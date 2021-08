Una noticia triste y que pegará a la mayoría de los melómanos y fanáticos de los Rolling Stones, y es que su baterista, el gran Charlie Watts, baterista de la emblemática banda británica desde 1963, ha fallecido este día a los 80 años de edad.

Watts se había retirado de la gira No Filter que los Rolling iban a retomar en Estados Unidos, esto debido a que los médicos del baterista consideraron que no estaba apto para unirse al tour de 13 fechas, por lo que lo mandaron a casa por unas semanas para descanso y recuperación. “Por una vez, no he llegado a tiempo… Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”, comentó cuando salió la información del parte médico en aquella ocasión.

“Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por Covid, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”.

La información acerca de su lamentable deceso fue dada a conocer por su publicista, Bernard Doherty a través de un comunicado. “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”.

Charlie Watts era un músico reconocido antes de integrarse a The Rolling Stones, pues en los años 60 era muy famoso en el circuito del R&B en Londres, ya que tocaba en varias bandas como Blues Incorporated, la más importante de aquella época.

Pero no sólo la música le daba sustento, Watts también incursionó en el diseño gráfico antes que Jagger y Richards lo buscaran para incorporarse con ellos. “Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios”, mencionó alguna vez Ketih. Al inicio de la relación con los Rolling, las cosas se vieron complicadas, pues mientras Mick y Richards buscaban mayor energía durante sus presentaciones, algo que contrastaba con la tranquilidad en los bombos de Charlie. Con los años, lograron acoplarse a la perfección, siendo Watts una especie de descanso musical.

Charlie Watts estuvo con los Rolling Stones durante casi 60 años, incluso la banda planeaba grandes celebraciones por su 6 décadas de carrera musical el próximo 2022, donde por cierto, habría un disco con canciones completamente nuevas tras 17 años de espera. Sin embargo, los planes deberán cambiar y ahora servirán de homenaje a la memoria de su baterista.

