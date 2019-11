LAS COLABORACIONES ARTÍSTICAS DE KAREN O DE LOS YEAH YEAH YEAHS

Karen Lee Orzolek mejor conocida como Karen O es la vocalista y líder de los Yeah Yeah Yeahs, nació el 22 de noviembre de 1978 en Corea del sur.

Su madre es coreana y su padre polaco, cuando era pequeña su familia se mudó a Englewood, New Jersey en Estados Unidos.

Estudió en la Universidad de Orbelin College en Ohio, ahí fue donde conoció a Brian Chase el baterista de la agrupación; posteriormente se trasladó a la la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Tiempo después Karen O conoce a Nick Zinner en un bar local y deciden formar un dúo, Zinner tomará el lugar de guitarrista en la banda.

Oficialmente los Yeah Yeah Yeahs se formaron en el 2000 y han grabado cuatro álbumes de estudio.

Karen O es conocida por su personalidad, la presencia en el escenario y su extravagante gusto para vestir, su amiga y diseñadora Christian Joy es quien se ha encargado de vestirla con atuendos llamativos.

Además de esto, en una ocasión la cantante recibió una oferta para posar en la revista Playboy pero la rechazó; ha ganado reconocimientos como una de las mejores mujeres del rock.

La vocalista es conocida por las múltiples colaboraciones que ha realizado con otros músicos o en bandas sonoras para la industria cinematográfica.

Celebramos el cumpleaños de Karen O al presentar esta selección de algunas de sus colaboraciones más reconocidas y celebradas en el mundo musical y cinematográfico.

COLABORACIONES MUSICALES

The Flaming Lips

En el 2009 colaboró con su voz, gritos de animales entre otros sonidos en temas como I Can Be A Frog, Watching Planets, Gemini Syringes del álbum Embryonic de Flaming Lips.

James Iha- Smashing Pumpkins

En el 2012 Karen O trabajó junto con el guitarrista Nich Zinner en el segundo álbum como solista del ex guitarrista de Smashing Pumpkins, James Iha, titulado Look to the Sky.

David Lynch

En el 2011 cantó la canción Pinky’s Dream para el primer LP Crazy Clown Time de David Lynch.

N.A.S.A

En el 2014 la cantante también realizó un cover junto el proyecto musical N.A.S.A de la canción I shot the sheriff de Bob Marley.

Daniele Luppi

En el 2017 el compositor italiano Daniele Luppi presentó su nuevo disco MILANO en el que lo acompaña Parquet Courts y aparece Karen O en cuatro temas: Talisa, Flush, Pretty Prizes y The Golden Ones.

COLABORACIONES CINEMATOGRÁFICAS

Spike Jonze-Donde viven los Monstruos

En el 2009 la vocalista de los Yeah Yeah Yeahs colaboró con el compositor estadounidense Carter Burwell para la película de Spike Jonze, Karen O compuso gran parte de la banda sonora, aunque también contó con la colaboración de sus compañeros de grupo o con personajes como Jack Lawrence de The Raconteurs. La banda sonora fue nominada a los Golden Globes y un Grammy.

David Fincher-The Girl With The Dragon Tatoo

Para este filme realizó una versión de la canción Immigrant Song de Led Zeppelin en el 2011, la cual fue producida y compuesta por Trent Teznor, líder deNine Inch Nails, fue parte de la banda sonora ganadora del Oscar.

Tim Burton- Frankenweenie

En el 2012 Tim Burton solicitó a la vocalista para integrarse a la banda sonora de la película Frankenweenie en donde colaboró en la canción Strange Love.

Spike Jonze- Her

Para esta película Karen O colaboró junto con Ezra Koening de Vampire Weekend en la canción The Moon Song la cual fue nominada al Oscar 2014 como mejor canción original.

