COD Mobile ejemplifica el auge del celular en los eSports 

A finales del año 2019 la desarrolladora Activision lanzaba para celular el juego Call of Duty Mobile (o COD Mobile, como se le conoce habitualmente). El linaje del título ya hacía anticipar que podría alcanzar un éxito importante y los datos no han defraudado: recientemente, este mayo pasado, el número de descargas estaba ya en 650 millones. Lo que marca una pronunciada progresión, dado que a finales de 2020 estaban en 100 millones.

El celular y los deportes electrónicos

Si bien no es el único “shooter” de celular que está triunfando, ya que PUBG, Free Fire o Fortnite están teniendo un gran éxito también, cabe señalar que COD Mobile es la adaptación para dispositivo móvil de uno de los videojuegos más importantes y longevos de la historia, el Call of Duty. Desde el lanzamiento del primer título de la saga, el año que viene se cumplirán 20 años, su popularidad no ha dejado nunca de brillar; en especial al convertirse en uno de los referentes de los eSports, en los que existen, incluso, apuestas en portales especializados para este tipo de competencias de Call of Duty donde los seguidores hacen sus propios pronósticos y consultan las chances que se le otorgan a los diferentes equipos.

La gran calidad que están consiguiendo estos títulos y los de otros géneros “gamer” en su adaptación para celular está provocando que exista una tendencia para que este entorno sea el elegido de cada vez más usuarios. Y esto tiene un reflejo en el mundo de los ya citados eSports, la versión competitiva de los videojuegos. Hasta el punto de que la competencia con más espectadores simultáneos del año pasado fuera el “Free Fire World Series Singapore 2021”, mismo género y mismo entorno que el de COD Mobile, con 5,4 millones de seguidores de punta.

Un juego en constante evolución

COD Mobile también tiene sus eventos y un, cada vez mayor, seguimiento. Las razones hay que buscarlas en el hecho de que son muchos los jugadores aficionados a este juego, que mantiene la esencia de sus “hermanos mayores” (versiones para computador y consola), pero con la accesibilidad del celular para jugar en cualquier momento y lugar. Pero la comodidad no es su única baza; las constantes actualizaciones no permiten que el “gamer” se aburra. Una vez al mes, aproximadamente, aparece una nueva temporada con temática, argumento, personajes y modalidades novedosas.

En la temporada actual se ha producido una colaboración entre COD Mobile y Ghost in the Shell, con personajes de la popular animación asiática, misiones enfocadas a esta trama argumental y una zona nueva del mapa “Isolated” de Battle Royale ambientada en un escenario futurista, “New Vision City”, y con seres posthumanos: un quebradero de cabeza más para el jugador que tiene que enfrentarse a los enemigos habituales y, ahora, a estos seres novedosos; eso sí, con acceso a sustanciales recompensas en caso de salir victorioso.

Por otra parte, también apuntan algunas noticias que está a punto de volver el modo zombies, todo un clásico de Call of Duty y que se mantuvo algún tiempo para COD Mobile, pero que se retiró porque no acababa de conseguir la calidad deseada para un título de este prestigio. Al parecer, ya aparece este modo en el servidor de pruebas del FPS y podría estar listo para la próxima temporada; eso sí, incorporando algunos cambios respecto de su versión anterior, con mejoras y más funcionalidades.

La tendencia al alza del dispositivo móvil para jugar

Call of Duty siempre ha estado entre los juegos mejor considerados por público y crítica especializada, con diversos galardones y otras tantas nominaciones, por ello no es sorprendente que su apuesta por el entorno de dispositivo móvil fuera muy seria. Activision ha querido que los jugadores puedan disfrutar de este título con una buena accesibilidad, pero sin renunciar a calidad y jugabilidad. Los “gamers” lo han aceptado fantásticamente bien y su recepción ha propiciado que haya más seguidores para los eventos de eSports de la materia.

Las mejoras en los celulares tienen, por supuesto, también mucho que ver. Mejores procesadores, mayores pantallas, una red de intercambio de datos más rápida, etc… son factores que permiten que estos juegos de gran calidad puedan encontrarse en su versión para dispositivo móvil. Y con los avances que vendrán, este fenómeno puede acusarse aún más en un futuro muy cercano.