Chantal Akerman desbanca a Hitchcock en la lista de mejores películas en la historia

Como cada década y desde 1952, Sight and Sound ha reunido a diversas personalidades cinematográficas y críticos para hacer el listado de «las mejores películas en la historia». Anteriormente la lista era liderada por Alfred Hitchcock, pero este año todo ha cambiado y ahora la cinta número 1 fue dirigida por una mujer, y se trata de Chantal Akerman.

Si te preguntas qué tiene de importante esto, debes saber que esta es la primera ocasión en los 70 años que tiene de historia este listado en que un filme dirigido por una mujer llega al top ten y además, colocarse en el primer lugar.

La cinta que encabeza esta lista de las mejores películas en la historia es Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, que como lo pusimos arriba, fue dirigida por Chantal Akerman en 1975. Cabe señalar que la cinta ya estaba dentro del compilado, aunque se encontraba en la posición 35 la última ocasión en que se realizó el enlistado.

El filme nos presenta a Jeanne Dielman, una madre soltera que debe substistir mediante la prostitución para poder llevar una vida decente. Lo interesante de la película es que toda la historia se desarrolla en tres días, donde vemos a la protagonista cocinar, lavar y limpiar la casa, para luego recibir clientes y al final, cenar con su hijo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Para esta lista de las mejores películas en la historia, se reunieron más de 1600 personas, entre críticos de cine, curadores, académicos, entreo otras personas relacionadas con la industria, quienes enumeraron sus 10 mejores cintas.

Y aunque Chantal Akerman y su Jeanne Dielman se adueñaron con el primer puesto, realmente no hubo muchos cambios, ya que Citizen Kane de Orson Welles, que lideró hasta el 2012 la lista, ahora ocupa el tercer lugar, mientras que Vertigo de Hitchcock, bajó apenas al segundo puesto.

El top ten lo completan:

Tokyo Story de Yasujiro Ozu

In the Mood for Love de Wong Kar Wai

2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick

Beau travail de Claire Denis

Mulholland Drive de David Lynch

Man with a Movie Camera de Diga Vertov

Singing’ in the Rain de Gene Kelly y Stanley Donen