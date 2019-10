CINETECA NACIONAL PROYECTARÁ «ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD» EN 35 MM

La Cineteca Nacional proyectará Once upon a time in Hollywood la más reciente producción del cineasta Quentin Tarantino. Será una versión extendida, estará disponible para todo el público a partir del 1 de noviembre.

Once upon a time in Hollywood fue filmada en 35 con la fotografía de Robert Richardson. La cinta es protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

“La oportunidad de dar a conocer el aspecto material de uno de los pocos proyectos industriales en Estados Unidos que se comprometen con el celuloide, así como de proyectar en las condiciones más cercanas posibles a las intenciones de sus autores, forma parte de la misión que tiene esta institución de difundir la cultura cinematográfica en nuestro país”. Cineteca Nacional

Robert Richardson reveló que la película de Tarantino siempre fue pensada en un formato de 35mm. No hay un debate sobre ‘film vs digital’. La palabra ‘digital’ no está en el diccionario de Quentin.

Once upon a time in Hollywood fue exhibida en la programación del Festival Internacional de Cine de Morelia. Estará por tiempo limitado en la Cineteca Nacional, siendo así, el primer recinto en Latinoamérica que proyectará la cinta en formato analógico.

La película está centrada en la vida de Rick Dalton un famoso actor que lucha por mantenerse vigente en la pantalla. Cliff Booth figura como su doble de acrobacias y lucha por encontrar trabajo dentro del cine desde la muerte de su esposa.

La cinta esta ambientada en la década de los años 60´s, en esa época el gran cine de Hollywood llegaba a su fin. Quentin Tarantino tardó 5 años en escribir el guion de esta película.

Los boletos para ver la película Once upon a time in Hollywood en formato 35 mm estarán disponibles a partir del 29 de noviembre en la página web de la Cineteca Nacional y en las taquillas del foro.

TE PUEDE INTERESAR

ESCUCHA EL SOUNDTRACK DE ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD DE QUENTIN TARANTINO

10 DATOS IMPERDIBLES SOBRE ‘ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD’

LEONARDO DI CAPRIO ESTRENÓ ICE ON FIRE DOCUMENTAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

MIRA LAS PELÍCULAS QUE INSPIRARON A QUENTIN TARANTINO PARA SU ÚLTIMO FILM

EL DOCUMENTAL DONDE ESTÁN [email protected] MÁS CREATIVOS: BOWIE, LYNCH, TARANTINO, BJORK