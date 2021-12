¿SABÍAS QUE EXISTE EL BLACKJACK CHINO?

El blackjack es uno de los juegos más populares entre los que podemos conseguir en cualquier casino y jugar al blackjack con dinero ficticio está al alcance de un click, lo cual te puede servir para practicar en caso de que en algún momento quieras jugar la variante china de este juego. ¿La conoces?

¿Qué es el blackjack?

El blackjack es un juego bancario de casino muy popular y es incluso el más popular del mundo en su género. Utiliza una baraja de 52 cartas y desciende de una familia mundial de juegos bancarios de casino, conocida como Twenty One (21).

¿Qué hace al blackjack chino diferente del tradicional?

En el blackjack proveniente de China se utilizan una o dos barajas, con 52 cartas cada una. Uno de los jugadores es el que reparte; pero también pueden turnarse para repartir.

Lo más probable es que el juego haya evolucionado por el hecho de que, entre amigos, es difícil organizar una partida de reglas de blackjack con un crupier, que juega de forma diferente a los jugadores.

Las cartas se reparten boca arriba y el crupier debe jugar al menos hasta 17 puntos antes de plantarse, mientras que los jugadores no tienen límites. Esto es difícil para un pasatiempo agradable en casa, y parece que las probabilidades están en contra de la banca. Por eso la mayoría de los compañeros no quieren ser crupieres.

El crupier puede optar por revelar las manos de ciertos jugadores en este juego, resolver las apuestas con ellos y luego volver a pedir y revelar las manos de otros jugadores, lo cual es una característica singular que lo diferencia del blackjack tradicional. Otra distinción digna de mención es la que se otorga al jugador que tiene 5 cartas sin rebote.

Lo más importante a tener en cuenta es que aunque el blackjack chino tiene algunas normas estándar, reglas extrañas de la casa de juego son bastante comunes.

Las cartas tienen algunas diferencias al blackjack tradicional: Las barajas con cara valen 10, y las cartas numéricas valen lo mismo que su cara.

El valor del as varía según el número de cartas en la mano del jugador. Si el jugador sólo tiene dos cartas, el as vale 10 u 11 puntos. El valor del as se reduce a 1 si el jugador tiene 4 o más cartas en su mano.

¿Cómo jugarlo?

Los jugadores deben hacer apuestas para indicar que van a participar, antes de que comience cada ronda. Las cartas se reparten boca abajo a todos los jugadores y a la banca una vez que se han aceptado todas las apuestas.

Cuando se roban las primeras cartas, los jugadores pueden realizar acciones como plantarse o pedir. Sin embargo, si tienen cartas particulares en sus manos, pueden ganar inmediatamente. Una pareja de ases se considera una prohibición y se paga con probabilidades de 3:1 cuando aparece esta mano.

Un ban-nag es el equivalente al blackjack normal, que consiste en un as y una carta cuyo valor equivale a 10. Si el repartidor no tiene un ban-nag o ban-ban, esta mano gana.

Una mano libre (también conocida como mano de escape) es una mano que suma 15 puntos, con las dos cartas iniciales. El jugador puede decidir detener el juego en este punto; las cartas se recogen, se barajan y se vuelven a repartir. Esto también se aplica al distribuidor.

Curiosidades

Tradicionalmente, la mayoría de los jugadores ocasionales juegan durante el Año Nuevo Chino porque se cree que el período entrante trae buena fortuna para las personas.

Debido a esta antigua y extendida creencia, el blackjack chino es uno de los juegos más populares durante el Año Nuevo Chino, particularmente.

Otras variantes del blackjack chino

Ban-nag (en idioma cantonés), Ban-luck (en hokkien), y xì dách (en vietnamita) son algunos de los nombres por los que se conoce a este juego alrededor de la China continental y el sudeste asiático.

También tenemos al Kampung Blackjack en Malasia, llamado así para distinguirlo del blackjack tradicional en los casinos. De hecho, esta variante también tiene sus propias particularidades, como por ejemplo:

Kapmpung significa pueblo o villa en malayo

El jugador que alcance una mano de 15 puntos (el carnet o el pasaporte) recibirá una excepción, de lo contrario se le impondrá una sanción.

Se ha visto al repartidor alcanzar al menos 15 puntos, en numerosas ocasiones durante el juego.

Un jugador puede ganar la partida robando 5 cartas de una sola mano, si todos los jugadores no han robado más de 5 cartas en total.

Se piensa que es una versión del blackjack chino, pero también podría considerarse una variante propia.

El hecho es que el blackjack está entre las atracciones más comunes y divertidas que podemos encontrar en un casino, así que puedes jugarlo por internet con dinero ficticio y de esta manera ir practicando hasta que te topes con su interesante variante china.