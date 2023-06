Comenzaron las Series por la Final NBA: Denver Nuggets vs Miami Heat

Este jueves 1 de junio comenzó la Serie por la Final NBA que de irse a 7 juegos terminaría hasta el 18 de junio.

¿Cómo llegaron los Nuggets a la Serie Final por el título?

Previo a su llegada a esta final los Nuggets (1) se enfrentaron a los Lakers (7) por el título de la Conferencia Oeste. Los Nuggets sin hacer mucho ruido demostraron que tenían el mejor récord y pese a eso los favoritos para esa serie eran los Lakers, mucho en parte porque son un equipo que tienen a la leyenda LeBron James y al talentoso Anthony Davis. Los Nuggets no se quedan atrás con su estrella el gigantesco Nikola Jokic que recordemos fue el MVP las dos temporadas regulares pasadas, sorpresivamente este año el lugar de MVP fue para Joel Embiid estrella de los 76ers. Esta se resolvió en tan solo 4 juegos. Aquí una reseña de esos 4 juegos.

Juego 1, jugado en Denver ambos equipos fueron totalmente ofensivo, los Lakers con tiros 54.8 % y los Nuggets 54.9%, En la primera parte Denver ganó 72-54 , los Lakers para la 2da parte intentaron todo por alcanzar a Denver pero no lo lograron. Nikola Jokic tuvo un juego increíble con un triple-doble 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias.

En el juego 2 lo destacable fue que los Lakers al primer tiempo iban ganando 53-48 , lo intentaron los Lakers y LeBron con 20 puntos para su equipo pero aquí la estrella fue el canadiense Jamal Murray, anoto 37 puntos y 10 rebotes lo que permitió a los Nuggets ganar el juego 2 , 108-103. Con un 8-0 de juegos en casa ganados en playoffs. Juego 3 y 4 al jugarse en Los Angeles los fanáticos de los Lakers no perdían la esperanza s pesar de que los Lakers mantuvieron este juego cerrado los 3 cuartos del partido fue en el 4to Cuarto que Denver comenzó ampliar la diferencie pero no fue por Jokic, fue nuevamente Jamal Murray que salió al rescate con 37 puntos y el partido terminó 119-108 , los Lakers estaban a un partido de la eliminación.

En el juego 4 los Lakers sabían que tenían que ganar este juego sería humillante perderlo en casa, LeBron anotó y lideró a su equipo de tal forma que para el primer tiempo llevaban una ventaja 73-58. Los Nuggets en el segundo cuarto atacarían y le darían vuelta al marcador 94-89 entrando al 4to cuarto. Poco fue lo que pudo hacer LeBron , Denver una vez más gano aunque esta vez por una pequeña diferencia 113-111 , esto le dio el título de la Conferencia Oeste y le dio el pase a la Final por el Título de la temporada.

No podemos dejar de destacar la increíble participación de Nicola Jokic que realizo su 8tavo triple doble en estos playoffs, quitando el récord a la leyenda Wilt Chamberlain que en 1967 logró su 7º. Triple doble.

¿Cómo llego Miami Heat a la Final?

Miami Heat (8) se tuvo que enfrentar a los Boston Celtics en la Final de la Conferencia Este, en un Serie larga se fueron hasta los 7 juegos, así es que su historia fue muy diferente a la de Denver. Miami era el no favorito pese a que demostró que tenía todo para ganar, parecía imposible que le ganara a la Semilla 2 , los Boston Celtics. En el juego 1, como en sus dos series anteriores Miami ganó el juego 1 como visitante en Boston y no fue por pocos puntos quedaron ganaron 123-116. En este partido la clave fue que en tiros acertados Miami tuvo un porcentaje de 51.6% vs. Boston 34.5%. En el juego 2 , Boston tenía que ganar sería el peor escenario llegar a los juegos 3 y 4 en Miami 2-0.

Nuevamente el 4to Cuarto fue el momento de Miami , en ese periodo anotaron a su favor 36-22 lo que les dio la victoria 111-105. La estrella de Miami aquí fue Caleb Martin anotando 25 puntos y atinando 11 de 16 tiros. En el juego 3 los Celtics estaban en su peor escenario abajo dos juegos, un triunfo como visitante no sería fácil, en este partido tuvieron una efectividad de sus tiros del 39.8% , los Heat estaban imparables con una efectividad del 54.3%. Ganaron los Heat de nuevo 128-102. Fueron tan malos los Celtics en este juego que su estrella Jayson Tatum solo logro 14 puntos.

En el juego 4 , todo indicaba que los Celtics estaban a un paso de la eliminación pero demostraron en este juego que no estaban listos para irse. Aunque para el medio tiempo Miami ya dominaba 56-50, los Celtics en la segunda parte del juego jugaron más ofensivamente solo en el 3er tiempo anotaron 38 puntos , el partido terminó 116-109 y por fin los Celtics ganaron su primer partido. Jayson Tatum tuvo un mejor partido 33 puntos y 11 rebotes. En el juego 5 los Celtics regresaban a casa y tenían que demostrar que seguirían vivos en la Serie, en este partido en particular la defensa de Boston destaco permitiendo a la estrella de Miami , Jimmy Buttler solo 14 puntos. Nuevamente ganaron los Celtics 110- 97 y mucho gracias a Derrick White que atinó 6-8 tiros de 3 puntos y anotó 24 puntos.

Para el juego 6, Miami ahora era el equipo nervioso después de dos derrotas seguidas la capacidad de los Celtics de levantarse después de ir 3 juegos abajo era de preocuparse. Este juego mantuvo a todos al borde del asiento, ambos equipos iban muy parejos y se definió prácticamente en el último segundo. Los Heat se llevaron la victoria 104-103 empatando la Serie 3-3. El responsable del triunfo Derrick White si bien hizo pocos puntos se encargó literal en el último segundo de anotar el punto decisivo.

