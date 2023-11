Cartelera House Of Vans: Aniversario de Reactor 105 y más

Iniciar el cierre de año puede representar nostalgia, melancolía e incluso ansiedad por lo rápido que corren los días. Pero también, es un buen momento para aprovechar lo que queda de tiempo con actividades que nutran los saberes y la diversión. La cartelera semanal de House Of Vans trae para ti distintas opciones para ello.

24 de noviembre: Show en vivo de Kitai

Tras tres años de silencio, el cuarteto formado por Alexander Mel, Fabio Yanes, Edu Venturo y Deivhook llega a México por primera vez con el que será su cuarto álbum de estudio: «No Somos Tu Puta Banda De Pop«, un disco con el que dan paso al sonido más crudo, más estridente, más rock y más a su estilo hasta la fecha. Inicia a las 22:00 horas.

24 de noviembre: Workshop Cómo hacer tu propio Mini Synth por Neutrino Lab

Uno de los talleres más queridos y esperados vuelve a casa. Neutrino Labs MX es una compañía que se dedica a la fabricación de pedales de efecto así como dispositivos de audio y video que estimulan la creatividad de quién lo use. Si lo tuyo es la experimentación con el sonido y la imagen, este workshop es para ti para que crees desde cero tu propio mini sintetizador. Te esperan a las 20:00 horas.

25 de noviembre: 19 aniversario de Reactor 105.7

La estación de radio alternativa de la Ciudad de México tomará los espacios de la House Of Vans a partir de las 14:30, con actividades para todos los gustos. Checa los talleres y organiza tu día para poder disfrutar de cada uno de ellos:

Taller de piñatas con Viva Piñata Factory

Exposición fotográfica « Momentos Reactor «

« Taller de Dj con DJ Diavlid

Taller de ilustración con Mario «Mareo» Flores

Taller defensa personal niñxs por Regina «Kill Bill» Tarín

Taller de Bajo con Alonso Arreola

Taller de guitarra por Vince de Rebel Cats.

25 de noviembre: Skate School por Chilango Skate

Chilango Skate es la tienda más grande de skateboarding a nivel nacional y de la marca se desprenden proyectos como la Chilango Skate School, una de las escuelas de skate más conocidas y con mayor profesionalismo del país que este 25 de noviembre en punto de las 15:00 horas, te espera a ti y a tus amigxs para que disfrutes mientras aprendes de los más duros del skate.

25 de noviembre: Taller de Dibujo por El Rotulista

Iván Rivera alias “El Rotulista” es un artista mexicano enfocado en el mundo de la ilustración y el skateboarding. Ha hecho famoso a su persona como un ícono del skate que vive en diversas historietas y en esta ocasión, te enseñará a crear tu propio personaje personalizado. En el taller podrás adentrarte en su mundo de arte y color a partir de las 15:30 horas.

25 de noviembre: Taller de Pintura por Elena Manero

Este taller preparado para los festejos del segundo aniversario de House Of Vans viene de la mano de la artista visual Elena Manero, quien está en constante exploración de innovadoras posibilidades plásticas y representativas del retrato contemporáneo. Sumate al taller de técnicas experimentales de acuarela con Elena, en donde a partir de una referencia fotográfica, aprenderás a pintar de manera libre, creativa y realista. Inicia a las 17:30.

Si necesitas más información acerca de la cartelera House Of Vans, no olvides visitar Vans.mx/houseofvans y si acudes a algún evento, no dejes de compartirlo en tus redes sociales usando el #HoVCDMX para acompañar el recuerdo de tu experiencia.

Dirección: Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX