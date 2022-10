Comienza la Temporada de Hockey NHL 2022-23

La Copa Stanely la ganaron la temporada pasada los Colorado Avalanche. Ahora el 12 de octubre comienza la siguiente temporada y la pregunta es ¿quién será el equipo que será un reto para los actuales Campeones? ¿ Qué cambios hubo entre temporadas y que equipos prometen estar en el no los playoffs? He aquí el panorama de los Equipos de la Conferencia Este.

Conferencia Este

División del Atlántico. Esta es la mejor división en hockey, el equipo que tuvo el mejor récord la temporada pasada fueron los Florida Panthers , en esta División también están los Tampa Bay Lightning finalistas de la Copa Stanely la temporada pasada y un equipo que ha ganado 2 de las últimas 3 Copas Stanley.

Florida Panthers . Rércord temporada pasada 58-18-6, en los playoffs perdieron en la Segunda Ronda con Tampa Bay. Nuevo jugador destacado: Matthew Tkachuk . Salida de jugadores destacados: Jonathan Huberdeau (delantero), Mackenzie Weager ( defensa), Mason Marchment ( defensa). La clave en este equipo es la profundidad , tienen delanteros que saben anotar goles, tienen excelentes porteros como Sergei Bobrovsky y Spencer Knigh. En la defensa sacrificaron dos de sus mejores jugadores para conseguir a Tkachuk al requerir un jugador más físico. Aaron Ekblad es su mejor defensa aunque muy propenso a lesiones. Con estos cambios el tiempo dirá si les va mejor que la temporada anterior, son un buen equipo y pueden aspirar a líderes de División.

Tampa Bay Lightning. Récord temporada pasada 51-23-8. Llegaron a los playoffs y perdieron en las contra los Avalanche. Nuevo jugador destacado: Vladislav Namestnikov, Salida de jugadores destacados : Ondrej Palat, Ryan McDonagh. Los Lightining han jugado las finales en las ultimas 3 temporadas. La profundidad que tenían como equipo quizá no sea ya la misma con la pérdida de Palat y McDonagh, no obstante tienen una parrilla de estrellas el mejor portero Andrei Vasilevskiy, cuentan con uno de los 2 mejores defensas, Victor Hedman y con delanteros de primera Nikita Kucherov, Steven Stamkos y Brayden Point. El único motivo de preocupación con Tampa son las lesiones en sus jugadores defensivos, son candidatos a líderes de División. La pregunta con ellos es ¿si lograrán avanzar más allá de los playoffs por 4to año consecutivo?

Toronto Maple Leafs. Récord temporada pasada: 54-21-7. En los playoffs perdieron en la Primera Ronda con los Lightning. Nuevos jugadores destacados: Matt Murray, Ilya Samsonov, Calle Jarnkrok. Salida de jugadores destacados: Jack Campbell, Ondrej Kase, Ilya Mikheyev. Toronto tuvo su mejor temporada en toda la historia de la franquicia en cuanto a partidos ganados y puntos. Cuentan con Austin Matthews el mejor goleador ganó la temporada pasada el MVP ( Hart Trophy) a pesar de ser un buen equipo no lo lograron consolidarse. Los cambios para este temporada fueron en la portería sacaron a Campbell y entrarán Murray y Samsonov a defender la portería. Toronto sabe anotar goles , podrían ganar 50 juegos y llegar a los playoffs , lo único es que su punto débil es la portería.

Boston Bruins: Récord anterior 51-26-5. Perdieron en los playoffs en la 1ra. Ronda contra los Hurricanes. Nuevo jugador destacado: David Krejci, salida de jugador destacado: Erik Haula Son un equipo competitivo de veteranos su centro Patrice Bergeron de 37 años decidió que esta será su última temporada , el otro centro David Krejci regresa a la NHL este temporada después de tomarse un año fuera , lo que levanta cejas sobre qué tan productivo será ahora. A su favor este equipo cuenta con delanteros goleadores David Pastrnak, Brad Marchand y Taylor Hall. De lado defensivo está Charlie McAvoy. El punto débil aquí es que McAvoy y Marchand no empezarán la temporada por lesiones el equipo tendrá que esforzarse por salir a ganar al inicio si quieren tener esperanzas en los playoffs.

Detriot Red Wings. Récord anterior 32-40-10. No llegaron a los playoffs, jugadores destacados nuevos: Ben Chariot, Andre Copp, Ville Husso, David Perron, Olli Maata. Salida de jugadores destacados: Thomas Greiss, Danny DeKeyser, Marc Staal .Con Steve Yzerman como gerente general quien tomo alguna vez a los Tampa Bay Lightning , los Red Wings tienen a alguien quien sabe cómo reconstruir un equipo. Sumaron a su parrilla a un buen portero con V. Husso, al delantero Lucas Raymond y excelentes defensivos como Chariot, Maata, Moritz Seider. Son un equipo en ascenso pero en esta división tan competitiva no creo logren llegar a los playoffs aunque quizá consigan ganar más de los 32 partidos que ganaron la temporada anterior.

