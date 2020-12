Actualmente Chango Menas esta presentando su EP «El Wethel Report»; hasta ahora se han dado a conocer 2 canciones: Días Negros (Producida por Henry D´Arthenay, cantante de la Vida Bohéme, ganador de 2 Grammys) y Hombre del Mundo (Producida por Adán Jodorowsky).

Xavier es un músico y compositor nacido en el Bronx, NY. Sin embargo se crío en la isla de Puerto Rico, esa mezcla de lugares acabó definiendo sus influencias musicales, desde el rock alternativo de los 90’s hasta la salsa setentera.

Aquí unas palabras de Chango Menas sobre «El Sol»:

«El Sol es una de las canciones más representativas de mi EP El Wethel Report; para mí tiene un valor muy especial porque es la única canción del proyecto que grabé en mi isla natal de Puerto Rico.



Yo crecí con la influencia musical afro-caribeña que es indispensable para entender la cultura puertorriqueña y del Caribe, así que quise jugar con esas referencias para crear la base rítmica de “El Sol”.



La canción lleva instrumentos y elementos básicos de la “Plena”, que es una de las expresiones autóctonas más importantes de la música puertorriqueña; mezclando esa base con arreglos tipo pop y una producción enfocada en la experimentación de efectos sonoros, se logra concebir a «El Sol”.



La letra la escribí en el 2019, sin embargo, hoy la entiendo como una premonición de lo que estamos viviendo en estos momentos a consecuencia de la pandemia; sólo intento expresar las sensaciones y reflexiones que me ha dejado el aislamiento y la soledad. El coro de la canción resuena como un cliché positivo sobre el viejo dicho: “después de la tormenta viene la calma”, o el sol, en este caso, whatever…



En estos días me resulta de mucha ayuda tener ese tipo de optimismo inconsciente, aunque a veces tiendo a ser muy cínico y tomar las cosas con un grano de sal.



Me parece que si no apostamos por días mejores ¿para qué vivir?



Si de algo estoy seguro en esta vida, es que todos vamos a sufrir en algún momento, y con esa misma certeza, también sabemos que vamos a vivir momentos maravillosos, y eso es lo que hace que todo valga la pena».