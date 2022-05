Comenzaron los Playoffs de la NHL

2 de mayo a junio 2022

El año pasado fue un año único en la NHL, debido a lo complicado que eran los viajes por las reglas Covid entre Estados Unidos y Canadá la liga creo diferentes divisiones. Así vimos surgir una división de puros equipos canadienses lo cual dio como resultado partidos más emocionantes en el Norte, los Montreal Canandiens fueron la Cenicienta de la temporada llegando directo a la final de la Stanley Cup, se enfrentaron contra Tampa perdiendo 4 a 2 en la serie. Exactamente la mitad de los 32 equipos de la liga calificaron para la postemporada.

Dado el breve tiempo que hubo entre los playoffs y está nueva temporada fue un reto para los equipos que llegaron a la semifinal la temporada pasada , ahora 3 de esos equipos están fuera de los playoffs lo New York Islanders, Las Vegas Knights y los Montreal Canadiens , el equipo que paso nuevamente y no fue sorpresa fue Tampa el 2 veces campeón que espera este año ganar su tercer campeonato consecutivo. Este año en los playoffs vienen muy buenos partidos en la primera ronda. Echemos un vistazo a cada serie en el intento de apostar y escoger al ganador.

Oeste

Nashville Predators @ Colorado Avalanche / Comienza 3 de mayo

Juegos previos: Predators ganaron 3 de 4 juegos.

Felicitaciones a los Predators por llegar a los playoffs, su premio nada más y nada menos que jugar la serie contra el mejor equipo del oeste, los Colorado Avalanche. Nashville cree que puede ganar la serie basado en los resultados de la temporada regular contra los Avalanche, incluyendo los últimos 3 juegos que les ganaron y anotaron 5 goles en cada uno de estos juegos. Es cierto que Colorado ha sido etiquetado como uno de los mejores equipos de hockey en los últimos 3 años y no ha podido encontrar la forma de ganar un solo campeonato ni siquiera llegar a una final.

Creo que este podría ser el año en que veamos a Colorado llegar a la final de la Copa Stanley. Nashville es un underdog o no favorito con todo y que su portero lesionado Juuse Saros juegue en la serie. Sin el definitivamente creo que los Predators no tienen chance alguno en esta serie. Mikko Rantanen, Cale Makar y Nathan Mackinnon así como el resto de los talentos del equipo de Avalanche no tendrán problema alguno en derrotar a Nashville , creo que la serie quedará 4-0.

St Louis Blues @ Minnesota Wild / Comienza 2 de mayo.

Juegos previos : Blues ganó los 3 juegos.

Para ser honesto fue sorpresivo ver que los Blues ganaron 3 juegos contra los Wild, unque 2 de esos tres juegos fueron en tiempo extra, con toda la ofensiva que tienen los Blues no es sorpresa que los Blues son los favoritos de la Serie. Para mi está es la mejor serie para seguir ambos equipos son muy entretenidos, St Louis es uno de esos equipos en los que es difícil encontrar una debilidad. Tienen una defensa sólida que juega muy físicamente y crea situaciones miserables para los jugadores del equipo contrario, su ofensiva es impresionante con jugadores como Vladimir Tarasenko, Jordan Kyrou y Ryan OReilly.

Aparte de eso, su powerplay es el 2do en toda la liga y su penalty kill está en el 5to lugar en la liga como el mejor. Minnesota Wild es mi favorito en esta serie en el Oeste recordemos que sumaron a sus filas al futuro portero del Salón de la Fama Marc Andre Fleury. Creo que la mayoría de los fanáticos aún recuerda cómo llevo a los Vegas Knights a la Final en Vegas en su primera temporada en la liga. ¿Aún tendrá Fleury su magia para estos playoffs?

Los Wild cuentan con Kirill Kaprizov, Ryan Hartman y Kevin Fiala para anotar la mayor parte de los goles , pero también necesita Minnesota de sus otro hombres para anotar goles si quiere vencer a los Blues en la Serie. Me gusta Minnesota como equipo que sorprenderá en esta serie que será cerrada seguramente y podrían ganar los Wild 4 juegos a 3.

