bat. Correa es muy peligroso al bat especialmente cuando el juego va parejo, Swanson ha tenido unos playoffs en los que no ha destacado mucho al bat lo cual no quiere decir que no es capaz de anotar un gran hit para su equipo. Aquí definitivamente los Astros tienen la ventaja.

Jardín Izquierdo:

Houston: Michael Brantley @ Atlanta: Eddie Rosario

Si hace una semana hubiese hecho la comparación habría dicho que es un encuentro parejo sin mayores diferencias entre ambos. Brantley , no es un tipo que haga mucho ruido pero siempre encuentra la forma de colarse en las bases ya se por hit o base por bola. Eddie Rosario está ahorita en su momento como bateador. Si sigue así como lo hizo contra los Dodgers los últimos 3 juegos , entonces los lanzadores de los Astros no tendrán mucho trabajo, aquí le doy la ventaja a los Bravos.

Campo Central

Houston: Chas McCormick Atlanta : Adam Duvall

Esta es una comparación interesante. Los Astros tiene uno de los mejores centro campistas defensivos en el juego McCormick pero los Braves tienen un muy buen campista que al bat es capaz de anotar una par de homeruns cuando se necesita, bateo 38 durante la temporada regular. Aunque no es centro campista natura está muy al nivel de McCormick. Aquí no veo uno ventaja para uno o para otro.

Campo derecho

Houston : Kyle Tucker @ Atlanta : Joc Pederson ó Jorge Soler

Si solo vieron los playoffs del lado de la liga Nacional , todo mundo opina que los Braves tienen una gran ventaja con Joc Pederson. Pero no tan rápido, mientras que los Astros tienen nombres muy conocidos como Altuve, Bregman y Correa también tienen a Kyle Tucker. Pero ¿quién es? Es el líder en RBI run batted in, en estos playoffs con 15, es decir este marcador indica la frecuencia con que un bateador hace que se anoten carreras.

Este jugador es lo que se conoce como un clutch player y muy buen bateador con hombres en base. Ha anotado 4 homeruns en estos playoffs así es que sería un gran error para los lanzadores de Atlante no considerarlo una amenaza. Aquí la ventaja es para los Astros.

Bateador designado / Designated Hitter

Houston: Yordan Álvarez @ Atlanta: Joc Pederson ó Jorge Soler

El DH ó bateador designado deberá jugar en un máximo de 4 juegos en esta Serie. ( Juegos en Houston). Esta ha sido siempre la ventaja de la Liga Americana sobre los Equipos de la Nacional, tienen un bateador designado durante todo el año. Así los Astros tienen aquí una gran ventaja con Álvarez. Es bateador zurdo, que puede poner la pelota en cualquier lugar del campo, será complicado para los lanzadores de los Braves. Del lado de los Braves , Pederson y Soler se defienden pero no están en el mismo nivel que Álvarez. Ventaja para Houston.

Lanzadores:

Es difícil descifrar a los lanzadores de los Astros. Los Redsox acabaron con ellos en los juegos 2 y 3 de la Serie. Pero últimamente despertaron con actuaciones destacables como las de Framber Valdéz y Luis García. Del lado de los Braves, creo que tienen una ventaja con Charlie Morton, Ian Anderson, Max Fried tienen un ERA combinado en estos playoffs de 3.27. Los bullpens de ambos equipos son buenos con los Astros: Ryan Pressly y del lado de los Braves: Tyler Matzek han sido impresionantes así es que está muy parejo el duelo. Doy una muy ligera ventaja a los Braves con sus lanzadores por los lanzadores de inicio de los Astros son algo inconsistentes.

Managers

Houston : Dusty Baker @ Atlanta: Brian Snitker

En el béisbol no hay mayor momento en que los managers tengan mayor impacto que en los playoffs. Ellos son los que deciden cuando cambiar a los lanzadores saben cuándo poner al bat a uno o a otro jugadores, en general es el hombre en el que caen las más importantes decisiones sobretodo en post- temporada. Un error del manager le cuesta el juego y aquí estamos hablando de la Serie Mundial. Aquí no veo la ventaja entre un equipo y otro. Baker tiene mayor experiencia en los playoffs es el 5to equipo que maneja y llegan a los playoffs. Pero ¿será realmente una ventaja cuando nunca ha ganado una Serie Mundial?

En general creo que los Astros de Houston ganarán la Serie Mundial y Dusty Baker por fin ganará su anillo como manager. La Serie empieza el 26 de octubre y se podría extender a 7 juegos hasta el 3 de noviembre.

