El legendario director de cine de terror, John Carpenter, se ha unido a la banda de synthpop Chvrches, para realizar un par de remixes que están liderando las playlist de sus fanáticos. Y es que Carpenter realizó una versión chula del tema “Good Girls” que estará incluido en el disco Screen Violence de la banda escocesa.

Dicho remix fue lanzado el pasado fin de semana, pero la versión de Carpenter no vino sola, ya que en una especie de intercambio, Chvrches hizo lo mismo pero con la canción “Turning the Bones”, que fue lanzada en el último material del director y también compositor Lost Themes III: Alive After Death.

“Como fanáticos del terror, sabemos que John Carpenter es el padrino y el estándar de oro, así que estamos muy emocionados de trabajar con él en cualquier capacidad”.

Lauren Mayberry mencionó que el director de Christine y Halloween fue esencial para la creación del álbum Screen Violence, por lo que una colaboración entre ambas partes estaba prevista desde un inicio.

Ambos remixes ya están disponibles en plataformas de streaming, pero si lo tuyo es el formato físico, puedes pre-ordenar tu vynil de 7”, el cual incluye los dos temas y cada lado del acetato (como le decían tus jefitos al vinilo) trae un arte diferente. Esta versión en físico se puede conseguir en dos diferentes versiones de color, verde con rojo y rosa difuminado con morado. Había una versión con manchas de sangre pero esa voló en segundos. Corre porque sólo son 1000 (mil) copias las que venderán.





Sobre los temas, “Good Girls” mantiene la voz de Lauren, pero la música incluye lo sombrío de Carpenter e incluso podría parecer una canción superior para algunos. Por su parte, “Turning the Bones” tiene un ritmo más lento que la versión original pero a la vez con pequeños toques de guitarra que la hacen aún más terrorífica.

