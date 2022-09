Comienza la NFL con la Temporada 2022-23

Otra emocionante temporada está por comenzar, Los Angeles Rams llegan como los Campeones del Super Bowl. ¿Serán capaces de repetir y defender su título o algún otro equipo va a saborear la victoria? De parte del A.F.C., tanto los Bills como los Cincinnati Bengals si bien perdieron partidos decisivos fueron fuertes contendientes y no hay duda esta temporada lo serán de nuevo. Otros equipos con futuros QB del Salón de la Fama con posibilidades para llevarse a casa el máximo trofeo son los Green Bay Packers, Tampa Bay Bucaneers y los Chiefs.

El Kickoff será este próximo jueves 8 de septiembre a las 7:20 horario CDMX en el Sofi Stadium de Los Angeles, los Rams recibirán a los Buffalo Bills.

Pero ¿cómo llegan los 32 equipos a esta temporada? Empezaremos en este artículo por los 16 equipos de la A. F. C.

División Este :

Buffalo Bills / Récord temporada pasada 11-6

Los Bills como era de esperarse ganaron su división el año pasado este año seguramente no será la diferencia. Tienen uno de los equipos más completos de la NFL , tienen un ofensiva que sabe anotar y eso lo complementan con una muy buen defensa. Quizá la única debilidad que tuvieron fue la forma de correr la pelota, para corregir esto el equipo sumo a sus filas en el draft al hermano de Dalvin Cook en la 2nda ronda con la esperanza de que sea la respuesta para tener una ofensiva más equilibrada. Los Bills tendrán juegos complicados este año pero no dudemos que son favoritos para ganar su división y muchos han predicho que serán sin duda uno de los equipos que estarán en el Super Bowl este año.

Miami Dolphins/ Récord temporada pasada 9-8

Miami no ha logrado llegar a los playoffs en los últimos 5 años. Su joven QB Tua Tagovailoa tuvo una temporada pasada muy inconsistente. Esta será sin duda una temporada muy buena para él, la gerencia sumo a sus filas al catcher estrella Tyreek Hill y para complementar también tienen al receptor Jaylen Waddle que sumo a su récord de rookie 104 capturas el año pasado. La ofensiva de los Delfines también tiene sus mejoras esta temporada con Terron Armstead en el grupo. Seguramente los Dolphins llegarán a los playoffs siempre y cuando Tua logré estar a la altura de y ser más consistente.

New England Patriots / Récord temporada pasada 10-7

Según las estadísticas los Patriots están lugar 8 en equipos con partidos más complicados de la temporada. Esto no luce bien para un equipo que ha perdido a dos muy buenos defensivos Dont’a Hightower y Kyle Van Noy. Pero no todo son malas noticias no hay que perder de vista que ahora tendrán una arma ofensiva poderosa en el ex receptor de Miami, DeVante Parker que ayudará a Mac Jones en los pases y por último no debemos de dar por muerto a un equipo cuyo coach es Bill Belichick este equipo pinta para que le vaya mejor esta temporada.

New York Jets / Récord temporada pasada 4-13

Los Jets llevan un rato sin sobresalir , para muestra durante 11 temporadas no han llegado a los playoffs. Esta temporada hay optimismo ya que escogieron a 2 top de 10 en el draft hablamos del CB Ahmad Gardner y el WR Garrett Wilson. Pero aun así se ve lejano que estén en la conversación de los playoffs, de entrada deberán ganar más que 4 partidos que fue su récord la temporada pasada. Su QB Zach Wilson se lastimo el menisco de su rodilla derecha así es que no estará al inicio de esta temporada.

