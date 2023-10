Comenzó octubre y con eso los Playoffs de la MLB 

Llegaron por fin los playoffs de la MLB, la larga temporada de 162 juegos terminó, la semana pasada fueron los partidos WildCard o Series de Comodín y ahora estamos esta semana de lleno en la Ronda Divisional con 8 equipos: Orioles, Astros, Twins , Rangers, Braves, Dodgers, Phillies y Arizona . Aquí un vistazo a los equipos que siguen en la pelea.

Liga Americana:

Baltimore Orioles, no solo conquistaron la división más difícil en baseball pero también lograron asegurar la semilla #1 en la Ligar Americana gracias a que en temporada regular ganaron 101 juegos, esto es asombroso si consideramos que tan solo hace dos temporada perdieron 101 juegos.

La Semilla #2 son los Houston Astros lo cual no es sorprendente, siempre llegan a los playoffs por el título de la Serie Mundial. Lo que si fue sorpresivo es que llegan ganando 90 juegos en la temporada regular. La pregunta es si podrán repetir como Campeones, todo se resumirá a ver si sus estrellas logran batear bien para complementar a lo que es un buen staff de lanzadores.

Los Minnesota Twins juegan en la división más débil del baseball incluso solo con 87 triunfos lograron ganas su división y tener la semilla #3. Por tal motivo es que tuvieron que jugar su partido de Comodín. El problema de este equipo es que algunas de sus estrellas como son Carlos Correa , Royce Lewis y Bryon Buxton no jugaron algunos de los partidos al final de la temporada. Sin embargo en su partido de Comodín lograron avanzar al vencer a Toronto. Actualmente se enfrentan contra los Houston Astros en la Ronda Divisional

Los Texas Rangers, por momentos parecen el mejor equipo de la Liga Oeste. Texas tienes una de las más explosivas ofensivas hoy en día y la necesitarán ya que en sus lanzadores ha tenido varios lesionados entre ellos con su veterano Nate Eovaldi y Max Scherzer , esto ha puesto presión sobre su staff de lanzadores. Su bullpen sin duda tendrá problemas en mantenerse a la cabeza en los innings finales ya que sus lanzadores de relevo están entre los peores de los playoffs , tienen el lugar 26to. ( probabilidad de ganar).

Liga Nacional:

Si eres fanático del béisbol y lo sigues temporada tras temporada no tengo que explicarte el juggernaut que son los Atlanta Braves. Ganaron 104 juegos esta temporada son la semilla #1 de la Liga Nacional, podría uno argumentar que son un equipo sin debilidad. Tienen los mejores bateadores y sus lanzadores son estelares, aunque hablando de lanzadores Atlanta ha tenido varios lesionados entre ellos Charlie Morton que quedara fuera de las Series Divisionales y Max Fried que también con lesiones menores.

Los Angeles Dodgers, también son otros habituales de los playoffs. Los Dodgers ganaron 100 juegos esta temporada, lo cual no sorprende dado el talento que tiene, son un equipo muy difícil de vencer.

Los Philadelphia Phillies, son el darkhorse dentro de estos equipos seguramente harán ruido en los playoffs. Son la semilla #4 vencieron a los Marlins en la ronda de Comodínes. Comenzaron la temporada muy lento pero fueron ganando terreno con los homeruns de sus slugers, en los últimos meses de la temporada regular rompieron un récord bateando 92 homeruns en los últimos 2 meses del fin de temporada. Serán un equipo que llegará lejos.

Por último y no por eso menos destacados están los Arizona Diamondbacks, se alcanzaron a colar a la Ronda de Comodínes, con tan solo 84 triunfos en la temporada regular. Si llegan a quedar eliminados de los playoffs, sería por sus lanzadores aunque tiene dos muy buenos pitchers de inicio Merrill Kelly y Zac Gallen pero son los únicos, lanzadores que tiene con un ERA por debajo de 5.00. Arizona es un equipo divertido de ver y hay que reconocer que su rookie Corbin Carroll es una de sus estrellas, para muestra en esta temporada se convirtió en el 1er jugador en batear 25 homeruns, robo 50 bases y 10 triples.

Resumen de Juegos de Comodín o Wildcard Games

Los juegos de Comodín se jugaron la semana pasada el 3 y 4 de octubre, de estas Series solo quedaron 4 equipos que pasaron a las Rondas Divisionales, los ganadores fueron: Twins, Rangers, Arizona y los Phillies. Este es un breve resumen de cada juego.

