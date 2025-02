¿Cashless cancelado? Cómo te afecta el acuerdo Profeco-Ocesa

Recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que revisaría el uso del pago cashless en eventos masivos. Por lo que los consumidores esperaban algunos meses para ver reflejada esta acción. Sin embargo, la Profeco actuó de inmediato y este 24 de febrero anunció el fin de cobros extras. El titular de la Profeco, Iván Escalante, durante la conferencia matutina de la presidenta de México.

Explicó que ya establecieron contacto con la empresa Ocesa y lograron llegar a un acuerdo (Profeco-Ocesa). De ahora en adelante los eventos y festivales que operan, el dispositivo cashless se entregará de manera gratuita. Según el titular, señaló que después de haber encontrado que el banco solo actúa como patrocinador, acordó que ya no venderán este dispositivo, no cobrarán comisión por precarga ni por retorno de dinero en los eventos. «Recuerda, en los festivales y eventos no deben cobrarte para ejercer tu derecho al consumo», indicó Profeco.

Ya no venderán los dispositivos cashless

Ya no cobrarán por precarga ni por devolución de dinero

En dónde aplicarán las medidas Profeco-Ocesa

Eventos:

Gran Premio de la Ciudad de México

NASCAR Cup 2025

Festivales:

EDC

Vive Latino

Tecate Emblema

Arre

Corona Capital

Flow Fest

Igualmente, la Profeco aclaró que busca garantizar los derechos de los usuarios en eventos y festivales masivos. Pues a lo largo de los años se han reportado muchas denuncias. Ya que algunas empresas cobran una comisión por el uso de las pulseras o plásticos, por ejemplo. Otras de las quejas más sonadas fue el reembolso con comisiones excesivas del saldo no utilizado y la preocupación sobre la privacidad de los datos de cada persona.

Pues en un inicio señaló que existía un vacío en la ley sobre este tipo de transacciones, pues según el titular, asistir a un evento y pagar por servicios adicionales, tiene que ver con una relación entre particulares. “Nosotros no estamos de acuerdo en que los consumidores deban pagar por consumir, especialmente cuando ya están pagando un precio por la tarjeta, que además está brandeada con el logotipo del evento, lo que representa una forma de promoción adicional”, aseguró cuando aceptaron tomar el caso.

Las medidas presentadas se llevarán a cabo de inmediato en los eventos de este 2025. Ya que de esta manera podrán regular las pulseras y tarjetas “cashless” para que el consumidor tenga la mejor experiencia posible en los eventos de música.

Cómo funciona el pago chashless

El sistema de pago «cashless» utilizado por Ocesa en festivales de la Ciudad de México es un sistema de pago electrónico que emplea pulseras o tarjetas con tecnología RFID. Las cuales funcionan como una billetera electrónica: los asistentes las recargan con dinero, ya sea en línea o en puntos dentro del festival, y luego las utilizan para pagar comida, bebida y mercancía acercándolas a un lector.

Este sistema busca agilizar las transacciones, reducir el manejo de efectivo y prevenir pérdidas. Sin embargo, las autoridades iniciarán con la eliminación de las comisiones excesivas.