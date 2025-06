Caso Sasha Sokol: el fallo histórico de la SCJN contra el abuso s3xual infantil en México

La batalla legal de Sasha Sokol contra Luis de Llano ha marcado un antes y un después en la justicia mexicana, especialmente en casos de abuso infantil. Esta situación puso en el ojo público una dolorosa realidad que culminó con una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sentando un precedente importante para futuras víctimas. La historia se remonta a la década de los ochenta, cuando Sasha Sokol, entonces una adolescente de 14 años e integrante del exitoso grupo Timbiriche. Mantenía una relación con Luis de Llano, su representante artístico, quien en ese momento tenía 39 años.

Fue hasta 2022 que Sasha hizo pública su denuncia, revelando el abuso que sufrió por parte del productor. Su testimonio generó una ola de apoyo y abrió un debate necesario sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento y la protección de los menores. Tras años de silencio, la cantante inició un proceso legal contra Luis. En mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le dio la razón, condenando al productor por daño moral. Esta sentencia inicial fue un gran paso, pero Luis de Llano intentó impugnarla, llevando el caso hasta la máxima instancia judicial de México.

“A los 14 años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo. O incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’”, expresó Sasha por medio de sus redes sociales tras el fallo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la encargada de revisar el amparo presentado por De Llano. La expectación era alta, ya que la decisión podría redefinir los plazos para denunciar casos de abuso. Finalmente este 25 de junio de 2025, la SCJN confirmó por unanimidad la condena contra Luis de Llano.

El precedente histórico de la SCJN: No hay plazo para la justicia

La resolución de la Suprema Corte es monumental: no existe un plazo máximo para denunciar un caso de abuso infantil en México en la vía civil. Esta determinación, impulsada por el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, reconoce el profundo impacto de los abusos y el tiempo que las víctimas pueden tardar en procesar el trauma y buscar justicia. En palabras de la SCJN, la prescripción en estos casos representa una sanción adicional para la víctima, lo cual es inaceptable.

Sasha Sokol celebró esta decisión, destacando que no solo se reafirmó la condena contra De Llano, sino que se estableció un precedente legal invaluable. Esto significa que otras víctimas de abuso sexual infantil en México ahora tienen la posibilidad de acceder a la justicia sin la barrera del tiempo. Abriendo un nuevo camino para que innumerables personas puedan denunciar y buscar reparación sin la limitación de plazos. La sentencia del tribunal capitalino obligaba al productor a ofrecer una disculpa pública, a abstenerse de hacer declaraciones sobre el caso y también a pagar una indemnización. Sasha ha declarado que este dinero será donado íntegramente a organizaciones dedicadas a apoyar a víctimas de abuso sexual.