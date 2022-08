Carritos de marihuana exprés, la nueva sensación en las calles de Bangkok

Desde hace unos años, los food trucks tomaron gran relevancia en diversas ciudades del mundo, pero lo nuevo y que ha causado furor son los carritos de marihuana exprés, aunque solamente en Bangkok y gracias a la despenalización del cannabis en Tailandia hace un par de meses.

Antes de que el uso de la planta fuera legal, el consumo se limitaba a uno que otro local que siempre se encontraba abarrotado de turistas. Ahora es común encontrar decenas de tiendas y carritos de marihuana exprés que venden productos del cannabis en los puntos menos vacacionales de Bangkok.

De hecho, en el barrio de Thong Lo se pueden apreciar diversos de estos locales móviles casi en cada esquina y provocando la mirada de los turistas que están en busca de algo de marihuana recreativa.

En estos carritos de marihuana, algunos muy parecidos a las bicicletas que van vendiendo alimentos y otros al mero estilo de los foodtrucks, se pueden adquirir diversas opciones de cogollos para todo gusto y objetivo del consumidor final. “Tenemos variedades que te dejan más animado, creativo, hablador, centrado o relajado. Hay (cogollos) para todos los tipos de cliente y que atiende la necesidad de cada uno”, afirma ‘Buddee’, un expendedor de marihuana que vende a las afueras de una famosa discoteca en Bangkok.

El boom de estos establecimientos móviles se dio gracias a que las autoridades tailandesas legalizaran el uso recreativo del cannabis a inicios de junio de este 2022. De acuerdo a los vendedores, los días de mayor venta son los viernes y sábados, ya que la clientela sale de fiesta y gustan de comprar un churrito.

“Por ahora todo va viento en popa. Estamos creando una clientela y siempre pensando en qué más podemos innovar”.

Lo bueno de estos carritos de marihuana exprés es que los rangos de precio son variados, así como el menú que se ofrece a los transeúntes de la zona, desde onzas, cigarros y quizá algún alimento.

“La legalización me pareció muy bien, porque mucha gente ya fumaba y ahora lo seguirán haciendo, pero de forma legal. Y a quienes no les gusta, pues simplemente pueden elegir no fumar”

Pero no todo es bello con esta despenalización, ya que fue las autoridades no emitieron alguna regulación sobre el consumo, máxime que es promover el uso médico de la planta, por lo que tanto consumidores como comerciantes no tienen muy en claro qué se puede hacer y qué no.

Debido a esto, y aunque son toda una sensación, los carritos de marihuana exprés se manejan con cautela e incluso le piden a sus clientes que consuman en lugares poco públicos, y sólo venden a personas mayores de 20 años.

“Está bien que se impongan reglas para el consumo entre menores de 20 años, porque son niños influenciables. Cuando se hagan mayores ya podrán elegir por sí mismos si quieren fumar o no”.

Con información de EFE.