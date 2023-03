Clubes nocturnos de la CDMX que no deben faltar en tus itinerarios

Esperar el fin de semana para agotar las reservas de energía para la fiesta y la recreación es algo que hace que muchas personas, resistan el embate de la semana laboral o escolar. Sin duda, es necesario buscar espacios para divertirse y distraerse de la rutina que agobia el vertiginosos estilo de vida de la Ciudad. Por tanto, la noche es el momento idóneo para pedir un buen trago y agotar las piernas en la pista de baile en alguno de estos clubes nocturnos de la CDMX.

Se trata de espacios de reciente creación (y algunos no tanto) que ofrecen una oferta de buenos tragos y música digna de un fin de semana de fiesta. Algunos son muy minimalistas respecto a su decoración pero ello no es problema para que pases una noche fantástica bailando en alguno de estos clubes nocturnos de la CDMX.

No olvides dejarnos tu impresión en comentarios si visitas alguno. Entre más recomendaciones haya, más opciones de visita tendrán quienes no se han dado la oportunidad de visitarlos. ¡No te los pierdas!

EL MICKEY

BIAN BAR

SODOME

CLUB ROSHELL

BABY

La idea de beber un agua loca escuchando jazz un miércoles quizá no suene tan tentadora por el temor a la ceguera provocada por la bebida, pero «El Mickey» ofrece este disparatado elixir con un grado bajo de locura. El bar ubicado en Gral. Enrique Torroella 32, en la Ampliación Daniel Garza (cerca del metro Constituyentes)tiene como DJ estelar nada más y nada menos que a la legendaria Sussy Oh, ex conductora de Reactor y actual de Convoy quien cuenta con un repertorio que va desde el rock más necesario hasta corridos tumbados. Los precios son bastante accesibles y cuentan con un menú de comida chiapaneca bastante recomendable. Los miércoles hay una banda de jazz en vivo que es anunciada en su Instagram. Los jueves son de DJ´S invitados y de viernes a sábado la música es una extensión de «Viernes de riesgo» el programa de la afamada Sussy Oh!.Nada mejor que un espacio libre de acoso y violencia exclusivo para mujeres. El espacio ideal para ir a bailar y beber en un lugar donde no importa la raza, condición social o preferencia sexual, sino únicamente divertirse y en el cual, tanto el staff como las DJs son mujeres. Los eventos se programan para cada quince días y es posible estar al tanto de ellos a través de sus redes sociales donde de igual forma, puedes comprar tus entradas. Se trata de un espacio muy necesario entre toda la oferta de clubes nocturnos en la CDMX ubicado en la calle de Querétaro 202 en la Roma Norte.Este espacio gay tuvo una serie de contratiempos que mermaron su seguridad en algún momento de su historia. Sin embargo, actualmente se encuentra operando bajo la política de cero tolerancia la violencia y se volvió un espacio seguro para hombres que gustan de los vapores y baños turcos que están dentro de sus instalaciones. Se trata de un lugar exclusivo para hombres donde las cosas pueden tomar rumbos diferentes en cada uno de sus espacios temáticos que incluyen un laberinto donde el nombre del espacio sin duda hace gala de su carga histórica. Ubicado en Gral. Mariano Escobedo 716 en la Anzures, y su precio de acceso va de los $200 a $250 y los tragos son bastante asequibles para pasar un momento bastante agradable y desbordante.Este autodenominado «Santuario para la comunidad «LGBTTIQA+» se trata de un lugar establecido para la convivencia y el respeto entre la comunidad. La interacción entre baile, shows, empatía y amor se respira en las vaporosas telas colgadas en las paredes que brindan un espacio suficientemente acogedor. Las bebidas se encuentran dentro de un rango de precios considerables e indiscutiblemente es bellísimo que a la entrada te reciba la activista Roshell Terranova para darte la bienvenida a su espacio y explicarte que puedes hacer. Entre semana hay tardeadas con venta de comida y los fines de semana se puede dar rienda suelta a la fiesta. Ubicado en Aragón 75 en la pintoresca colonia Alamos.Lo barato no es sinónimo de poca calidad. Baby es un antro lleno de perreo y toques de hits poperos que de una u otra forma, empujan a la pista de baile hasta al más arrítmico. Cervezas en $25 pesos y litros de coctelería es una excelente forma de invitarte a darte una vuelta por este espacio lleno de color y luces neón. Se encuentra en Londres 71 en la colonia Juárez, a unos pasitos de la glorieta de Insurgentes, por tanto tu llegada a uno de los afamados clubes nocturnos del a CDMX, no será problema.