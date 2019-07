Nos emociona bastante cuando nos enteramos que dos iconos de la música se reúnen, es como si se fueran a juntar para hacer algún proyecto nuevo y eso nos pone a la expectativa.

En esta ocasión el nuevo ruido es Julian Casablancas y Alex Turner. Quienes pasamos parte de la adolescencia escuchando a las bandas de estos dos vocalistas, recordaremos que antes, tuvieron una reunión y además ahí se encontraba Alex Kapranos.

The Strokes, Arctic Monkeys y Franz Ferdinand respectivamente, sin duda de las más reconocidas.

Durante el festival Lollapalooza en París, Francia 2019 donde The Strokes fue el headliner del último día del festival. Al terminar el show, en el after party, sucedió el encuentro entre estos dos rockstars.

Nos enteramos gracias a un fan que hizo circular la foto que les tomó en sus redes, quien además recibió un abrazo de Turner en ese momento.

Alex and Julian Casablancas !!!!!!

”I took this picture and alex turner gave me a hug I do not even know why” (cr: BasicLuna) pic.twitter.com/vmr8cupfxQ

— Arctic Monkeys Japan (@ArcticMonkeysJP) July 22, 2019