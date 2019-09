La serie South Park protagonizada por los personajes Kenny, Kyle, Cartman y Stan se convertirá en la segunda serie animada con mayor duración, solo detrás de Los Simpson. Trey Parker y Matt Stone son los creadores, con la temporada 23 que está por estrenarse, superarán los 300 episodios, con la renovación llegarían a 26 temporadas y 327 episodios.

Trey Parker y Matt Stone se inspiraron en el cortometraje animado titulado The Spirit of Christmas para crear South Park, El espíritu de la Navidad trataba de un muñeco de nieve malvado que sembraba el caos en un pueblo. La noticia de la renovación llegaría luego de que sus creadores empezaron con la campaña #CancelSouthPark, lo hicieron en un tono sarcástico, con el mismo humor que utilizan en su serie.

«South Park es la mejor comedia en la historia de la televisión, sin igual en su fuerza satírica y relevancia cultural, y no muestra signos de desaceleración. Si la humanidad aún está intacta en 1,000 años, los historiadores verán a los artistas más trascendentes de nuestra era como The Beatles, Muhammed Ali y Matt and Trey. Haremos tantas temporadas como quieran» Kent Alterman, presidente de Comedy Central