División Norte

Cincinnati Bengals/ Récord temporada pasada 10-7

Este equipo llegó a al final del Super Bowl el año pasado y los Bengals buscarán estar de regreso por segundo año consecutivo. Fue asombroso el éxito que tuvieron la temporada pasada considerando que su QB Joe Burrow fue tacleado 51 veces en temporada regular y 19 veces en los playoffs. Los Bengals ya no se pueden dar el lujo de que su QB sea tacleado tantas veces y esperar que esto no le afecte físicamente , es por eso que la gerencia añadió a 3 defensivos para proteger mejor a Burrow. Si Cincinnati es capaz de darle a su estrella QB el tiempo suficiente para lanzar la pelota a sus talentosos receptores Ja’Marr Chase , Tee Higgins y Tyler Boyd, entonces la ofensiva de este equipo será imparable. Otro viaje al Super Bowl estará fuera de toda duda.

Baltimore Ravens / Récord temporada pasada 8-9

La temporada pasada fue decepcionante para los Ravens , se esperaba más de ellos en los playoffs. Las lesiones fueron un factor que influyó en su pobre actuación, pero sabemos que equipos como Baltimore son capaces de superar adversidades y dar el siguiente paso. Los Ravens cuentan con una buena defensa , lo que necesitan es reforzar la ofensiva sobre todo los pases. Su QB Lamar Jackson es uno de los mariscales de campo que corren más rápido, lo que necesita es mayor equilibrio en su juego , ser más consistente en sus pases si lo logra no descartemos a los Ravens en los playoffs.

Cleveland Browns / Récord temporada pasada 8-9

Cleveland quizá es uno de los equipos que tienen todo el talento para ser un equipo de playoffs pero realmente no explotan todas sus capacidades. La gerencia decidió cambiar la posición de QB salieron Baker Mayfield y Case Keenum , en su lugar llegaron Deshaun Watson y Jacoby Brissett. No veremos una gran mejoría en esa área hasta quizá la segunda parte de la temporada, recordemos que Watson tiene una suspensión por sus problemas legales , esto pone en duda el éxito que puedan tener esta temporada. Al inicio dependerán de Brissett para mantener en el carril a los Browns en su camino a los playoffs por lo menos hasta que Watson esté en posibilidad de jugar en el juego 12, pero la duda es si ¿Watson será realmente mejor que Mayfield? El tiempo lo dirá.

Pittsburgh Steelers / Récord Temporada pasada 9-7-1

Esta será la primer temporada para los Steelers sin su QB el ahora retirado y futuro jugador del Salón de la Fama, Ben Rothlisberger. Ahora veremos la combinación de dos QB, Mitch Trubisky y Kenny Pickett y lo cierto es que no se espera mucho de los Steelers esta temporada. El éxito del equipo recaerá en la fama que tienen de tener una buena defensa. El defensivo del año 2021 TJ Watt, tuvo el increíble récord de 22.5 tacleos, los Steelers han sido líderes en tacleos en las 5 temporadas anteriores. Pero ¿les alcanzará esto para ser un equipo de playoffs?

División Sur

Tennessee Titans / Récord temporada pasada 12-5

Poniendo a Bill Belichick aparte, Mike Vrabel sin hacer tanto ruido es uno de los mejores coaches de la NFL. En los últimos 4 años el récord del equipo ha sido de 41-24. Los Titans tiene uno de los mejores RB Derrick Henry , pero la duda es si la ofensiva tiene lo que se necesita para dar el siguiente paso y lograr el éxito en los playoffs? No hay mucho optimismo en los pases , ya que dos de sus receptores se fueron del equipo AJ Brown y Julio Jones. La gerencia está dependiendo en nuevo talento como Robert Woods y Treylon Burks para llenar el vacío. Este equipo es muy bueno y tiene una de las mejores defensas no hay duda que llegarán los playoffs , la duda es que tan lejos llegarán con esa ofensiva.

Indianapolis Colts / Récord Temporada pasada 9-8

Este fue un equipo en el que se tenían grandes esperanzas la temporada pasada pero al final del camino decepcionó no logró llegar a las postemporada. Los Colts son un equipo con un buena defensa y con una de las mejores líneas ofensivas , pero donde la gerencia ha tenido problema es en la posición de QB por 5ta temporada consecutiva los Colts tendrán un nuevo QB el veterano Matt Ryan llega a sustituir a Carson Wentz. Pero más de uno se pregunta aunque Ryan es seguramente mejor QB, cuánto le queda después de jugar años anteriores con Atlanta con una línea ofensiva débil en los últimos años. No ayuda mucho que no podrá Ryan contar con el receptor estrella TY Hilton ya que no está más con el equipo, será interesante ver las estadísticas de Matt Ryan una vez que tenga tiempo de hacer sus pases. Parece que los Colts tienen potencial esta temporada para llegar a los playoffs.

