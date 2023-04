Comienzan los NBA Playoffs 2023

La Temporada Regular de la NBA finalizó. Los Milwaukee Bucks tuvieron el mejor récord ganaron 58 juegos y perdieron 24. Los Bucks parece que van por todo por el título de la NBA este año, pero siguiéndolos muy de cerca están de parte de la Conferencia Este los Boston Celtics que ganaron un juego menos que Milwaukee. Otros dos equipos que no sorprendería verlos representando el Este en las finales de la NBA son los Cleveland Cavaliers y loa 76ers de Philadelphia. De lado del Oeste los Denver Nuggets son la primer semilla gracias a su excelente temporada en la que ganaron 53 juegos, el favorito de la Conferencia Oeste son los Memphis Grizzlies que ganaron 51 juegos y tener el mejor récord de juegos en casa 35-6. Los equipos con estrellas veteranas como son los Golden State Warriors, Los Angeles Clippers y los Angeles Lakers seguramente harán ruido en los playoffs.

Antes de los partidos de playoffs, se disputaron los “play-in” para determinar la 7ta y 8ta semillas de cada Conferencia. Solo los 6 mejores equipos tienen garantizado un lugar en los playoffs. Al ganador en los juegos entre las semillas 7 y 8 , se le dará en automático la semilla 7. El perdedor tendrá que jugar un segundo juego en casa contra el ganador de los juegos de la semillas 9 y 10. El perdedor de los juegos entre la semilla 9 y 10 queda automáticamente eliminado.

Echemos un vistazo a los juegos de Play In que terminaron el pasado viernes 14 abril y veamos que equipos lograron pasar a los playoffs.

Juegos Play In

Semilla #8 Atlanta Hawks @ Semilla #7 Miami Heat

En este juego el ganador tendría automáticamente la semilla 7. Los Heat fueron un buen equipo en casa ganaron 27 juegos y perdieron solo 14 juegos. Miami suele tener buena defensa en temporada regular por lo que sus juegos eran de marcadores bajos y tenían éxito. Los Hawks son un equipo más rápido ofensivamente lo que hace que anoten muchos puntos. El equipo visitante a medio tiempo iba 65-50, fue un juego que nunca estuvo en duda ya que los Heat fueron incapaces de rebasar a los Hawks , mucho se debió al sólido esfuerzo de Trae Young 25 puntos y Dejounte Murray con 18 puntos. Cabe destacar que Kyle Lowry hizo su esfuerzo por parte de Miami con 33 puntos y Tyler Herro con 26 puntos pero no fue suficiente. Ganaron : Hawks

#8 Minnesota Timberwolves @ #7 Los Angeles Lakers

No muchas personas le hubiesen dado a Minnesota oportunidad alguna en este juego contra los Lakers. Los Timberwolves dejaron algunos callados para el medio tiempo tenían la ventaja de 60-49. LeBron James y los Lakers no tardarían en el segundo tiempo en revertir esa diferencia en el 4to tiempo ya tenían una ligera diferencia cuando la estrella de Los Angeles Anthony Davis le cometió tontamente una falta contra Mike Conley con 1 segundo por terminar el partido. Esto dio la oportunidad a Conley de anotar un tiro de 3 puntos, lo que forzó a que el partido se fuera a tiempos extra. En el tiempo extra a ambos equipos se les dificulto anotar puntos , los Timberwolves anotaron 4 y los Lakers 10 puntos, así los Angeles ganaron por una diferencia de 6 puntos 108-102. LeBron logró 30 puntos y 10 rebotes , Anthony Davis 24 puntos y 15 rebotes. Ganaron: Angeles Lakers

#10 Chicago Bulls @ #9 Toronto Raptors

Solo un juego separa a estos equipos en las posiciones , los Raptors ganaron 41 y los Bulls 40. Toronto como equipo de casa llego a este partido ganando 27 juegos en casa y perdiendo 14. Las cosas lucían bien para los Raptors para el medio tiempo ya tenían 58 puntos vs. 47. Y el tercer tiempo comenzó aún mejor para Toronto 8 puntos seguidos les dio una diferencia 66-47. Sin embargo por parte de los Bulls Zach Le Vine logró en ese 3er tiempo 17 puntos para cerrar este déficit dejando a su equipo tan solo 9 puntos abajo al final del cuarto. Increíblemente en el 4to cuarto los Bulls el equipo visitante logró voltear el marcador 37-24 puntos. La Vine de los Bulls logro 39 puntos, DeMar DeRozan logró 23 y el gigante Nikola Vucevic 14 puntos y 13 rebotes. Ganador: Bulls