Pero ¿cómo llegaron a la Serie Mundial los Braves de Atlanta y los Astros de Houston? Entérate con este recap de la última serie que jugo cada uno.

Boston Redsox @ Houston Astros

Juego 1: Ambos bullpens fueron indispensables en el juego 1 de la serie, los lanzadores de inicio Chris Sale de Boston y Framber Valdez de Houston solo podrían jugar hasta la 3era entrada. De ahí los Astros tuvieron que alcanzar a Boston iban ganando 3-1. Hasta la 6ta entrada Houston logró empatar el partido 3-3. Los Astros sumarían una carrera más en la 7ª. Entrada y otra más en la 8va. Entrada dejando el marcador en 5-3 a su favor entrando a la 9ª. El lanzador de cierre de los Astros Ryan Pressly solo permitió una carrera a los Redsox del centerfield Kike Hernández , quien fue la estrella del partido pero no le alcanzó para dar la victoria a su equipo. Aquí los héroes fueron el bullpen de los Astros solo permitieron 1 carrera en 6 entradas. A favor ASTROS

Juego 2: Boston después de perder el juego optó por poner de lanzador de inicio a su as bajo la manga Nathan Eovaldi en un intento por empatar la serie. Los Astros pondrían a su lanzador derecho Luis Garcia. Pero realmente en este juego los Redsox no necesitarían tanto a sus lanzadores , ya que este juego era más bien a la ofensiva para Boston. En la 1er entrada vino el Grand Slam de JD Martinez esto puso a Boston 4-0 arriba. En la 2da entrada el 3ra base Rafael Devers bateo un Grand Slam dando la ventaja 8-0 Boston. Pero los Astros regresarían con 5 carreras aunque no fue suficiente para ganarles el juego que quedó 9-5 a favor BOSTON

Juego 3: El juego estaba de regreso en el Fenway , casa de los Redsox se esperaba que continuarán en ese racha de buenos bateos que tuvieron en el juego 2 y lo logaron anotaron 6 carreras en la 2da entrada que incluyo otro Grand Slam de 1ª.. base Kyle Schwarber. Era este el 3er Grand Slam en solo dos juegos para Boston, en este juego los Redsox lograrían 4 homeruns y su staff de lanzadores seguiría sólido aguantando a los peligrosos Astros permitiendo solo 3 carreras y solo 5 hits. El marcador final fue 12-3 favor BOSTON . Aquí iban adelante en la Serie.

Juego 4: La presión estaba del lado de los Astros para ganar el juego. Houston comenzó bien Alex Bregman abrió el marcador con una carrera, siguió poco tiempo después Xander Bogaerts de los Redsox para batear un hit y anotar dos carreras poniendo nuevamente a la delantera a Boston 2-1 eso solo después de la 1ª. entrada. Hasta la 8ª. entrada hubo movimiento cuando Jose Altuve de Houston empato el partido con una carrera , para la 9ª. entrada los Astros con 2 hombres en base y 2 outs, lo increíble sucedió.

Vino hit tras hit por parte de los Astros , no había lanzador de Boston que los detuviera anotaron increíblemente 7 carreras para romper el empate y dejar a los Redsox atrás con un marcador 9-2 a favor de los ASTROS. Este juego fue el punto de quiebre en la Serie dado que los lanzadores de relevo de los Astros en 7 carreras no permitieron ni una sola carrera a la ofensiva de Boston.

Juego 5: Fue el 3ro y último juego en Fenway Park para esta serie, los fanáticos estaban mu nerviosos. Era un juego muy importante el que ganara se iría adelante en la Serie 3-2. Houston anotó primero con Yordan Alvarez que bateo un hit en la 2da entrada y anoto una carrera. Así siguió el marcador hasta la 6ta entrada. Los Astros nuevamente se darían vuelo con los lanzadores de relevo de los Redsox anotarían 5 carreras más que los llevarían a un 6-0.

El lanzador de inicio de los Astros Framber Valdez tuvo un buen regreso lanzando 8 entradas permitiendo a Boston solo 1 carrera y 3 hits. Fue una actuación dominante por parte de los Astros enfilándose ya como un favorito hacia la Serie Mundial.

Juego 6: El momentum en este partido ya había cambiado hacia el lado de los Astros ya solo esperarían a cerrar la Serie. Curiosamente la jugada decisiva fue en la baja de la 1ª entrada. Con un hombre en base Yordan Álvarez bateo al centro del campo, Boston no logró atrapar la pelota y esto permitió que Bregman en la base anotará la primera carrera del juego.

