Chelsea Grin se prepara para sus conciertos en México

Desde Utah, FullSound Agency y Dreamers Entertainment, nos trae a una de las bandas más representativas del deathcore: Chelsea Grin este 1 de septiembre en el Foro Veintiocho. El nombre de la banda proviene de una forma de tortura conocida como Glasgow Smile o Chelsea Grin, en la cual se realiza un corte de la boca hasta las orejas, tipo el “Guáson”.

La agrupación lleva tocando desde el 2007, anteriormente eran conocidos como Ahaziah y cuentan con más de 7 lanzamientos, además de 2 EP’s, lo curioso de esta banda es que no hay ningún miembro fundador tocan actualmente, aunque eso no los ha detenido de dar buenos shows a lo largo de los años. Tom Barber vocalista de la banda tocó de igual manera con Lorna Shore. Entre sus miembros, tocan algunos músicos que son o fueron parte de Bleeding Through, All Shall Perish, Born of Osiris, All That Remains, Dethrone, Grudges y Hearts and Hands.

En sus composiciones podemos observan elementos de black metal y doom, en algunos casos podemos incluso escuchar cosas muy técnicas en la guitarra hasta el uso de otros elementos sinfónicos o electrónicos.

Entre artistas famosos que han colaborado con Chelsea Grin tenemos a Phil Bozeman, vocalista de Whitechapel. El álbum “Desolation of Eden” fue producido por Tim Lambesis el vocalista de As I Lay Dying en su propio estudio: Lambesis Studios, en San Marcos, California. De igual manera, el álbum fue co-producido por Josh Travis de Emmure.

Otra de las razones por las cuales son reconocidos es por el cover que le hicieron a Korn de la canción: «Right Now». Actualmente Chelsea Grin se encuentra de gira en EEUU con The Black Dahlia Murder, 200 Stab Wounds, Gates at Hell e incluso estará tocando junto con Lamb of God.

Boletos disponibles en Passline.com