La cuarentena ha encontrado el lado bueno gracias al arte. Es por eso que artistas visuales, ilustradores, pintores, escultores y fotógrafos han lanzado convocatorias para incentivar a las personas a crear durante esta crítica situación por la que atraviesa el mundo.

Uno de ellos es Mike Sandoval, un reconocido ilustrador y apasionado de la música. Lo que lo que le ha llevado a ilustrar carteles para bandas como Interpol, Queens of the Stone Age, The Prodigy, Café Tacvba, Zoé y Foo Fighters. Además ha colaborado con marcas como Boost, Cerveza Indio, Vans, entre muchas otras, realizando murales y anuncios de publicidad.

Mike no ha parado de trabajar y de ayudar desde su trinchera, por lo que liberó al público sus mejores ilustraciones en versión blanco y negro para colorear, totalmente GRATIS.

«Son tiempos difíciles y más ahora que tenemos que estar guardados porque Cuarentena. Por eso quiero regalarles un poco de mi trabajo sólo que en esta ocasión enfocándome en aquellas personas que quizá no se les da tanto el dibujo. Les quiero regalar 10 ilustraciones para que imprimar en sus casas y coloreen (o intervengan, les peguen cosas encima, las recorten, etc).» Mike Sandoval

Dinámica: Cuarentena con Mike Sandoval

Todas las ilustraciones vienen en tamaño carta y en formato PDF para que las puedas imprimir sin problemas en una impresora casera. Una vez impresas deja volar tu imaginación y a colorear se ha dicho.

Comparte tus versiones en las redes sociales utilizando el hashtag #CuarentenaConMikeSandoval y si completas las 10 ilustraciones podrás participar para ganar el curso de Domestika de Mike.

Aquí puedes descargarlas.

Por otro lado, si te interesa mejorar tus técnicas de ilustración, a desarrolar tus ideas y a conceptualizar; puedes adquirir el curso aparte que se encuentra disponible con un descuento de más de la mitad de precio.