Jacksonville Jaguars / Récord Temporada pasada 3-14

Jacksonville los últimos 4 años no han llegado a los playoffs, la temporada pasada fue un completo desastre con el peor récord de la liga. Ahora tienen nuevo coach Doug Pederson y quizá esa sea la clave para mejorar esta temporada. Hay optimismo tienen un QB joven Trevor Lawrence que es mejor de lo que mostró la temporada pasada. Se espera un equipo más competitivo , con más triunfos quizá el doble de lo que hicieron la temporada anterior, pero aún no los veo en los playoffs.

Houston Texans / Récord Temporada pasada 4-13

Sin rodeos , a Houston le fue muy mal la temporada pasada es cierto que las lesiones fueron parte determinante en esto. De hecho Houston tuvo la peor ofensiva en la liga la temporada pasada, está temporada su QB Davis Mills necesitará jugadores que logren correr la pelota que abran el juego para los pases a la ofensiva será de gran ayuda su receptor estrella Brandin Cooks. Para ser realistas no se espera mucho de este equipo y todo apunta para que termine como último en su división.

División Oeste.

Kansas City Chiefs/ Récord Temporada pasada 12-5

Por 6 años consecutivos Kansas City ha tenido esta División, ¿la mantendrán este año? Lo cierto es que cualquier equipo en esta División está en posibilidad de ocupar el primer lugar esta temporada. Kansas tiene un calendario por venir complicado , aparte perdieron a Tyreek Hill y Tyrann Mathieu , esta temporada los Chiefs dependerán de varios rookies, para mantenerse en su sitio. Esta es sin duda una de las divisiones más competitivas en la NFL pero es difícil apostar en contra de un QB como Patrick Mahomes que podrá mantener a su equipo en el top de esta división.

Denver Broncos / Récord Temporada pasada 7-10

Denver ha tenido muy buena defensa las últimas temporadas , su punto débil es la ofensiva sobretodo en juegos cerrados. Los Broncos esperan que eso cambie esta temporada gracias a su nuevo QB estrella Russell Wilson. No hay duda que es mejor este QB en comparación a Drew Lock o Teddy Bridgewater. Hay grandes expectativas para este equipo no solo para que llegue a los playoffs sino para que llegue lejos en la postemporada siempre y cuándo se mantenga el equipo sin muchas lesiones.

Las Vegas Raiders / Temporada pasada 10-7

La pregunta para este equipo es si podrán mejorar lo que lograron la temporada pasada. La adición a sus filas del ofensivo Davante Adams y del defensivo Chandler Jones debe ayudar a lograrlo. La clave para este equipo serán sus 5 primeros juegos en los que hay 3 rivales divisionales. Si las Vegas logra mínimo 3 victorias, creo que tendrán la confianza suficiente para el resto de la temporada.

Los Angeles Chargers / Temporada pasada 9-8

Los Chargers decepcionaron la temporada pasada a varios analistas deportivos, se esperaba más de este equipo y sobretodo que desafiara a los Chiefs por el título divisional. La ofensiva no es realmente un problema para este equipo ya que Justin Herbert es uno de los mejores QB en la liga. El problema fue la defensa específicamente los corredores dejaron mucho que desear y esto dio ventaja a los equipos contrarios la temporada pasada. La Gerencia del equipo para corregir el problema sumaron al equipo 4 muy buenos jugadores defensivos con habilidades bien conocidas para detener a los corredores del equipo contrario. Si estos cambios no funcionan , no es descabellado pensar que a este equipo lo veamos en el sótano de este división sumamente competitiva.