Buffalo Sabres . Récord anterior 32-39-11.No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos destacados: Riley Sheahan , Eric Comrie. Salida de jugadores destacados: Cody Eakin, Colin Miller. Ha sido uno de los peores equipos de las NHL en las últimas 6 temporadas, la temporada pasada acabaron en el 5to lugar en esta división. No hicieron mayores cambios entre temporadas, se espera que mejoren sus jóvenes defensas Owen Power y Rasmus Dahlin, así como su delantero Tage Thompson que logro 38 goles la temporada anterior y el veterano delantero Jeff Skinner que logro 33 goles. Llevan 11 años sin llegar a los playoffs y creo que este año no será la excepción.

Ottawa Senators: 33-42-7. No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos destacados:Claude Giroux, Alex Debrincat, Cam Talbot. Salida de jugadores destacados:Matt Murray, Connor Brown.Desde 2017 que perdieron contra los Penguins en las Semifinales la franquicia no ha tenido mayor éxito. Desde la muerte de su dueño Eugene Melynk todo ha cambiado mucho entre temporadas hicieron mejoras interesantes , se incorporó DeBrincat uno de los mejores anotadores, el veterano Giroux ayudará al equipo para ir hacia delante. En la defensa Chabot parece ser su única opción y hay preocupación en la portería con Anton Forsberg y Cam Talbot. El equipo tiene un buen power play y sabe anotar , creo que podrán ganar más de 40 juegos pero quizá no lleguen a los playoffs.

Montreal Canadiens. Récord anterior 22-49-11. No llegaron a Playoffs. Jugadores entrantes destacados: Mike Matheson, Kirby Dach, Sean Monahan, Evgenii Dadonov , salida de jugadores destacados: Jeff Petry, Alexander Romanov, Ben Chariot. La temporada pasada fue la peor para la franquicia, las lesiones arruinaron su esperanza de llegar a los playoffs, el equipo tuvo su peor récord en la historia hubo cambio en la gerencia y en el entrenador. Su entrenador ahora es Mary St Louis y en la gerencia están Keny Hughes y Jeff Gorton. En el draft Montreal hizo una buena selección con el delantero Juraj Slavkovsky. Siendo realistas no se espera que le vaya mejor al equipo esta temporada y esto si algo tiene bueno significaría que nuevamente podrían tener el primer pick en el draft y escoger a Connor Bedard. Puede que este equipo solo gane entre 25 y 30 partidos.

División Metropolitana: Esta división lo que tiene son superestrellas futuros jugadores del salón de la Fama como Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Chris Kreider, Brent Burns, Nicolas Backstrom, Kris Letang y claro el siempre joven Alex Ovechkin que a sus 37 años continua anotando goles está a solo 22 goles de pasar al icónico Gordie Howe como el mejor goleador solo para quedar por detrás del “Great One” Wayne Gretzky. Será interesante esta temporada ver a Ovechkin anotar goles intentando con cada uno alcanzar el récord de estas leyendas del hockey.

Carolina Hurricanes. Récord temporada pasada: 54-20-8. Llegaron a los playoffs perdieron en la Segunda Ronda contra los Rangers. Jugadores nuevos destacados: Ondrej Kase, Paul Stastny, Max Pacioretty, Brent Burns. Salida de jugadores destacados: Vincent Trocheck, Nino Niederreiter, Ian Cole, Tony de Angelo. Carolina tuvo una temporada impresionante , ahora perdieron jugadores valiosos solo se espera que los reemplazos logren llenar sus zapatos. Dos de los nuevos jugadores los veteranos Stastny y Pacioretty entrarán a jugar hasta la segunda parte de la temporada debido a que están en recuperación por lesiones. Sus porteros son de lo mejor en la liga Frederik Anderson y Antii Raanta, este es uno de los mejores equipos defensivos en la liga. No estaría seguro si lograrán rebasar los 54 partidos ganados que tuvieron la temporada anterior, pero seguramente si son candidatos por el título de la División.

New York Rangers. Récord anterior: 52-24-6 . Perdieron en las semifinales contra los Lightning. Jugador nuevo destacado: Vincent Trochek, salida de jugadores destacados: Ryan Strome. Apenas en 2018 el equipo se reinventó , 4 años después es uno de los mejores equipos de la liga. Cuentan con estrellas veteranas como Artem Panarin, Mika Zibanajed y Chris Krieder. Firmar al ex jugador de su rival Carolina Vincent Trochek fue de lo mejor que hicieron entre temporadas, si su portero Igor Shesterkin juega tan bien como la temporada pasada y si sus jóvenes jugadores Adam Fox y Alexis Lafreniere continúan mejorando , los Rangers le van a robar la División a Carolina.

