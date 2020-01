En 2012 Carlos Reygadas ganó popularidad como uno de los directores de culto dentro del cine mexicano, gracias a su película Post Tenebrax Lux,la cual ganó un premio a mejor dirección en el Festival de Cannes.

La genialidad de Reygadas era inegable. Su trabajo era amado por mucho pero también odiado, algunos juzgaron sus filmes como pretenciosos. Sin embargo el trabajo del cineasta, seguí apareciendo en grandes los grandes festivales. Japón (2002) y Luz Silenciosa (2007) también obtuvieron reconocimiento dentro del Festival de Cannes.

El año pasado el movimiento @MeTooCineMx, hizo publicas algunas denuncias de acoso que involucran a Reygadas. Ninguna de las denuncias fue anónima,tal es el caso de Katina Medina Mora cineasta mexicana, quien compartió su historia con el director

A mí Reygadas se me acercó en una fiesta y me empezó a abrazar muy borracho y a embarrarse asqueroso. Su mujer estaba a unos pasos como si nada. Lo empujé para que se quitara y me dijo, ‘¿no sabes quién soy?’. Es un asqueroso que ha acosado a miles de mujeres’

La Crónica, 2019-03-26