Cineteca Nacional Chapultepec: fechas y cartelera completa del ciclo «2 de Octubre 1968»
Agenda

Cineteca Nacional Chapultepec: fechas y cartelera completa del ciclo «2 de Octubre 1968»

La Cineteca Nacional Chapultepec abrirá un espacio de reflexión histórica y cinematográfica con el ciclo «2 de Octubre 1968». Una ambiciosa curaduría que busca mantener viva la memoria del movimiento estudiantil y la tragedia de Tlatelolco. En una colaboración estratégica con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Filmoteca UNAM, y cineastas clave como Nicolás Echevarría y Óscar Menéndez. Además de productoras como Videocine y Pimienta Films, el programa ofrecerá una visión multifacética de uno de los momentos más críticos de la historia contemporánea de México.

Del 2 al 9 de octubre de 2025, ocho películas se proyectarán en la Cineteca Chapultepec, reuniendo documentales, ficciones y obras híbridas que han abordado el ’68 desde diversos ángulos temporales y narrativos. La selección es un testamento a la persistencia de la verdad fílmica frente al olvido. La inauguración, el jueves 2 de octubre, será con la icónica Rojo amanecer (1989), de Jorge Fons. Esta cinta, nacida en la clandestinidad y luego víctima de la censura oficial por su cruda representación del actuar del Ejército, se ha convertido en un símbolo de la resistencia narrativa. Le seguirá No nos moverán (2024), una reciente fábula de Pierre Saint-Martin que propone una mirada de comedia negra, irónica y tierna, sobre el legado del suceso.

2 de Octubre 1968
Documentos históricos y voces restauradas

El ciclo destaca por incluir material fundamental para la historiografía del movimiento. Se exhibirá El grito. México 1968 (1968), el documental seminal del CUEC-UNAM (hoy ENAC-UNAM), dirigido por Leobardo López Arretche. Esta obra, construida con valioso material de 16 mm y custodiada por la Filmoteca UNAM, se presentará en su versión restaurada de 2018, esencial para las nuevas generaciones.

Además, el cortometraje Historia de un documento (1971), de Óscar Menéndez, es un recordatorio de la urgencia de la preservación. Rodado en Francia con material enviado secretamente desde México, el filme documenta el encarcelamiento de estudiantes en Lecumberri bajo acusaciones de difundir ideas comunistas. Por su parte, El memorial del 68 (2008), de Nicolás Echevarría, ofrece un mosaico íntimo a través de los testimonios de 57 personas, reconstruyendo la memoria colectiva con una cercanía conmovedora.

2 de Octubre 1968
Narrativas que buscan trascender fronteras

El programa se completa con títulos que exploran las ramificaciones del movimiento y el uso de técnicas innovadoras. Olimpia (2018), de José Manuel Cravioto, utiliza la técnica de la rotoscopia para dar una estética plástica distintiva a cinco relatos inspirados en la obra La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. El ciclo también amplía la perspectiva con ¿De qué lado estás? (2002), una coproducción México-Alemania, que aborda las consecuencias del autoritarismo internacional a través de la historia de un expolicía de la RDA refugiado en México.

Finalmente, la clausura estará a cargo de la ganadora del Oso de Plata, Canoa (1976), de Felipe Cazals. Esta ficción, que usa recursos documentales para denunciar el ataque a jóvenes universitarios en San Miguel Canoa, Puebla, en septiembre de 1968, cierra el ciclo subrayando la persistencia de la violencia política y la importancia del cine como herramienta de denuncia. El ciclo «2 de Octubre 1968» es una cita ineludible para confrontar el pasado y entender el presente de México.

2 de octubre 1968 programación completa:  
  1.  1. ROJO AMANECER (Jorge Fons, 1989) | Jueves 2 de octubre  
  2. NO NOS MOVERÁN (Pierre Saint-Martin, 2024) | Viernes 3 de octubre  
  3. EL GRITO. MÉXICO 1968 (Leobardo López Arretche, 1968) | Sábado 4 de octubre  
  4. HISTORIA DE UN DOCUMENTO (Óscar Menéndez, 1971) | Domingo 5 de octubre   
  5. EL MEMORIAL DEL 68 (Nicolás Echevarría, 2008) | Lunes 6 de octubre   
  6. OLIMPIA (José Manuel Cravioto, 2018) | Martes 7 de octubre   
  7. ¿DE QUÉ LADO ESTÁS? (Eva López Sánchez, 2002) |Miércoles 8 de octubre   
  8. CANOA (Felipe Cazals, 1976) | Jueves 9 de octubre  

La Cineteca Nacional Chapultepec se ubica en Avenida Vasco de Quiroga No. 1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX.  

