RUMBO A LOS OCTAVOS DE FINAL; UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019. PARTIDOS DE VUELTA

Y comenzaron la semana pasada los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League: el martes 5 de marzo pudimos ver al contra el Ajax, al Dortmund contra el Tottenham , el miércoles 6 de marzo el Porto contra la Roma y el PSG contra el Manchester United.

Sin duda a más de uno sorprendieron los resultados del Real Madrid y el PSG eliminados de la Champions pero más que el resultado lo que causo sorpresa fue qué el Ajax y el Manchester United eliminaran a estos dos favoritos del fútbol. Por su parte no fue tan sorpresivo que el Tottenham y el Porto avanzarán a Cuartos de Final si bien no fueron partidos fáciles los dos equipos demostraron que no es casualidad que sigan en la competencia.

Cabe destacar la participación de los dos mexicanos en el Porto, el Tecatito dio un par de pases para gol que le dieron el triunfo al Porto, Héctor Herrera tuvo un desempeño a la altura pero fue amonestado y no podrá jugar el próximo partido. El Ajax por su parte demostró que es un equipo creativo y que a veces es mejor la juventud que la experiencia y con ese humillante marcador 4-1 solo expuso a los merengues como un equipo viejo con urgencia de renovarse.

El próximo martes 12 y miércoles 13 de marzo vienen 4 partidos más con ocho equipos. Esto ya nos dará un panorama más claro de cómo se perfilarán los cuartos de final.

La Juventus contra el Atlético de Madrid se enfrentarán este martes 12 de marzo a las 2:00 pm, en el Juventus Stadium. La Juventus -1er lugar en la liga italiana conocida como Serie A con 75 puntos- es favorito en las apuestas sus delanteros Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic hacen sentir confiados a más de uno; pero el Atlético no es un rival fácil -2do lugar en la liga española conocida como La Liga con 56 puntos- apenas el sábado 9 de marzo vencieron al Leganés y vienen de victorias consecutivas contra el Rayo Vallecano, Villareal y Real Sociedad con estas últimas victorias, con delanteros como Antoine Griezmann , Diego Costa y recordando que el partido de ida lo ganaron a la Juventus por 2 – 0 yo no estaría tan confiada en que ganen los favoritos, sin embargo los italianos confiados en ganar dicen “Non vediamo l’ora di vivere una grande serata”, si los eliminan de la Champions creo que no habrá fiesta que los consuele, será una vergogna.

El Schalke por su parte -No. 14 en la liga alemana con 23 puntos- no llega con muy buena carta de presentación a este partido, en su último juego en la Bundesliga contra el Werder Bremen perdieron 4-2, tendría que ocurrir un verdadero milagro para que ganen los alemanes este partido, por algún motivo llegaron hasta octavos de final, pues el martes tendrán que demostrarlo.

Y con los partidos del miércoles 13 de marzo cerramos los Octavos con broche de Oro a las 2:00 pm se enfrentará el Barcelona contra el Lyon y el Bayern contra el Liverpool.

El Barcelona jugará en casa en Camp Nou, -No.1 en La Liga con 63 puntos- nadie duda de la fuerza y capacidad de este equipo cuentan con Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Rakitic sin embargo inquieta un poco la lesión en el muslo de uno de sus mejores delanteros Dembélé, todavía no se confirma si jugará o no el miércoles aunque parece que la lesión no es grave si no está al 100% no jugará y también preocupa el bajo rendimiento y poca participación del brasileño Philippe Coutinho. En su último partido el Barcelona venció al Rayo 3-1. Ya veremos si Valverde logra por fin llevar a su equipo más allá de los octavos y cuartos de Final, ya es tiempo.

Por su parte el Lyon -3er lugar en la liga francesa Ligue 1 con 50 puntos- podría suponerse rápidamente que no son un rival fuerte para el Barcelona pero la semana pasada vimos como el Ajax sorprendió a todos con la goliza al Real Madrid y varios analistas coinciden en que el Lyon es un plantel de jóvenes talentosos con mucho fútbol, con delanteros como Nabil Fekir, Moussa Dembélé, Memphis Depay son peligroso y llegan al encuentro sin la presión que tienen los cracks del Barcelona que juegan en casa y son el único equipo español que sigue en la Champions eso pesa.

El Lyon llega al partido después de un complicado partido que termino en empate 2-2 en la Ligue 1 contra el Strasburgo; su defensa Marcelo parece que sigue lastimado pero el Lyon llega con mucho que ganar si pasa a Cuartos y poco que perder esa es su principal ventaja.

Y al final y no por eso menos importante el partido entre el Bayern contra el Liverpool en la Allianz Arena. El Bayern equipo dominante de la Bundesliga con 57 puntos llega como favorito, en su último partido en la liga alemana contra el Wolfsburgo ganó 6-0 increíble goliza, llegan con todos los números a su favor.

Lo que preocupa un poco es si estará ya listo para jugar después de su lesión el francés Kingsley Coman, si es así eso garantizaría parte del éxito porque es una pieza clave en el equipo. No podemos comparar como rival al Wolfsburgo con el Liverpool pero sin duda llega motivado física y mentalmente el Bayern a su partido del miércoles.

Por su parte el Liverpool -2do. en la Premier League con ya 73 puntos- no llega nada mal , los ingleses están dando de qué hablar en esta Champions. En el Liverpool lo que preocupa a veces es la falta de creatividad , el manejo de sus mediocampistas no siempre es el mejor y aún no pueden usar al 100% a uno de sus mejores jugadores proveniente del Arsenal el mediocampista Alex Oxlade-Chamberlain que no logra recuperarse del todo de una lesión que data de hace casi un año.

Sin embargo a su favor posee una de las mejores defensas del fútbol europeo para prueba esta Virgil Van Dijk y justo este domingo el Liverpool venció 4-2 al Burnley FC que si bien no es un rival como el Bayern que enfrentarán el miércoles, si demostraron que tienen equipo.

Este viernes 15 de marzo 2019, en Lyon se sabrán cómo quedarán los Cuartos de Final. Los partidos de ida serán el 9 y 10 de abril los de vuelta el 16 y 17 de abril; las semifinales serán el 30 de abril y el 1 de mayo.

Ya veremos con los partidos de esta semana si se vuelve la Champions de los underdogs, esperemos los resultados.

TE PUEDE INTERESAR

CÓMO AFECTA EL CALENTAMIENTO GLOBAL AL DEPORTE

LUCHA UNDERGROUND O LA REVOLUCIÓN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO

FUTBOL FEMENIL: ENTRE EL MACHISMO Y LA INDIFERENCIA

NO TE PIERDAS EL ABIERTO DE AUSTRALIA DEL 14 AL 27 DE ENERO

QUE SIEMPRE SÍ REGRESARÁ LA NFL A MÉXICO PERO HASTA EL PRÓXIMO AÑO