Toronto Blue jays @ Minnesota Twins. Ganaron: Twins

Los Minnesota Twins con sus lanzadores lograron frustrar a los bateadores de Toronto, solo permitieron una carrera y acabaron con Toronto en dos juegos, la serie quedo 5-1 . Ayudaron los hits de Royce Lewis, esta es la primera vez en 21 años que Minnesota gana una ronda de playoffs, justo ahora se enfrentan en la Serie Divisional contra los Houston Astros.

Texas Rangers @ Tampa Bay Rays. Ganaron: Texas Rangers

Esta fue una serie interesante entre dos equipos con buenas ofensivas, los Texas Rangers dominaron en bateo y lanzamientos, barrieron conTampa Bay 11-1 . Para los Rangers está es la primera aparición del equipo en playoffs desde 2011 , aquella vez llegaron a la Serie Mundial y perdieron contra St Louis Cardinals. Ahora enfrentarán a los Orioles en la Serie Divisional, será una serie entre los dos mejores equipos de bateo en la Liga Americana.

Arizona Diamondbacks @ Milwaukee Brewers. Ganaron: Arizona Diamondbacks

Ambos equipos son pareciedos, a pesar de que los Brewers tenían la mejor parrilla de lanzadores de relevo. los Brewers no pudieron hacer mucho ofensivamente. La Serie terminó 5-2 en dos juegos, el jugador más destacado de Arizona fue Corbin Carroll al lograr dos hits incluyendo un espectacular homerun. Ahora se enfrenta Arizona a los Dodgers en su ronda divisional.

Miami Marlins @ Philadelphia Phillies. Ganaron:Phillies

Philadelphia Phillies son como el darkhorse que logró llegar a los playoffs y demostraron el porqué al ganar sin mucha dificultad. En los 2 juegos los Phillies ganaron a los Marlines 11-2 . Destacaron los lanzadores Aaron Nola y Zach Wheeler quienes solo permitieron 1 hit cada a uno a dos de los mejores bateadores de los Marlins. Hablando de sluggers, no destacaron tanto Bryce Harper ni Kyle Schwarber pero los que dieron el boost al equipo fueron Nick Castellanos y JT Realmuto junto con el grand slam del segunda base Bryson Stott. Los Phillies avanzaron y se enfrentan contra Atlanta en su ronda Divisional

Serie Divisional – inicio el 7 de octubre y hasta el 14 octubre –

El pasado 7 de octubre comenzaron las Rondas Divisionales. Las Series son hasta 5 juegos, de estas series divisionales saldrán 4 equipos rumbo a las series por el Campeonato de la Liga Americana y de la Nacional, que comenzarán el próximo domingo 15 de octubre.

Del lado de la Liga Americana ALDS : los Twins, Astros, Rangers y Orioles.

Del lado de la Liga Nacional NLDS : los Phillies, Braves, Diamondbacks, Dodgers

Liga Americana Ronda Divisional ( ALDS )

#3 Minnesota Twins vs #2 Houston Astros

Carlos Correa jugará contra su ex equipo, ya que los Twins tendrán que viajar a Houston para enfrentarse a los campeones de la Serie Mundial del año pasado , los Astros. Correa , ha sido un buen líder para los Twins no solo con el bat, sino también con el guante ya que logró realmente buenas jugadas defensivas en su serie contra Toronto. Los Astros conocen a Correa perfectamente bien y Minnesota necesitará aparte de Correa a Royce Lewis que puede ser determinante a la ofensiva.

Por su lado Houston es un equipo con el balance perfecto tiene estrellas veteranas con experiencia en los playoffs como José Altuve, Alex Bregman y Kyle Tucker quienes son los líderes a la ofensiva. Los Twins dependerán en anotar homeruns son el 4to equipo en la MLB en anotaciones, pero en este caso tendrán que enfrentar a famosos lanzadores de Houston como Justin Verlander que cuenta con experiencia en postemporada. En resumen Houston tiene más profundidad en lanzamientos y bateo así es que creo que pueden ganar esta Serie.

#5 Texas Rangers vs #1 Baltimore Orioles

De todas las Series está para mi es la más interesante. Los Orioles ganaron 101 juegos en la temporada pero ahora estarán sin su estrella Felix Bautista que se sometió a la cirugía Tommy John, a pesar de su ausencia Baltimore tienen buenos lanzadores. Ofensivamente ambos equipos son capaces de anotar muchas carreras.

