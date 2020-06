CHRISTIAN BALE PROTAGONIZARÁ LA BIOPIC DE GG ALLIN

Hace ya un año que Netflix anunció la producción para la biopic de GG Allin, el controversial cantante de punk. Outlaw Scumfuc: the GG Allin Story, estará completamente basada en la vida de Kevin Michael Allin.

Aunque todavía no se tiene una fecha confirmada de estreno, se sabe que el protagonista es el ganador del Oscar, Christian Bale. Quien por cierto se ha transformado totalmente para interpretar este papel.

«Para ser honesto, no tenía idea de quién era GG cuando Netflix se me acercó la primera vez. Pero cuando mencionaron sus azañas, pensé: Realmente me identifico con este tipo.»

Christian Bale