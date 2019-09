CHERRY GLAZZER SE PRESENTARÁ EN GALERA

Lo que una banda crea en el estudio puede ser una experiencia totalmente distinta a lo que hacen en el escenario y Cherry Glazerr se ha distinguido por la intensidad que transmiten en sus conciertos.

Clementine Creevy es quien dirige a este grupo estadounidense desde 2013 y, aunque su alineación ha sido distinta, Cherry Glazerr siempre mantiene su entrega en sus shows en vivo.

Dos años después de haber tocado en Corona Capital y pocos días después de su presentación en Austin City Limits, Cherry Glazerr regresa a la Ciudad de México para raspar las paredes de Galera el próximo viernes 18 de octubre.

La alineación actual de la banda está conformada por Clementine Creevy en voz y guitarra, Tabor Allen en la batería y Davin O`Brien en el bajo.

Sus primeros lanzamientos fueron publicados en Burger Records y su álbum más reciente Stuffed & Ready fue publicado a través de Secretly Canadian, un sello emblemático que ha trabajado con bandas como: Antony And The Johnsons, The War On Drugs, Suuns y Yeasayer.

Después que comenzó a formarse Cherry Glazerr hace seis años, lograron captar rápidamente la atención de audiencias con su gran ejecución en vivo, quizás gracias a que se han podido adaptar a distintos formatos de presentaciones. Esta destreza va desde tocar sesiones para radio como lo ha sido en KEXP o KCRW, shows íntimos como su sesión para Vans, festivales como Desert Daze y Pitchfork Music Festival o hasta tocando adentro de una camioneta como parte de la Jam In The Van.

Después del largo proceso creativo que atravesaron para Stuffed & Ready, Cherry Glazerrha dedicado los últimos meses en realizar giras para traducir este nuevo disco a una serie de conciertos cargados de ruido y rigor.

Hay historias que sólo se pueden escuchar en el escenario, no te puedes perder el relato de rasguños y emociones en distintas frecuencias que contará Cherry Glazerr en Galera.

Nos vemos el próximo 18 de octubre en Galera para derramar con sudor cualquier preocupación a través de las vibraciones generadas por esta talentosa banda.

TE PUEDE INTERESAR

ASISTE A LA V FERIA DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE

CÍRCULO DE ARTE EN EL CARNAVAL DE BAHIDORÁ

LAS DOS REINAS, EL SANGRIENTO CAMINO HACIA LA CORONA

THE FORGOTTEN ES DE LO MEJOR EN MÚSICA ELECTRÓNICA

MARÍA USBECK Y SU ARSENAL NÓMADA DE POP ELECTRÓNICO