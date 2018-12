ESCUCHA LAS CANCIONES INÉDITAS QUE COMPARTIÓ MORRISEY

Hace poco contra todo mal diagnóstico, Morrisey, se presentó en la Ciudad de México para dar un concierto al que asistieron cientos de capitalinos. Poco después se presentó en Buenos Aires y al mismo tiempo el músico publicó en plataformas la edición deluxe de su más reciente álbum Low in High School.

Pocos días después de anunciar un álbum de covers -con versiones de Bob Dylan, Joni Mitchell, entre otros-, el ex líder de The Smiths demostró que también tiene material propio que creó para mostrarle al mundo que no todo es melancolía.

En esta nueva edición de su disco del año pasado se incluyen nueve temas extra. Cinco de ellos son grabaciones en vivo, incluyendo su cover de “Back on the Chain Gang“ de The Pretenders.

Las tres canciones inéditas se titulan: “This Song Doesn’t End When It’s Over“, “Never Again Will I Be A Twin” y “Lover-To-Be“. Podés escucharlas a continuación: