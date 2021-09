Por fin el fútbol americano ¡está de vuelta! Los Tampa Bay Bucaneers regresarán a defender su título del Super Bowl, por su parte los Kansas City Chiefs los perdedores en el Super Bowl el año pasado estarán hambrientos por llevarse el título del Campeonato esta temporada. En la NFC , los Bucs no la tendrá fácil con rivales como los Green Bay Packers, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers. Del lado de la AFC los equipos en la mira son los Buffalo Bills, los Cleveland Browns. Y no podemos pasar por alto a los Indianapolis Colts, Tennesse Titans y los Baltimore Ravens, si las cosas van bien para ellos en la temporada podríamos verlos compitiendo por el campeonato. Equipos que podrían llegar a los playoffs esta temporada: Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers,Dallas Cowboys, Washington Football Team, los Angeles Chargers y los New orleans Saints.Este jueves se llevó a cabo el primer juego de la temporada los Cowboys visitaron a los Campeones del Super Bowl en Tampa Bay. El partido fue por demás emocionante la victoria se la llevó Tampa Bay 31-29 , Tampa y su defensa demostraron tener lo suficiente para ganar este juego y Dallas y su explosiva ofensiva lograron cubrir la diferencia de puntos.Los Texans llegan a la temporada distraídos por los problemas legales dea lo que se suman rumores de su salida del equipo , de hecho anunciaron los Texans que el QB suplenteestaría jugando en vez de. Ya de por sí Houston se veía como uno de los equipos con menos posibilidades y sindefinitivamente no los veo con la capacidad para competir con otro equipo de la Liga. Los Jaguares por su parte no son precisamente un equipo fuerte pero quizá los veamos más competitivos este año. La predicción es que Jacksonville gané y cubra los puntos.De lo que he leído últimamente, muchos expertos tienen buenos pronósticos para los LA Chargers esta temporada. Sin duda son un equipo que mejoró la temporada pasada dirigidos por el QBquien continuará creciendo junto a su equipo. Por su parte Washington Football Team no es un contrincante fácil de jugar, tienen una de las mejores defensas de la NFLel QB de Washington la temporada pasada fue un buen líder para la ofensiva pero no tenía el talento del nuevo QBde Washington, siento que la ofensiva esta temporada mejorará. Históricamente los Chargers ya sea en los Angeles o hace años cuando su casa estaba en San Diego, siempre han sido un equipo que comienza lento por lo regular los 5 primeros juegos antes de entrar en ritmo para el resto de la temporada. Escogería como ganador a Washington quienes ganarán y cubrirán la diferencia de puntos.Los Colts serían los favoritos de entrada en este juego pero su QBse lastimó en la pretemporada y no jugará. Por su parte el veteranodirigirá el destino de Seattle será el encargado de que la ofensiva haga su trabajo. Será un juego cerrado, Indianapolis tiene un defensa fuerte y saben correr la pelota por lo que harán todo lo posible por mantener la pelota fuera dey la impresionante ofensiva de los Seahawks. Creo que este partido lo pueden ganar los Colts y cubrir la diferencia sin problema.se enfrentará por primera vez a su equipo anterior, los Jets quienes estrenan QB con, quien hace su debut en la temporada. Ambos equipos se reconstruyeron pero los Panthers son más competitivos ya que tienen un mejor defensa , más joven y más rápida. La cobertura de puntos se me hace excesiva entre estos dos equipos, de hecho ambos creo que no tienen oportunidad alguna en los playoffs. Sin embargo creo que el QB de los Panthers ,podrá anotar los puntos para que Carolina gane el juego y espero que su defensa le dé una difícil bienvenida al rookie QBTambién Carolina cubrirá los puntos.Dado que el QB de los Bengals jugó poco en la pretemporada tal vez esté un poco fuera de juego por tanto me sorprende un poco que la cobertura de puntos sea tan baja. Los Bengals espero que muestren mejorías este año sin embargo creo que son un equipo que todavía no tienen lo que les falta para competir. Los Vikings por su parte la temporada pasada demostraron que pueden competir con el equipo que les pongan enfrente en la NFL pero las lesiones el año pasado los dejaron fuera de la competencia. Si logran mantenerse sin lesiones y continúan mejorando creo que lograrán competir por un lugar como Wild Card en los playoffs. Su running backempezará la temporada con un muy buen juego que logrará que Minnesota gané en Cincinnati y cubra la diferencia de puntos.Este será un buen juego para disfrutar. Los Titans y su potente ofensiva serán mucha pieza para los Cardinals no creo quey su ofensiva puedan aguantarles el paso a los Titans. Anticipo un juego de marcadores altos , los Titans seguramente ganarán y cubrirán la diferencia de 3 puntos.Los Detroit Lions tuvieron muy mala temporada el año pasado, entre temporadas dejaron ir a su QB. Están reinventándose como equipo