ALLANAN PELISPEDIA Y SUS DUEÑOS SERÁN ENCARCELADOS

La popular página de películas y series online Pelispedia.tv está a punto de ser cerrada. La policía uruguaya allanó la casa de un hombre y una mujer, dueños de la web, por denuncias recibidas por varias cadenas de productoras de cine y televisión: Motion Picture Association, Warner Bros., Entertainment Inc., Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation, por “violar los derechos de autor y conexos de los denunciantes.”

Desde la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes y Delitos afines de 1° turno se estableció el cierre de la página pirata (que se hará efectivo en los próximos días) y la prisión preventiva de la pareja responsable del delito, durante 90 días.

A través de esta plataforma, la pareja ganaba unos 5 mil dólares mensuales, generados por publicidad.

“Por cada clic o visualización de un anuncio publicitario, la red de anuncios paga a los administradores de los sitios piratas (como pelispedia.tv) un determinado monto que representa una parte del pago anteriormente hecho a la red de anuncios por parte del denunciante para una determinada campaña publicitaria”, explicó la fiscal Mónica Ferrero.

La infracción cometida por esta pareja, que mantenía a miles de usuarios con acceso a muchísimo contenido fílmico, fue descripta por la fiscalía como “un delito continuado de poner a disposición una emisión digital con ánimo de lucro sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes, y un delito de lavado de activos en la modalidad de autolavado en reiteración real.»

Dentro del domicilio allanado se encontraron bienes muebles de mucho valor, también se incautaron dos autos y una moto. En el mismo procedimiento de la investigación se secuestraron contraseñas, material ilícito y el dominio de la página.

Por el momento la página aún sigue en vigencia pero será sólo por unos días hasta que se dé de baja completamente.

TE PUEDE INTERESAR

FOTOGRAFÍAS: ESTRELLAS DEL CINE JUNTO A SUS MADRES

IMÁGENES: ARCHIDIRECTORES, EL ESTILO DE LOS MÁS GRANDES CINEASTAS EN LA ARQUITECTURA

TODO SOBRE LA SALA DE CINE GRATUITA DENTRO DEL METRO DE LA CDMX

SOLO CONTRA TODOS: EL CINE DE GASPAR NOÉ

INSCRÍBETE A EL CURSO DE CINE EN LÍNEA DE DAVID LYNCH