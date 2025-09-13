Centros de acopio en CDMX: ubicación y qué donar para las víctimas de la explosión en Iztapalapa

La solidaridad de la sociedad capitalina se ha manifestado con fuerza y rapidez a raíz de la trágica explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa. Ante la emergencia, una red de apoyo espontánea ha surgido, impulsada principalmente por la comunidad estudiantil y los ciudadanos, quienes han habilitado diversos centros de acopio para brindar ayuda a las víctimas y sus familias.

Los centros de acopio, distribuidos en puntos estratégicos de la Ciudad de México, se han convertido en un reflejo de la empatía colectiva. La ayuda fluye sin descanso para apoyar a las 52 personas que continúan hospitalizadas, así como a las familias que duermen en los alrededores de los hospitales, a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Este esfuerzo masivo es un testimonio de la resiliencia y el espíritu humanitario que caracterizan a los capitalinos en tiempos de crisis.

Estos son todos los centro de acopio de la UNAM y CDMX

La respuesta ha sido tan rápida que varias instituciones educativas y hospitales han abierto sus puertas para recibir donaciones. Entre los principales puntos de acopio se encuentran los siguientes:

Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Facultad de Psicología de la UNAM. Hospital Emiliano Zapata. Hospital Rubén Leñero.

La lista de artículos necesarios es extensa y variada, enfocada tanto en la atención médica urgente como en el apoyo para los familiares. Se necesitan materiales de curación. La comunidad también está donando equipo médico, como ventiladores portátiles y oxígeno.

Gasas

Agua oxigenada

Vendas

Jabón neutro

Ropa en buen estado

Tramadol

Paracetamol

Metamizol (dipirona)

Lidocaína

Cefepime

Vancomicina

Amikacina

Gentamicina

Piperacilina/tazobactam

Ciprofloxacino

Levofloxacino

Amoxicilina

Oxígeno

Ventiladores portátiles

Crema antimicrobiana tópica

Equipo quirurgo básico

Además del apoyo médico, se busca aliviar la carga de las familias afectadas con la donación de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Es importante destacar que los centros de acopio han hecho un llamado para no llevar medicamentos caducados o abiertos, ni alimentos que no sean de fácil consumo.

Jugos y agua embotellada

Barras y galletas

Atún enlatado o en sobre

Alimentos empaquetados no perecederos y de consumo inmediato

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Gel desinfectante

Toallas húmedas

Paraguas

Impermeables

Ropa

¿Qué no llevar a los centros de acopio?

Medicamentos abiertos

Material caducado

Alimentos que no se puedan consumir en el lugar

Cobijas sucias o en mal estado

La tragedia, que hasta el momento ha cobrado la vida de diez personas, incluida la joven estudiante Ana Daniela Barragán. Sin embargo, la respuesta solidaria de la sociedad civil muestra que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y el apoyo es importante.