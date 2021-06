CINCO CEPAS DE MARIHUANA QUE DEBES CONOCER Y PROBAR

Seguramente has escuchado hablar de las cepas, ya sea por las clases de biología en la prepa o porque últimamente se mencionan por culpa del coronavirus, pero en este caso, nos enfocaremos en las que causan alegría o placer relajante, las cepas de marihuana.

Por si te preguntas qué es una cepa, aquí va la respuesta. Una cepa es una variante genética o un subtipo dentro de una especie genética en específico. En microbiología remite a los descendientes de una única célula o muestra dentro del cultivo de microorganismos.

Se pueden crear cepas de microorganismos, algunos animales como los roedores y plantas, en este caso, de marihuana. Cada cepa de marihuana nueva es “fabricada” para potenciar alguna de las especies como la Cannabis Sativa, Cannabis índica o Cannabis Ruderalis.

Actualmente existen más de mil variantes de estas cepas, con nombres que reflejan su olor, sabor, color y origen, aunque hay algunas que se nombran de acuerdo al efecto que proporcionan, que van desde la alerta, relajación, apetito o intensifican los sentidos; y claro, aquellas que por cuestiones de marketing reciben un nombre llamativo como la Obama Kush.

Obama Kush, una de las cepas de marihuana con nombre llamativo

Nosotros te hablaremos de las 5 cepas más populares del cannabis, ya sea por su sabor, origen, efecto y cómo se puede combinar con algunos alimentos, porque claro, no todo es echar humo cual Smaug en el libro de El Hobbit.

Acapulco Gold

Obviamente teníamos que abrir este mini top con una cepa de origen mexicano. La Acapulco Gold es de la clase Sativa, al consumirla te sentirás con mucha energía y felicidad, su sabor es acaramelado con un ligero toque terroso pero nada que moleste. Si la comparamos con un platillo, seguro que estaría en un restaurante de 5 estrellas. De acuerdo a la página especializada en cepas de marihuana, Leafly, la Acapulco Gold es de las mejores del mundo pero también de las más complicadas para conseguir. ¿Le dirías que no a ese color dorado como el sol?

Mango Kush

Con esta cepa de marihuana vas a tener un viaje equilibrado, feliz y con sabor, como su nombre lo indica, a mango. No importa si te gusta el petacón, manila o ataulfo, tu boca percibirá ese saborcito rico que hasta se te antojarán unas alitas mango habanero para el monchis. Por cierto, esta variedad es muy buena para cocinar, por lo mismo del mango, lo puedes checar en varias recetas gourmet de cocina cannábica si no nos crees. Punto a favor es que se puede cultivar tanto dentro como fuera de casa, algo muy benéfico si queremos tener reserva propia.

Stress Killer Automatic

Momento de tocar las cepas con mayor cantidad de CBD para darnos un relax justo y necesario después de un día de arduo trabajo. Consumir esta variedad te dará un aumento en la concentración, además que incluye todos los beneficios terapéuticos del cannabidiol, y está equilibrada con algo de THC para que no te pongas muy high. Fácil de cultivar y que sirve para los principiantes en este rubro. Compuesta mayormente por la especie Sativa.

Pineapple Express

De las cepas de marihuana más populares entre los consumidores del cannabis. Aunque su nombre remite a la fruta de la piña, su sabor realmente es entre manzana y mango, aunque también te deja el paladar con gusto maderoso. El efecto de la pineapple express es ponerte creativo, motivado y con mucha energía; por si fuera poco, esta variedad es muy recomendada entre los consumidores de la marihuana medicinal ya que reduce los efectos de la depresión, dolor y fatiga. La puedes fumar en la noche o la mañana, ya que es una cepa muy versátil.

Super Lemon Haze

Multicolorida y cítrica, pero como una tarta o pie helado y no como los dulces esos que hasta parece que comes jabón. De las más recomendadas para cocinar, desde gomitas hasta platillos gourmet. Un viaje que despertará tu creatividad y te brindará la energía necesaria para ir de un lado a otro. Sin duda será de tus preferidas si lo que buscas es tener un subidón inmediato, aunque no es la mejor opción si lo tuyo es estar casi todo el día tenso, de ser así, mejor evítala.