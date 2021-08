El 2020 puso a todo mundo en pausa, especialmente a la industria musical, tal fue el golpe de la pandemia que muchos festivales debieron cancelarse o posponerse, como fue el caso de Coachella. Aunque se pensó que el festival de Indio, California podría regresar para este 2021, sin embargo, se deberá esperar hasta el próximo año para poder acudir a tal evento.

Pero no todo es malo acerca del Coachella, ya que al parecer, toda la espera valdrá la pena, porque la empresa que organiza el festival, Goldenvoice, ha revelado en una entrevista que la siguiente edición se llevará a cabo en abril del 2022, exactamente los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24. Esto será en el Empire Polo Club de Indio.

La noticia la dio a conocer Paul Tollet, jefe de Goldenvoice y por si fuera poco, también reveló algunos headliners que podremos ver. Rage Against The Machine y Travis Scott serán quienes encabecen el cartel. Aunque RATM ya se sabía que podía estar ya que para la edición del 2020 tenían previsto su reunión en Coachella. Sólo le faltó comentar el tercer acto principal, sin embargo, ahí sí se guardó todo detalle, así como para la venta de boletos y demás artistas que se presentarán.

Lo que sí mencionó Tollet fue que para la edición del 2023, el cantante Frank Ocean será el headliner y que está 100% confirmada su participación. La organización quería tener a Ocean para el regreso del festival, pero las agendas no cuadraban.

Tollet mencionó que revelaron esta información debido que los fans del festival estaban algo intranquilos porque no se había revelado algo referente al cartel. Y es que todo el line up de Coachella se da a conocer en el mes de enero de cada año, pero por la pandemia de coronavirus, esto no pudo ser posible.

“Sólo intento ser lo más justo posible con los artistas y con los fans para asegurarme de que finalmente puedan ver todo de lo que hemos hablado. Estamos monitoreando todo. No quiero poner nada en concreto ahora mismo, porque simplemente no lo sé”.

Lo que sí se sabe, es que las medidas de prevención y salubridad estarán al máximo, pues la empresa organizadora anda checando a otros festivales para replicar las medidas que mejor se ajusten a los visitante, artistas y personal de Coachella en el 2022.