Pittsburgh Penguins. Récord anterior:46-25-11. Perdieron en los playoffs en la Primera Ronda contra los Rangers. Jugador nuevo destacado: Jeff Petry, salida jugador destacado:Mike Matheson. Firmaron a dos jugadores veteranos Kris Letang y Evgeni Malkin. Una de sus mejores elecciones fue la adición de su defensa el veterano Jeff Petry . Otros jugadores veteranos buenos son Sid “The Kid” Crosby que tiene ya 35 años, tanto él como Malkin han tenido lesiones y eso preocupa un poco al equipo. Si baja su rendimiento llegará el momento de reconstruir al equipo y dejar ir veteranos, puede que lleguen a los Playoffs pero hay que considerar que desde 2018 no logran pasar a la Segunda Ronda, sin duda será un temporada interesante para este equipo.

Washington Capitals. Récord anterior : 44-26-12. En los playoffs perdieron en la Primer Ronda contra los Panthers. Jugadores nuevos destacados : Connor Brown, Dylan Strome, Darcy Kuemper, salilda de jugadores destacados: Vitek Vanecek, Illya Samsonov. También es un equipo de veteranos, a la cabeza está Alex Ovechkin y Nicklas Backstrom. Hicieron un cambio en la portería al sumar a sus filas a Darcy Kuemper quien viene de ganar el Campeonato con los Colorado Avalanche. Su power play es un punto débil pese a tener a Ovechkin ocupan el lugar 16 en la liga. Será difícil para Washington llegar a los playoffs y superar su récord de la temporada pasada de 44 triunfos , su centro Backstrom estará fuera por una lesión al igual que Tom Wilson que quizá regrese al juego en diciembre.

New Jersey Devils . Récord anterior: 27-46-9. No llegaron a playoffs. Jugadores nuevos destacados: Ondrej Palat, Simin Nemec, Erik Haula, Vitek Vanecek, John Marino. Salida de jugadores destacados: Ty Smith, PK Subban. Tan solo lograron 27 triunfos la temporada pasada tuvieron problemas con la portería por tanto hicieron una serie de cambios que parece mejorarán su récord esta temporada. Llegan los porteros Vanecek y Blackwood , en la defensiva el veterano Marino así como su pick de la Primera Ronda Simon Nemec. En la ofensiva tienen 4 jugadores jóvenes promesas Jesper Bratt, Jack Hughes, Nico Hischier y Yegor Sharonovich. Este equipo parece que tiene todo para llegar a los playoffs este año.

New York Islanders. Récord temporada pasada: 37-35-10. No llegaron a los playoffs, jugadores nuevos: Alexander Romanov , Salida de jugadores destacados: Andy Greene , Zdeno Chara. Tuvieron un inicio de temporada muy malo ganaron solo 8 de 26 juegos, lograron recuperarse y ganar 29 de 56 juegos. Si se mantienen sin lesiones pueden llegar a los playoffs, puede que no sean tan exitosos como la temporada pasada ya que tienen un nuevo entrenador y aparte no hicieron mayores cambios en su parrilla entre temporadas.

Philadelphia Flyers . Récord temporada pasada: 25-46-11. No llegaron a los playoffs. Jugador destacado nuevo: Tony DeAngelo, Salida de jugador destacado: Oscar Lindblom. Es un poco decepcionante ver que con tan solo 25 juegos ganados la temporada pasada el equipo no hizo mayores cambios en su parrilla. Sumaron a su equipo al defensa De Angelo, que dará un boost a la ofensiva desde la defensa pero no creo que sea suficiente. Otro cambio importante fue el entrenador llega John Tortorella que es muy estricto y esto puede ayudar a sus jugadores si se logran adaptar a su estilo. No creo que lleguen a los playoffs pero si podrán ganar de 30 a 35 juegos.

Columbus Blue Jackets . Récord anterior: 37-38-7. No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos destacados: Johnny Gaudreau, salida de jugadores destacados:Oliver Bjorkstrand. Este equipo logro que uno de los delanteros más talentosos firmara con ellos , hablamos de Johnny Gaudreau. Otro cambio positivo fue firmar de nuevo al delantero Patrick Laine por 4 años más. La temporada pasada tan solo por 19 puntos no lograron su lugar en los playoffs, no estoy seguro si Gaudreau los acerque a los playoffs pero lo que es seguro es que mejorarán con respecto a la temporada anterior.