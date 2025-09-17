Casa de subastas americana pone a la venta piezas arqueológicas mexicanas

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Cultura, ha lanzado un enérgico rechazo a la subasta en línea «Pre-Columbian / Ancient / Ethnographic / Fine Art«, organizada por la casa Artemis Gallery en Louisville, Colorado. La subasta, que incluye 47 piezas arqueológicas en subasta americana, ha sido calificada como un acto de expolio cultural por las autoridades mexicanas, que ya han iniciado los procedimientos legales para su repatriación.

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estas 47 piezas son parte del patrimonio cultural de México. La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, hizo un llamado a la casa de subastas a detener la venta, apelando a la ética y el respeto por el legado de las culturas ancestrales del país. La funcionaria subrayó que, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estos objetos son propiedad inalienable de la nación.

El catálogo de Artemis Gallery muestra un inventario de valor incalculable que abarca diversas culturas y periodos de la historia prehispánica de México. Entre las piezas arqueológicas en subasta americana más destacadas se encuentra un cuauhxicalli en forma de águila, un recipiente azteca del siglo XIV al XVI, utilizado en ceremonias de sacrificio para ofrendar corazones a los dioses.

Otro objeto que ha captado la atención de los expertos es una cabeza de cerámica olmeca finamente esculpida, de entre el 1200 y el 900 a.C., que representa a un bebé. También se ofrece un tecomate, una vasija olmeca de la región de Las Bocas, con una antigüedad de más de 3,000 años, y un cuenco de cerámica de color crema de la cultura de Tlatilco.

El catálogo también incluye un modelo de templo de piedra de la cultura de Mezcala (500-100 a.C.) y un grupo de figuras de terracota de las culturas de Jalisco y Nayarit. Las ofertas iniciales de estas piezas, que evidencian la maestría artesanal de las civilizaciones mesoamericanas, varían entre los 250 y los 3,750 dólares, aunque se estima que podrían alcanzar precios mucho más altos.

De tal manera que el comunicado firmado por la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirma que ya se han iniciado procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes sobre la venta en cuestión, con el propósito de que las piezas que conforman este catálogo, sean repatriadas a territorio mexicano, a través de los canales diplomáticos y legales oficiales a fin de proteger el patrimonio cultural de México.

Piezas arqueológicas en subasta americana: un patrón de venta ilegal

Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano se enfrenta a la venta ilegal de su patrimonio. En abril pasado, la Secretaría de Cultura también rechazó la subasta de 17 piezas mexicanas en Alemania, organizada por la casa Zemanek-Münster, que hasta la fecha de los hechos reportados, las piezas arqueológicas mexicanas no se vendieron en la subasta, ya que México inició acciones legales para su recuperación, y la casa de subastas no retiró los lotes del patrimonio mexicano a pesar de las protestas.

La actual subasta de Artemis Gallery reafirma un problema global: el tráfico ilícito de bienes culturales. La lucha de México por recuperar sus tesoros no solo busca la repatriación, sino también crear conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural, que es memoria viva y legado de los pueblos originarios. La denuncia busca sentar un precedente para frenar la constante comercialización de los vestigios que narran la historia de la nación.