#10 Oklahoma City Thunder @ #9 New Orleans Pelicans

No sabía realmente que esperar de este encuentro en particular. Los Pelicans tienen un récord en casa muy decente 27 partidos ganados contra 14 perdidos los Thunders 16 ganados contra 25 perdidos como equipo visitante. OC sin embargo termino su temporada con 3 partido seguidos ganados mientras que los Pelicans perdieron dos partidos seguidos. Las cosas al principio del partido se veían bien para los Pelicans, llegaron 63-57 al medio tiempo. En el tercer cuarto Thunder domino al equipo de casa 39-24 y de ahí controlo el juego. OC logró ganar este juego en el 4to cuarto gracias al gran juego de Josh Giddey logró 31 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes , Shai Gilgeous-Alexander contribuyó con 32 puntos. Ganador : Thunder

Chicago Bulls @ Miami Heat

El ganador de este partido se quedó con el último puesto de los playoffs en la Conferencia Este. Los Bulls llegaron motivados a este partido después de ganarle a Toronto , necesitaban esta victoria como visitantes para pasar a los playoffs. Los Heat venían de un partido que perdieron en casa contra los Atlanta Hawks, la pregunta era sí Miami ¿perdería este segundo partido consecutivo en casa? Este partido no se definió sino hasta el 4to cuarto cuando los Heat lograron sacar ventaja a los Bulls 35-23 para tener una victoria 102-91. Ninguno de los dos equipos tuvieron tiros espectaculares pero los Heat tuvieron ventaja en los rebotes de 51-37. Por parte de Miami los dos jugadores que más hicieron fueron Jimmy Butler y Max Strus con 31 puntos. Hasta aquí llegó Chicago, Miami es la semilla 8 y se enfrentarán contra los Bucks. Ganador : Miami

#10 Oklahoma City Thunder @ #8 Minnesota Timberwolves

Los Thunder sorprendieron y le ganaron como visitantes a los New Orleans Pelicans , la pregunta era si lo lograrían ahora contra Minnesota. Los Timberwolves perdieron su juego contra los Lakers en tiempos extra. El ganador de este juego tendría la Semilla #8 , el primer cuarto fue muy cerrado Minnesota iba solo 1 punto adelante. En los siguientes 3 cuartos los Timberwolves se posicionarían como el equipo dominante y ganarían 120-95. Karl-Anthony Towns contribuyó con 28 puntos , Shai Gilgeous-Alexander termino con 22 puntos para los Thunder. Minnesota así ahora se enfrentará contra la Semilla 1 los Denver Nuggets. Ganador: Minnesota

Finalizados los llamados Play In , entramos a la parte más emocionante de la temporada el pasado 15 de abril comenzaron las Series de los Playoffs, aquí les dejamos algunos pronósticos de cómo esperamos que terminen las Series.

Playoffs Conferencia Este

#7 Atlanta Hawks @ #2 Boston Celtics – Inicio la Serie el sábado 15 de abril –

Pronóstico ganador: Boston Celtics

Este es un enfrentamiento clásico ofensiva contra defensiva. Los Hawks sorprendentemente fueron el equipo que anoto más puntos en los últimos 15 juegos , promediando 124 puntos por juego. Los Celtics tienen por su parte una ofensiva muy decente. Los jugadores de los Celtics, Malcolm Brogdon, Marcus Smart y Derrick White tendrán la tarea de frenar la ofensiva de Atlanta encabezada por Trae Young y Dejounte Murray. Si los Hawks ganan esta series , necesitarían ganar mínimo un juego en Boston y eso no es tarea fácil. Los Celtics ganaron 32 de 41 juegos en casa en la temporada regular. Comparado a lo débil que es Atlanta como visitante con tan solo 17 partidos ganados de 41 juegos. Los Hawks se las arreglaron para ganar en Miami a los Heat en los play in pero los Celtics son quizá un equipo demasiado duro para que lo logren con ellos. Creo que Boston debería de ganar esta Serie , pero no me sorprendería que Atlanta ganara un par de juegos en estas Series. Boston le ha ganado a Atlanta las 3 veces que se han enfrentado en la temporada.

#8 Miami Heat @ #1 Milwaukee Bucks

Pronóstico ganador: Bucks – Inicio la Serie domingo 16 abril –

¿Los Heat tendrán alguna oportunidad de vencer a la semilla 1 de la Conferencia Este? Miami viene de jugar dos juegos de play in antes de enfrentarse a unos muy descansados Bucks. Históricamente Miami le ha dado problemas a Milwaukee, Miami ha gando 75 juegos y perdido 51 contra los Bucks. En la temporada Miami cada equipo gano 2 juegos de las series, el equipo en casa gano en todos los 4 juegos. Cuando los juegos son en Milwaukee la ofensiva de los Bucks es mucho para Miami, anotan más de 120 puntos en cada juego, cuando los juegos son en Miami los Heat mantienen el marcador bajo y pueden ganar. Creo que en esta serie tengo confianza en que los Bucks ganen la Series y quizá barran con Miami pero no nos soprendamos de ver partidos cerrados entre estos equipos.

