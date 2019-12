MIRA LOS CÓMICS ILUSTRADOS POR CANCIONES DE THE CURE

Hace algunos años el ilustrador brasileño Butcher Billy presentó en la exhibición de arte The World Ilustration Award Exhibition en Londres, una serie de 10 cómics los cuales fueron ilustrados con algunas canciones de The Cure.

Las portadas nos muestran al vocalista Robert Smith en ambientes de terror y fantasía, como si se tratase de películas de horror.

La colección de cómics presenta cuentos extraños, de misterio y sombríos.

Cada una de las portadas recibió alguno de los títulos del extenso repertorio de la banda como A Forest, Disintegration, Close To Me, Pictures Of You, The Caterpillar, entre otras.

La serie se encuentra en su página Behance, en donde se pueden observar todas las portadas que fueron inspiradas por la banda inglesa así como por algunos videoclips de la agrupación.

A través de el sitio web el artista escribió:

The Cure se ha caracterizado por mostrar el lado oscuro y nostálgico del amor, la tristeza o la soledad.

Come closer and see

See into the trees

Find the girl

If you can

Come closer and see

See into the dark

Just follow your eyes

Just follow your eyes