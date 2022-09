Cinema Queer regresa a la actividad presencial gracias a la resistencia de existir

Después de dos años de actividades en línea, Cinema Queer México se prepara para volver a las salas e iniciar con las actividades de su 5ª edición, la cual se llevará a cabo del 8 al 30 de septiembre de 2022, con la consigna: La resistencia de existir.

El festival busca refrendar su compromiso con la misión de compartir historias diversas en la pantalla, cuyo centro sean las experiencias de las personas LGBTQ+ y los muchos retos que enfrentan en el país, sin dejar de celebrar las identidades y formas de ser parte de la comunidad en los varios contextos de México.

A través de diversas proyecciones, charlas y actividades, Cinema Queer busca posicionar a la comunidad LGBTQ+ y a quienes la integran al centro de la discusión, para así contribuir al cambio de las narrativas alrededor de esta. El objetivo es dar visibilidad y reconocimiento a todas las identidades de la disidencia sexual, sobre todo en torno a una de sus principales misiones: compartir historias LGBTQ+ en narrativas que se alejen de las formas hegemónicas así cómo generar espacios de exhibición seguros.

El Cinema Queer International Film Festival es una iniciativa sueca, por lo que mezclan contenido de ambos países. Por ello es que la programación está dividida en tres secciones, Panorama LGBTQ+ México, Panorama LGBTQ+ Suecia, y Panorama LGBTQ+ Alemania.

Por si fuera poco, el festival se realizará en diversas sedes y estados. Iniciando en la Ciudad de México del 8 al 14 de septiembre, para trasladarse a Morelia del 16 al 19 del mismo mes. El Festival de cine también tocará los estados de Mérida (16-20 sept) y Querétaro (22-27 sept). Además, contará con un ciclo dentro de la plataforma de Filmin Latino, la cual se realizará del 16 al 30 de septiembre.

En lo que respecta a las sedes, al menos para la CDMX, el Cinema Queer International se realizará en el Cine Tonalá, la Cineteca Nacional, Casa del Lago UNAM, Le Cinéma IFAL, el FARO Tlahuac, el Centro de Cultura Digital, El Rule Comunidad de Saberes y el Centro Cultural de España en México.

Hoy ha sido un buen día: tuvimos nuestra conferencia de prensa inaugural y estrenamos página web.



¡Nuestro festival de cine queer está por comenzar!

Programación del Cinema Queer International Film Festival

Panorama LGBTQ+ México, contará con títulos que buscan dar fuerza a la consigna “La resistencia de existir”, tales como Canción de invierno, de la joven realizadora Silvana Lázaro; Nudo mixteco, de la reconocida directora Ángeles Cruz; y The Gigantes, co-producción México- España de Beatriz Sanchíz. Cortometrajes mexicanos como Subamos juntas la montaña, de Dana A. Mendiola, entre otros, reflejan también las diversas luchas de las personas LGBTQ+ en el país.

Panorama LGBTQ+ Suecia cuenta con el largometraje Pasión, que será la cinta encargada de abrir el festival el jueves 8 de septiembre en el Cine Tonalá a las 19:00 h., es un retrato íntimo sobre la nostalgia, la sanación y la pertenencia, en el cual le realizadore Maja Borg ilustra su propio proceso para recuperarse de un trauma consecuencia de una relación destructiva. A esta sección la complementa el programa de cortometrajes.

Panorama LGBTQ+ Alemania está conformado por el largometraje Nico de la realizadora Eline Gehring, cinta que explorara la experiencia queer desde otra perspectiva y cultura. El programa de cortometrajes Uniendo identidades nos acerca a descubrir las muchas posibilidades de ser parte de la comunidad en las ciudades alemanas.

En total, son 24 personas directoras de cuatro países distintos quienes componen la programación de este año, la cual suma 15 títulos en total, distribuidos en ocho largometrajes y tres programas de cortometrajes. Para consulta de horarios, fechas y demás, no olvides checar la programación oficial, la cual puedes descargar a tra´ves de su página principal.

En esta 5ª edición, se llevarán a cabo proyecciones y charlas con organizaciones aliadas como Luchadoras, AIRE, Balance A.C., Cinema Pobre, DOQUMENTA-Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, Hola, Amigue, It Gets Better México, Juntrans Fest, Laboratorio de lo Invisible, ONU-Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Queretrans, Remitrans.

El festival cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll México y El Caribe y la Embajada de Suecia en México. El proyecto es realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través del Programa Fomento al Cine Mexicano (Focine).