no hay mucho que esperar de ellos en estos momentos. Por otra parte los 49ers. son un muy buen equipo y parece que no tendrán temas de lesiones este año, sin duda los 49ers ganarán este partido fácilmente sin embargo Detroit jugará en casa por tanto pelearán este juego pero aún así no será suficiente para que lo ganen. El pronóstico es que ganen los 49ers y cubran la diferencia de puntos.Este serán un buen juego de defensas, los Steelers vs. una de las top 2 o 3 ofensivas en la NFL, los Bills. Buffalo seguirá mejorando son un equipo joven y talentoso, los Steelers son un equipo más veterano así es que será interesante ver cómo se desarrolla su ofensiva esta temporada. Creo que Buffalo no solo ganará este juego sino que también cubrirá la diferencia de 6.5 puntos.Es cierto que es el primer juego de los Falcons y que será en su casa pero las apuestan muestran realmente poco respeto por los Eagles. Si, Philadelphia tuvo una mala temporada el año pasado pero mucho fue por las lesiones en su defensa. Espero que este juego se cerrado y espero que los Eagles cubran la diferencia sin embargo creo que Altanta se llevará la victoria.Si hay un juego de esta semana 1 que vale la pena no perderse es este. Ambos equipos tienen aspiraciones rumbo al Super Bowl , los Chiefs como bien se sabe son un excelente equipo de hace años hacia la fecha, los Browns ahora son un equipo con una posición más sólida las temporada pasada demostraron que son unos contendientes serios. Mucho se debe a la madurez de su QBy también a que se rodea de muy buenos jugadores en la línea ofensiva también son fuertes al correr la pelota todos estos elementos son la receta para el éxito de los Clevelands. Los Chiefs por su parte tienen un ofensiva impresionante sin embargo la temporada pasada sorprendió que en muchos partidos no cubrieron la diferencia de puntos aunque los ganaran. Por tanto creo que Kansas ganará pero la diferencia de puntos la cubrirán los Browns.A primera vista yo le hubiera dado la ventaja a los Saints pensando que se jugaría en New Orleans pero no será así lo cual hace más difícil para escoger cuál de los dos equipos ganará. Los Packers siento que realmente necesitan ganar esta temporada, la oportunidad deel QB d los Packers por lograr su segundo anillo de Super Bowl, se está agotando así es que parece que es en esta temporada o nunca. Por su lado los Saints son un equipo muy sólido pero también viejo, su QB de la temporada pasadaya se retiró dejó la ofensiva en manos de. Creo que los Packers pueden ganar este juego pero New Orleans mantendrá el marcador cerrado y cubrirán los puntos.Este juego sorprende con la línea de apuestas. Me pregunto ¿si los Broncos son mejores tan solo por 2.5 puntos que los Giants de New York? La temporada pasada Denver fue un poco inconsistente a lo largo de toda la temporada era difícil apostar a favor o en contra de ellos. Por su parte los Giants tienen una defensa subvaluada creo que es capaz de mantener el marcador cerrado, la ofensiva de los Giants es aquí la interrogante en el equipo , el QBes un jugador muy inconsistente y su línea ofensiva no es la mejor. Con un recuperadoorriendo la pelota creo que los Giants tienen lo suficiente no solo para cubrir los puntos sino también para ganar el juego.Sé que es apenas el juego 1 para estos dos equipos pero siento que ganarlo es importante para ambos. Parece que estos dos equipos estarán compitiendo por la 2da. Posición en la división ( atrás de Buffalo) y será el equipo que al final de la temporada tenga el mejor récord el que tendrá oportunidad de luchar por un puesto por la Wild Card de los playoffs. De los dos esta temporada los Dolphins parece que tienen mejor equipo pero ojo no podemos menospreciar al ingenioso entrenador de los Patriots,que es uno de los mejores entrenadores de la NFL. Este será un juego cerrado y creo que los Patriots podrán sacar la victoria pero Miami creo que cubrirá la diferencia de puntos.Los Rams llegaron a esta temporada con altas expectativas, entre temporadas mejoraron la posición de QB al sumar a sus filas a. Aparte de tener una defensa fuerte también tienen una buena ofensiva que les permitirá enfrentarse a cualquiera de los equipos top de la liga. Para los Bears, la defensa es su fortaleza tendrán que frenar a los equipos para evitar que anoten puntos ya que la ofensiva de Chicago aún necesita mejorar. Para este juego escojo a los Rams a ganar este juego y cubrir la diferencia de puntos, no será por tanto un marcador cerrado y dará el mensaje de que son un equipo fuerte y difícil de vencer en la NFL esta temporada.Los Ravens son favoritos por 4.5 puntos irán a Las Vegas a enfrentar a los Raiders. Esta diferencia de puntos también sorprende, los Ravens son un buen equipo de fútbol pero los Raiders son un equipo con resultados decentes en su conjunto, juegan por lo regular bien en casa. Creo que los Raiders pueden mantener este juego cerrado y cubrir la diferencia de puntos. Y creo que Baltimore ganará el juego.