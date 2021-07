Jane by Charlotte lanza como directora a Charlotte Gainsbourg, un filme muy personal basado en la relación madre e hija. La actriz y directora presentó el primer tráiler oficial del mismo, en la edición del Festival de Cine de Cannes que se acaba de realizar este 2021. El documental es producido por Nolita Cinema y Deadly Valentine de Francia.

Charlotte, incluye en el proyecto, fotografías, imágenes inéditas y entrevistas para estructurar un retrato de su madre, Jane Birkin. Una representación desde su propia visión, Charlotte nos muestra a través de ésta narrativa las infinitas conexiones emocionales que tiene con su madre, no es una cinta biográfica como tal.

Gainsbourg sintió la necesidad de llevar a acabo éste importante documental, por la aún reciente batalla de su madre contra el cáncer.

Por otro lado Gainsbourg explicó que uno de los puntos dominantes que la impulsaron a realizar ésta obra, fue lo «seco» y distante que en algunas ocasiones sintió a su madre. Pues entre su familia no están acostumbrados a decirse «te quiero». Dijo no haber sido criada de esa forma, además de que siempre sintió que Jane Birkin la trato diferente a sus hermanas. Es por eso que el documental fue un punto de quiebre para ambas, madre e hija.

«Sentí que no se comportaba igual conmigo que con mis otras hermanas, y ese fue el punto de partida. Ahora lo he aceptado porque he entendido que todos somos diferentes, que no significaba que no me quisiera»–

Charlotte Gainsbourg