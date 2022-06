Cineteca Nacional impartirá curso sobre el Film Noir Estadounidense

La Cineteca Nacional siempre está ofreciendo una gran cantidad de servicios más allá de la exhibición de películas en sus salas, los cursos que se imparten en ella son reconocidos por tener a grandes ponentes del tema en específico al que esté enfocada la clase. Por ello es que ahora se han abierto las inscripciones al curso Film Noir Estadounidense.

Este curso servirá para obtener un conocimiento a profundidad del film noir, uno de los periodos más creativos y con mayor influencia del cine estadounidense. Serán 12 sesiones con duración de 2 horas cada una, las cuales se llevarán a cabo los días viernes en horario de 17 a 19 hrs por la plataforma Zoom. Así que no hay pretexto para perderse alguna clase.

Cada reunión servirá para analizar el contexto del surgimiento de la corriente, su narrativa, el estilo, la estructura de las historias y los personajes como el antihéroe, la mujer fatal, el detective privado, con especial énfasis en la fotografía y la música de los mejores ejemplos del género, además de las llamadas películas B que poblaron el universo cinematográfico entre 1940 y 1958.

El curso de Film Noir Estadounidense se realizará del 22 de julio al 14 de octubre del 2022, está dirigido a personas mayores de 18 años quienes estén interesados en este género, especialmente el desarrollado en Estados Unidos. Se verán películas de John Huston, Orson Welles, Howard Hawks, Robert Aldrich, Edward Dmytryk, Robert Aldrich, así como los talentosos directores emigrados, Fritz Lang, Billy Wilder, Otto Preminger, Robert Siodmak, Jacques Tourneur y Jules Dassin, entre otros.

Quien impartirá las sesiones será el Dr. Ignacio Durán Loera, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y cuenta con una Maestría en Cinematografía en la London Film School. Seguramente lo conoces porque ha sido director y productor de programas de televisión en la BBC de Londres, Canal 11 de México, Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes, trabajó en TV Azteca e impartió clases de cine en la Universidad Anáhuac.

Costos y requisitos para el curso Film Noir Estadounidense

Para poder inscribirte a este curso, es necesario que envíes tu identificación oficial escaneada en formato PDF, para comprobar que eres mayor de edad, y a su vez, generar tu orden de pago. En caso de ser estudiante, académico o contar con credencial del INAPAM, también deberás adjuntarla para que se te realice el descuento correspondiente. Esto deberás enviarlo por correo electrónico al Departamento de Desarrollo Académico de la Cineteca Nacional.

El costo para entrar al Film Noir Estadounidense es de $2,750 pesos mexicanos, aunque si eres estudiante, maestro, INAPAM o has participado en algún otro curso impartido por la Cineteca, tienes un descuento del 10%. Lo único malo, por así decirlo, es que no aceptan pagos con tarjetas de crédito y que debes realizarlo en una sola exhibición, o sea, no hay pagos fijos para pagar poquito.

Te recomendamos que leas todo el programa de lo que se verá en el curso, así como conocer la dinámica del mismo en la página oficial de la Cineteca Nacional, o bien, descargando el PDF con dicha información. Las inscripciones están abiertas hasta agotar el cupo.