Churchill’s Island, el primer documental de guerra en ganar un Oscar

Ahora que estamos en tiempos donde la guerra está latente en el mundo, debemos mencionar y recordar el primer documental en obtener el premio Oscar y que curiosamente habla sobre la Segunda Guerra Mundial, específicamente cuando Inglaterra se defendió del asedio alemán por vía aérea. Este momento histórico fue retratado en Churchill’s Island.

Producido por la National Film Board of Canada y dirigido por el británico Stuart Legg, es un cortometraje propagandístico de 1941, donde veremos a la Royal Air Force combatir contra la Luftwaffe de Hitler, en una de las batallas aéreas mejor conocidas del conflicto. Lo interesante de este trabajo cinematográfico es que fue planeado desde Estados Unidos y Canadá.

Todo comienza en 1939, unos meses antes de que explotara el conflicto armado a nivel mundial, cuando John Grierson impulsó la fundación de la Junta Nacional Fílmica de Canadá (NFB, por sus siglas en inglés), el organismo dedicado a la realización de películas en ese país y que, conforme se desarrollaba la guerra, sirvió como arma política para los ingleses.

Por lo anterior, Legg y Grierson trabajaron juntos para Churchill’s Island, que pertenece a la serie The World in Action, la cual incluía varias películas y cortometrajes sobre la Segunda Guerra Mundial, donde demostraban una habilidad impresionante para animar moralmente a los espectadores. De hecho, el filme es uno de sus mejores lanzamientos.

En el documental podemos observar de primera mano a la defensa marítima inglesa haciendo demostraciones de armamentística, además de un retrato de la población británica que, para ayudar a su patria, siguió sus duras jornadas de trabajo a pesar de las carencias. Todo es narrado por el actor Lorne Greene, reconocido con el mote de “La voz de la perdición”. Lo mejor es que algunas de las imágenes fueron grabadas por el Ministerio de Información británico.

La nominación al Oscar para la cinta, por otra parte, llegó en la categoría de Mejor Cortometraje Documental en 1942, concurso que compartió con títulos también bélicos como Soldiers of the Sky (Earl Allvine), sobre un regimiento estadounidense de infantería experto en paracaidismo y Warclouds in the Pacific, curiosamente también dirigido por Legg y sobre la amenaza inminente japonesa en el Pacífico, una vez que los nipones se aliaron con el nazismo.

Churchill’s Island se convirtió así en el primer documental en la historia del cine que consiguió una estatuilla dorada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Incluso, el filme fue adjuntado al programa de preservación de dicha institución en el 2005.

Este documental puede ser visto directamente en la página de la National Film Board of Canada, o aquí abajito.