Texas anotó 233 homeruns en la temporada regular , 50 más que los Orioles que lograron 183. Texas esperará que sus jugadores estrella Cory Seager, Marcus Semien y Adolis Garcia se desempeñen bien al bat, mientras que Baltimore tiene sus estrellas al bat con Ryan Mountcastle y Anthony Santander. El combo de Adely Rutschman y Gunnar Henderson combina 48 homeruns está temporada así es que no hay falta de combustible en los dos equipos.

Del lado de los lanzadores , los Rangers tienen lanzadores consistentes como Nathan Eovaldi y Jordan Montgomery, de parte de los Orioles tienen a Kyle Bradish y Grayson Rodriguez que no ha permitido más de 3 carreras en sus 12 inicios y aparte de ellos hay más opciones para Baltimore en lanzadores con Dean Kramer y Kyle Gibson. Si hay una diferencia en esta serie será la calidad y profundidad de los lanzadores de los Orioles. Baltimore debería de ganar esta Serie que es una de las más emocionantes.

Liga Nacional Ronda Divisional ( NLDS)

#4 Philadelphia Phillies vs #1 Atlanta Braves

Estos dos equipos tienen historia como rivales, el año pasado los Philies vencieron a los Braves en 4 juegos y los mandaron a casa. Esta temporada el pasado 13 de septiembre los Braves aseguraron el título Divisional en Philadelphia justo contra los Philies, esta es una Serie interesante y si hay un equipo capaz de detener a los Braves de llegar a la Serie Mundial estos son los Phillies. Aunque Atlanta gano 9 de 13 juegos contra Philadelphia en la temporada regular hay que recordar que la postemporada es como si fuese una nueva temporada. Ciertamente no envidio a ningún lanzador que tenga que enfrentarse contra Atlanta , sus bateadores son los mejores.

¿ Qué tan bueno ha sido Atlanta en postemporada en los últimos años? Bueno pongámoslo de esta forma Ronald Acuña Jr, ha tenido 111 actuaciones, ya sea Acuña Jr, Marcell Ozuna, Matt Olson, Austin Riley, Ozzie Albies y la listas sigue cualquier de estos jugadores son capaces de con 1 swing abrir un partido. Por su lado los Phillies es cierto que no cuentan con un cuadro tan espectacular como los Braves, pero también tienen sus estrellas al bat con Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner. Le daría la ventaja en esta serie a los Braves no solo por sus estrellas al bat, también por sus lanzadores. Por ejemplo, Spencer Strider se espera que sea lanzador de inicio, tiene un record 8-0 y una ERA de 1.90 contra los Phillies, sé que la postemporada es diferente pero los Braves son un equipo dominante , creo que Atlanta se llevará la Serie pero los Phillies darán buenos partidos y no serán rivales fáciles.

#4 Arizona Diamondback vs Los Angles Dodgers

Estos 2 equipos se conocen bien ambos juegan en la División Oeste, donde los Dodgers tuvieron la ventaja al ganar en 8 de 13 juegos que se enfrentaron. A pesar de que ganaron 100 juegos los Dodgers no son favoritos para que ganen la Serie Mundial este año. Lo cierto es que para esta Serie solo tienen dos lanzadores confiables Clayton Kershaw y Bobby Miller. Kershaw es un jugador prospecto al Salón de la Fama su calidad es indudables solo que en postemporada no le va muy bien tiene un récord 13-12 junto con un ERA 4.22 .Miller, es un jugador más joven es un lanzador difícil para los bateadores, pero lo que no se sabe es qué tan bueno será en su primera actuación en los playoffs. Una tercera opción como lanzador de inicio es Lance Lynn es un veterano , sin embargo su es propenso a permitir muchos homeruns ( 44 en la temporada regular).

Y bueno todos conocemos que jugadores MVP del calibre de Mookie Bets y Freddie Freeman pueden contribuir a que su equipo gane las series. Para Arizona, Merill Kelly es su as bajo la manga hablando de pitchers pero curiosamente tiene éxito contra otros equipos de la MLB pero no contra los Dodgers su récord es 0-11 con un ERA 5.49

Kershaw contra Arizona tiene un récord 4-1 con un ERA 2.10 , Arizona por su lado tienen un par de bateadores que son buenos contra Kershaw como Christian Walker 10-34 con 5 homeruns y Ketel Marte con tres homeruns. Creo que Los Angeles pueden ganar la Serie pero Arizona podría sorprender.