El cineasta colombiano Felipe Restrepo y el escritor Gustavo Bove, han estado trabajando en la creación de un documental sobre la vida de Gustavo Cerati, que saldrá este año

Aún no se han revelado muchos detalles del proyecto, pero sus creadores han declarado que, este documental pretende mostrar el genio musical que era Cerati a la hora de componer. De igual forma anunciaron que el tráiler saldrá a finales de enero.

Gustavo Bove es el autor del libro Cerati: Conversaciones Intimas, el cual es una recopilación de charlas que el músico tuvo con Bove. Las conversaciones incluyen reflexiones íntimas que Cerati tenía sobre la fama,música y las decisiones que marcaron su carrera como solista.

En su página oficial de Facebook el escritor y periodista anunció el entusiasmo de forma parte de este nuevo trabajo homenaje del ex líder de Soda Stereo.

Se viene «UN HOMBRE ALADO», Película Documental sobre Gustavo Cerati a estrenarse a mediados de 2020… Hace 4 años y mediante su asistenta, me contactó el cineasta colombiano Felipe Restrepo… El realizador había llegado a Buenos Aires para trabajar sobre un largometraje acerca de Gustavo Cerati… Nos juntamos en un bar, me contó el proyecto y me pidió participar como invitado…