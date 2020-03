Es el primer sencillo de Jaded Hearts Club Band,grupo formado por Matt Belamy,Miles Kane y Jamie Davis

«Nobody But Me» es una canción donde participan Muse,Blur y The Last Shadow Puppets.Este es el primer tema que comparten con Jaded Hearts Club Band un proyecto musical integrado por Matt Belamy,Miles Kane y Jamie Davis.

Jaded Hearts Club Band debutó por primera vez en 2017, ese mismo año ofrecieron unc show secreto en el Pour Vours de Hollywood,también tuvieron algunas presentaciones en Londres, donde compartieron escenario con Roger Daltrey.

«Nobody But Me» es un cover del famosos tema hecho por éxito de The Isley Brothers. Esta agrupación surgió en Estados Unidos durante el año de 1954 y fueron una de las más populares dentro de los géneros del soul, funk y pop.