Dallas Stars @ Calgary Flames. Comienza el 3 de mayo

Juegos previos: Calgary ganó 2 de 3 juegos.

Un equipo Canadiense no ha ganado la Copa Stanley desde 1993 ( Montreal Canadiens). Si este Campeonato va a quedar en un equipo del Norte , esos serían los Flames quienes tienen mayor oportunidad de lograrlo. Calgary es un equipo hecho para los playoffs, tienen 2 líneas sólidas de anotadores, buena defensa, excelentes porteros juegan rápido, son un equipo rudo y muy físico. Los Dallas Star son un equipo fuerte en la defensa, no anotan mucho a pesar de tener un trío talentoso de jugadores Jason Robertson, Roope Hintz y Joe Pavelski.

Los Stars intetarán bajar el ritmo de los Flames y frustrar a sus talentosos jugadores ofensivos. Un factor que favorece a Dallas es su power play que está en el 2do lugar de la liga con un 27% , su penalty kill está en el 5to lugar con una efectividad del 84.1% en temporada regular. Si Dallas frustra a los Flames y los orilla a caer en penalties innecesarios, entonces Dallas tienen oportunidad de vencer a Calgary. La paciencia será la clave de los Flames para saber si pueden mantenerse disciplinados podrían ganar la serie en 5 juegos, tienen mayor profundidad en anotar y eso es más de lo que puede manejar Dallas.

Los Angeles Kings @ Edmonton Oilers. Comienza 2 de mayo

Juegos previos: Edmonton ganó 3 de 4 juegos.

Mientras los Oilers ganaron la Serie en la temporada regular, esos juegos fueron muy cerrados cada equipo anotó 12 goles en los 4 juegos. Edmonton tienen el mejor combo en la liga Connor McDavid y Leon Draisaitl lograron 99 de 231 goles que los Oilers anotaron en la temporada. Edmonton es el favorito para ganar la serie pero no hay que descartar a los Kings de los Angeles tan rápidamente. Recordemos que tienen 2 de los mejores delanteros ofensivos en el juego como Phillip Danault y Anze Kopitar.

Edmonton no ha tenido suerte en los playoffs, cuentan con dos super estrellas McDavid y Draisaitl , así es que no tengo duda que tienen mayor presión para ganar la serie que los Kings, quienes no se esperaba que llegarán a los playoffs está temporada. Un factor importante en la Serie será el power play de los Oilers está en el 3er lugar en la liga con un 26% .

Los Kings por otro lado en ese punto no están muy bien posicionados están en el lugar 22 en la liga en defensa contra el powerplay de sus rivales a una tasa de 76.7% Creo que Edmonton podrá ganar estar serie pero no será fácil, los Kings pueden mantener el juego cerrado y sacar algunos triunfos. Mi predicción es que ganen los Oilers la serie en 6 juegos.

Este

Washington Capitals @ Florida Panthers. Comienza serie 3 de mayo.

Juegos previos : Panthers ganaron 2 de 3 juegos.

Esta serie parecería por encima que es un poco dispareja. Los Panthers vienen de una temporada regular en la que fueron el mejor equipo en 58 juegos, son el primer equipo en promediar en la ofensiva más de 4 goles por juego ( el último equipo que lo logró fueron los Pittsburgh Penguins en la temporada 1995-96). Por su lado Washington es un equipo veterano que llega a los playoffs con esa única ventaja su experiencia, los Capitals necesitarán más anotaciones que las de del “Great 8” Alex Ovechkin.

Necesita que todos anoten si quieren derrotar a Florida. Por su parte Florida tienen muchos jugadores que saben anotar, su defensa es muy física de juego sucio, la única preocupación con este equipo son sus porteros. Su veterano Sergei Bobrovsky ha tenidos muchos altibajos y el joven portero Spencer Knight se ha mantenido sólido pero quién será el que se ponga al tu por tu con Florida para ganar esta serie? Creo que los Panthers ganarán la Serie sin problema 4 juegos a 1.

Tampa Bay Lightning @ Toronto Maple Leafs. Comienza 2 de mayo.

Juegos previos: Cada uno gano dos juegos.