Quien pensaría que esta sería la única ofensiva que necesitaría Houston , los bateadores de los Redsox parecía que estaban en estado de coma. Las siguientes entradas en las que anotó Houston fue en el 6ª con Álvarez y todavía en la 8ª. Kyle Tucker bateo un homerun que permitió 3 carreras más , acabo el juego 5-0 favor Houston así teníamos ya para el 22 de octubre al Campeón de la Liga Americana, los ¡Astros!

Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves

Juego 1: Los Dodgers decidieron para este juego no usar a sus lanzadores de inicio sino al bullpen. Los Braves usaron a su lanzador zurdo de inicio , Max Fried. Hasta la 4ª entrada se movió este juego , Will Smith de los Dodgers y Austin Riley de los Braves abrieron el marcador y lo empataron a 2. Hasta la baja de la 9ª después de que Riley bateo, Albies anotó y fueron los héroes de la noche. El marcador 3-2 favor BRAVOS.

Juego 2: Los Dodgers buscarían empatar la serie en el juego 2 y todo empezó bien en la 1ª entrada C.Seager bateo un homerun que permitió 2 carreras puso a LA adelante. Pero los Braves regresaría en la 4ta entrada cuando el ex Dodger, Joc Pederson batearía y permitiría que se anotaran dos carreras para empatar el partido a 2.

El juego se mantendría así hasta el 7ª. entrada cuando los Dodgers , irían por 2 carreras más y se ponían a la delantera. En la 8ª. entrada el bullpen de los Dodgers se colapso, Rosario y Albies anotaron 2 carreras más y ya para la 9ª. Swanson anotó para darle el triunfo 5-4 a los BRAVOS. Los lanzadores de Atlanta solo permitieron 4 hits a los Dodgers en todo el juego.

Juego 3: La Serie se fue a los Angeles con unos Dodgers perdiendo los dos primeros partidos la presión ya se sentía en el juego. Empezaron los Dodgers muy bien abriendo el marcador 2-0 en la 1ª. entrada gracias al homerun de C.Seager. Así siguieron hasta la 4ta los Bravos anotaron 4 carreras y se pusieron adelante 4-2. Atlanta agregaría una carrera más en la 5ta entrada para dejar el marcador 5-2. En la 8ª. Bellinger anotó un homerun que empato el partido con 3 carreras. Regresaban los Dodgers e irse adelante 6-5 gracias a que Kenley Jansen salvo el juego al sentar a 3 bateadores de los Braves. Marcador a favor DODGERS.

Juego 4: Aquí los Braves tenían que dejar de confiarse si no les pasaría lo que en el juego 3 los Dodgers los superaron de una forma inesperada. Comenzaron el juego a la delantera 4-0. Los Dodgers parecería que llegarían motivados por su triunfo anterior pero no fue para nada así sus lanzadores fuera de concentración y sus bateadores sin ruido. El campo izquierdo Eddie Rosario de los Braves, tuvo un excelente juego con 4 hits incluyendo 2 homeruns y 4 RBI que llevaron a los Braves a aplastar a los Dodgers 9-2 favor BRAVES.

Juego 5: Ahora si con su espada en la pared los Dodgers tenían que ganar o ganar este partido. Los Braves pegarían primero con Freddie Freeman en la 1ª entrada con un home run de 2 carrera les dio la delantera. Pero los Dodgers pronto los alcanzaron con AJ Pollock y Chris Taylor se fueron al frente 3-2. De ahí los Braves ya no hallaron buena ofensiva y sus lanzadores no podían contra los bats de los Dodgers que dominaron el juego 11-2. Favor DODGERS. Esta fue la noche de Chris Taylor con 3 homeruns 6 RBI y Aj Pollock 2 homeruns con 4 RBIS.

Juego 6: Este era el juego ganar o morir para los Dodgers optaron a Walker Buehler y guardaron a Max Scherzer para un posible juego 7. Mala decisión desde el inicio Buehler permitió 4 carreras en 4 entradas. Lo destacable vino del bat de Eddie Rosario bateo un hit de 3 carreras para abrir el marcador 4-1 . Los Dodgers agregarían una carrera más en la 7ta pero fue lo más cerca que se pudieron aproximar a los Braves. Su bullpen les cerró la puerta a los Dodgers el juego acabo 4-2 y los BRAVES ganaron el Campeonato de la Liga Nacional¨y su pase a la esperada Serie Mundial.