#6 Brooklyn Nets @ #3 Philadelphia 76ers

Pronóstico: 76ers. – Inicio la Serie sábado 15 abril

Los Nets no tienen una tarea fácil ya que tendrán que hacer frente a Joel Embiid y los 76ers. Philadelphia ganó los 4 partidos a los que se enfrentó durante la temporada regular contra los Nets. En dos de los juegos , los 76ers anotaron más de 130 puntos. Está será una serie de puntaje alto , pero no creo que Brooklyn pueda seguirle el paso un equipo como Philadelphia. Esta serie seguramente se definirá pronto los 76ers simplemente son demasiado equipo para los Nets.

#5 New York Knicks @ #4 Cleveland Cavaliers -Inicio la Serie el 15 de abril –

Pronóstico: Cavaliers.

No creo que haya un favorito en esta Serie. Si bien los Cavaliers tienen ventaja como equipo que juega en casa contra los Knicks, pero en la temporada regular New York jugo muy bien al enfrentarse contra los Cavaliers ganó 3 de 4 juegos. Los Cavaliers tienen buena defensa y seguramente frenarán un poco a la ofensiva de los Knicks. El record de Cleveland en casa es muy bueno 31-10 , los Knicks por su parte son buen equipo visitante ganaron 25 partidos y perdieron 17. Está será una Serie larga podría irse hasta los 7 juegos.

Playoffs Conferencia Oeste

#8 Minnesota Timberwolves @ #1 Denver Nuggets – Inicio de Serie domingo 16 abril

Pronóstico: Nuggets

A pesar de que la Serie es entre la semilla 8 vs la #1 , no hay que dejarse engañar esta Serie puede terminar más cerrada de los que parecería. Estos equipos se enfrentaron 4 veces durante la temporada regular cada equipo gano 2 veces y cada uno ganó como visitante. Hablando de visitantes los Nuggets no son un buen equipo tienen un récord 19-22. No me sorprendería que Minnesota nos sorprendiera, pero aun así creo que escogería a Denver para ganar la Serie ya que tienen la ventaja como equipo que juega en casa.

#7 Los Angeles Lakers @ #2 Memphis Grizzlies –Inicio la Serie el domingo 16 de abril

Pronóstico: Lakers

Esta es otra Serie intrigante, hay dos súper estrellas de los Lakers que se enfrentarán a los Memphis Grizzlies. Memphis, tiene el mejor récord en la NBA como equipo en casa , solo perdieron 6 partidos en la temporada. Los Lakers ganaron a los Grizzlies 2 de 3 partidos en la temporada regular, pero el juego que se jugó en Memphis el equipo en casa lo gano por un diferencia de 12 puntos. No me sorprendería que cualquiera de estos dos equipos ganen la Serie. Lo que es cierto es que el tiempo se les está agotando tanto a LeBron James y Anthony Davis para ganar un título junto con Los Angeles. Creo que los Lakers pueden ganar esta Serie que tal vez llegue a los 7 juegos.

#6 Golden State Warriors @ # 3 Sacramento Kings – Inicio la Serie el sábado 15 de abril

Pronóstico: Warriors

Esta es la Serie en la que los Warriors la semilla con el lugar más bajo es favorito. Durante la temporada regular los Kings ganaron 4 juegos más que los Golden State. Si los resultados de los partidos que jugaron estos equipos en esta temporada tienen alguna importancia, favorecería a los Warriors ya que ganaron 3 de 4 juegos. Golden State es mejor equipo que su posición como semilla #6. Como equipo visitante no les fue tan bien ya que solo ganaron 11 de 41 juegos. Ambos equipos parece que van en diferentes direcciones, Golden State gano sus últimos 3 partidos mientras que los Kings ganaron solo 1 juegos de sus últimos 5. Creo que los Warriors tienen oportunidad en esta Serie, siempre y cuando mejoren su juego como equipo visitante.

# 5 Los Angeles Clippers @ #4 Phoenix Suns – Inicio Serie domingo 16 de abril –

Pronósticos: Clippers

Está seguramente será una Serie muy cerrada , aunque Phoenix tiene la ventaja de jugar en casa nos preguntamos si será realmente el favorito a ganar. Los Clippers ganaron 44 juegos en la temporada regular comparados a los Suns que ganaron 45 juegos. En sus enfrentamientos en temporada regular los equipos cuando se enfrentaron ganaron 2 partidos cada uno. Lo que es interesante es que los Clippers ganaron ambos juegos en Phoenix, mientras que los Suns ganaron ambos juegos en Los Angeles. En mi opinión la ventaja en casa no aplicará en esta Serie. Esta Serie probablemente se extenderá hasta los 7 juegos y seguramente los Clippers avanzarán a la segunda ronda.

Para finalizar como última nota la NBA multo con 750,000.00 dólares a los Dallas Mavericks por perder a propósito dejando en la banca en su partido de play in a sus mejores jugadores entre ellos a Kyrie Irving , su otra estrella Luca Doncic participó menos de 15 minutos en el juego contra los Bulls el marcador final fue 115-112 el pasado viernes 7 de abril, fue obvio que no querían ganar el partido todo con el objetivo de tener una mejor posición en el Draft.