El director de cine, Christopher Nolan, podría llegar a Netflix en cuestión de días, pues ambas partes han tenido charlas de acercamiento para trabajar en conjunto, o al menos para que sea el lugar donde se proyecte una futura cinta de la mente detrás de Inception.

De acuerdo a Variety, el responsable de películas originales de la plataforma, Scott Stuber, el próximo movimiento de Nolan podría estar con ellos. La tirada es realizar algo parecido a lo que sucedió cuando Zack Snyder rompió lazos con Warner y esto fue aprovechado por Netflix.

“Cuando a Nolan se le ocurra una nueva película, se trata de ver si podemos ver su hogar y qué tendríamos que hacer para que suceda. Es un cineasta increíble. Voy a hacer todo lo que pueda. He aprendido en este negocio que no tienes que tener ningún ego. Me golpean, me derriban y me vuelvo a levantar”.