Los Lightning esperan hacer historia en estos playoffs para ser el equipo que por primera vez gana 3 veces consecutivamente la Copa Stanley. Esto los lograron los NY Islanders hace 40 años, Toronto por su parte espera que esta sea la mejor temporada de la franquicia en 105 años , no son extraños a llegar a los playoffs pero simplemente no logran ganar una simple ronda ya en varios años. La temporada pasada iban adelante 3-1 vs Montreal, cuando perdieron los últimos 3 juegos en la Serie.

¿Habrá aprendido este equipo algo en los playoffs de la temporada pasada o es que definitivamente este equipo no está hecho para los playoffs? Ambos equipos tienen muy buenas ofensivas pero será la portería la que decida la serie. Los Lightning tendrán aquí su ventaja ya que Andrei Vasilevskiy es un veterano de los playoffs que siempre guarda sus mejores actuaciones para los playoffs. Toronto dependerá de Jack Campbell que era un portero de reserva antes de pasar a Toronto hace un par de temporadas.

En esta serie habrá muchos goles, curiosamente esta será la primera vez en la historia que se enfrentarán en playoffs. Mi predicción es los Leafs ganarán 2 de los 3 primeros juegos de la Serie pero luego Tampa ganará 3 juegos consecutivos y terminará la serie con Tampa ganando 4 juegos a 2.

Boston Bruins @ carolina Hurricanes – series starts may 2nd 7pm eastern time

Juegos previos: Hurricanes ganaron 3 juegos

A primera vista parece una serie a favor de Carolina especialmente cuando sabemos que estos equipos ya se enfrentaron 3 veces en la temporada regular y los Hurricanes ganaron por 16-1 a los Bruins en 3 juegos. Sin embargo su estrella en la portería Fredrik Anderson está fuera por una lesión , esto da cierta incertidumbre a esta serie y esto le da a los Bruins una oportunidad de ganar la serie. Si Anderson no juega el portero para los Hurricanes será Antti Raanta.

Por su lado Boston es un equipo de veteranos , con el mejor trío en hockey Patrice Bergeron, David Pasternak y Brad Marchand. El problema con los Bruins es encontrar otros jugadores que puedan anotar goles y aguantar el ritmo de juego, podrían ser Eric Haula y tal vez Taylor Hall los que puedan sorprender en la anotación.

Los Hurricanes son un equipo que mueve rápido el puck y tiene muy buena estrategia con su excelente entrenador Rod Brind’Amour. Sin duda los Bruins tendrán mucho que hacer con Carolina y sus estrellas Sebastian Aho, Martin Necas, Andrei Svechnikov y Teuvo Teravainen solo por nombrar algunos que seguramente anotaran algunos goles en la Serie. La portería será un tema para después en Carolina, pero creo que tienen el talento suficiente para vencer a Boston sin importar quien juegue en la portería. Los Hurricanes pueden ganar la serie 4-1.

Pittsburgh Penguins @ New York Rangers . Comienza la Serie 3 de mayo.

Temporada Regular: Rangers ganó 3 de 4 juegos.

¿Será esta la última oportunidad para que ganen los Penguins el Campeonato con su trío de super estrellas Sidney Crosby, Evgeni Malkin y Christopher Letang? Los últimos dos serán agentes libres al termino de la temporada y podrían firmar con otro equipo. Ciertamente Pittsburgh no se las verá fácil contra New York , ya que no tendrán a su mejor portero Tristan Jarry quien está lesionado con un pie roto. Los Rangers por su lado tienen una buena mezcla de en tamaño y habilidades.

Veteranos como Chris Krieder, Mika Zibanejad y Artemi Panarin tendrán a su cargo la ofensiva mientras que los jugadores jóvenes Kaapo Kakko y Alexis Lafreniere estarán para apoyar ofensivamente también al equipo. Cada uno de estos equipo escogieron en las fechas de intercambio , jugadores muy valiosos los Rangers sumaron a su equipo a Andrew Copp de los Jets y los Penguins sumaron al ala goleadora Rickard Rickell de los Ducks. Creo que NY es muy talentoso como para que Pittsburgh lo supere , por tanto creo que los Rangers ganarán esta Serie 4 -2.