Esta fue la 2da ocasión en la NBA que cuando suena el buzzer que indica que finalizó el partido anota un jugador por milésimas de segundo dieron por válido el tiro, la otra ocasión en que sucedió este fue en 1989 con el gran Michael Jordan que hizo un tiro así al jugar contra los Cleveland Cavaliers. Después de este partido de infarto , entramos al juego 7 el decisivo.

No había nada para nadie aún, el partido 7 sería en Boston eso para Miami no sería problema ya habían ganado como visitantes los dos primeros, tenían confianza. Los Celtics sabían que ganar les daría el pase a la Final y aparte se convertirían en el primer equipo en la NBA en llegar a una final luego de un déficit 3-0 en playoffs. Para el primer tiempo Miami domino 52-41 y lo cierto es que la ofensiva de los Celtics parecía perdida , sus fanáticos solo vieron como su equipo jamás encontró el ritmo y perdieron 103-84. Aquí el héroe de Miami fue Caleb Martin con 26 puntos y 10 rebotes, Jimmy Butler lo votaron como el MVP de la Conferencia Este.

¿Quién es el favorito para la Final Denver o Miami Heat?

La Serie comenzó el pasado jueves 1 de junio 2023 , serán unos partidos muy interesantes Miami tiene excelente defensiva y se enfrenta a un equipo que si algo sabe es anotar puntos los Denver Nuggets. Los Heat han perdido 6 juegos en postemporada a diferencia de Denver que solo ha perdido 3 juegos.

Miami Heat:

Ronda 1: venció a (1) Milwaukee Bucks in 5 juegos, Ronda 2 : venció (5) New York Knicks in 6 juegos y Ronda 3: venció (2) Boston Celtics en 7 juegos.

Denver Nuggets: Ronda 1 venció (8) Minnesota Timberwolves en 5 juegos, Ronda 2: venció (4) Phoenix Suns in 6 juego, Ronda 3: venció (7) Los Angeles Lakers en 4 juegos.

¿Cuál es el equipo que enfrentó a los rivales más difíciles en estos playoffs? Los Heat lograron sacar a los Bucks y a los Celtics los dos mejores equipos de la Conferencia Este. Pero Denver también no lo ha tenido fácil venció a los Suns ( Kevin Durant & Devin Booker) y los Lakers ( Anthony Davis & LeBron James) . Ambos equipos han derrotado a muy buenos oponentes para llegar a esta serie Final.

Los Nuggets llegan fuertes a la Serie con un récord de partidos ganados en casa 8-0. Los Heat son buenos como visitantes ganando 5-9 partidos. En los dos juegos en los que se enfrentaron estos equipos en temporada regular , Denver ganó ambos partidos que fueron muy cerrados apenas ganó Denver por una diferencia de 5 y 4 puntos. Así es que si Miami tiene oportunidad de llevarse el título de la NBA.

¿Por qué puede ganar Miami?

Este es un equipo de destino, hasta el momento ha sido un equipo no favorito en 2 de sus 3 series, las cuales ha jugado y demostrado que los que dudan de su capacidad se equivocaron. Jimmy Buttler su estrella ha tenido una temporada increíble en playoffs y hay que destacar que ha llegado tan lejos sin su 2do anotador en temporada regular Tyler Herro, debido a su lesión. Si puede jugar la serie Final Herro podemos esperar muchos puntos de su parte ya que promedia en temporada regular 20.1 puntos. Si Miami quiere ganar necesita más anotadores que Jimmy Butler, si Herro no logra jugar , seguramente Caleb Martin podrá estar a la altura a pesar de que tiene un promedio bajo de 9.6 puntos en temporada regular , recordemos que el dio el tiro decisivo en el partido contra los Celtics y promedio 19.3 puntos.

¿Por qué puede ganar Denver?

Primero que nada los Nuggets tienen un récord 8-0 durante estos playoffs. De hecho las últimas veces que los Heat han jugado contra Denver han perdido 6 veces. Los Nuggets tienen mayor profundidad con Nikola Jokic y Jamal Murray como uno de los mejores dúos anotadores de la NBA. Aparte de estos dos excelentes jugadores también están Aaron Gordon y Michael Porter Jr. , algo es cierto Miami no tienen la parrilla necesaria para contener a estos dos jugadores.

¿Quién ganará las Series?

Como era de esperarse los Nuggets ganaron el Juego 1 , con un marcador 104-93. Sabemos que jugando en casa este equipo es oro. Las pasadas series de Miami como visitantes ganaron sus 3 primeros partidos pero esta ocasión ya no fue así, el perder el primer partido como visitante no es tan buen augurio. Si Denver gana el siguiente juego, creo que tendría altas probabilidades de llevarse el Título también recordemos que llegan más descansados su serie contra los Lakers acabo el 22 de mayo a diferencia de Miami.

Los Heat llegaron al inicio de este Serie con un récord sólido de 12-6 de la postemporada pese a que se fueron a los 7 juegos con los Celtics. Ha sido una gran temporada para Miami Heat pero siendo realistas el mejor equipo para el título son los Denver Nuggets , gané uno u otro será una gran serie muy entretenida. El juego 2 es el domingo 4 de junio, el juego 3 el miércoles 7 de junio, el juego 4 es el 9 de junio , de ser necesario el juego 5 sería el 12 de junio, el 6 sería el 15 de junio y el decisivo juego 7 sería el 18 de junio.