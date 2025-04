Chino Moreno colaborará en el nuevo disco de The Cure «Mixes of a Lost World»

Los cumpleaños siempre serán fechas especiales para anunciar cosas o emprender nuevos caminos. Tal parece que Robert Smith no quizo dejar pasar la euforia de su aniversario y cumpliendo 66 años, hizo oficial el anuncio del nuevo disco de The Cure. Se trata de Mixes of a Lost World, el álbum de remixes que será estrenado el próximo 13 de junio. En esta pieza, se reúnen los productores y músicos de la escena electrónica y alternativa.

En el nuevo disco de The Cure, diferentes músicos reinterpretan los temas del último disco de la banda británica. «Songs of a Lost World«. Este último álbum, dio la pauta para el regreso de The Cure con el clásico y bien reconocido sonido melancólico, y que además, fue bien recibido por sus fanáticos. Ahora con el estreno de Mixes of a Lost World, la banda exploró una dimensión sonora distinta, permitiendo la reimaginación de sus pieza por parte de figuras icónicas de la escena musical.

Para la publicación del nuevo disco de The Cure, que se tratará de un doble LP, se contará con la participación de Four Tet, Orbital, Paul Oakenfold, Mura Masa, entre otros. Sin embargo, también habrá una edición expandida de tres CD’s y un triple vinilo que incluirá ocho contribuciones más, entre las que identificamos colaboraciones de Chino Moreno (Deftones), Mogwai, Daniel Avery, 65daysofstatic, The Twilight Sad, Trentemøller y más.

Robert Smith comentó respecto al nuevo disco de The Cure:

Justo después de Navidad, me enviaron un par de remixes no solicitados de canciones de Songs Of A Lost World, y realmente me encantaron. The Cure tiene una historia colorida con todo tipo de música dance, y sentí curiosidad por saber cómo sonaría el álbum completo completamente reinterpretado por otros. Esa curiosidad dio como resultado un viaje fabuloso a través de las ocho canciones, de la mano de 24 artistas y remezcladores maravillosos, y ha superado con creces todo lo que podía haber esperado. Donar nuestras regalías discográficas del proyecto a War Child hace que Mixes Of A Lost World sea un lanzamiento aún más especial.

Y aunque aún falta tiempo para la presentación oficial del nuevo disco de The Cure, ya se pueden escuchar tanto el remix de ‘Alone’ de Four Tet, publicado en vinilo en el Record Store Day, como ‘I Can Never Say Goodbye’ de Paul Oakenfold. La lista completa de canciones y colaboraciones, es la siguiente: