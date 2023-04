Comienzan los Playoffs de la NHL 2023

En esta temporada regular que apenas termino en la NHL, si algo llamo la atención fue el éxito de un equipo veterano como los Boston Bruins. También es la primera ocasión que el equipo en expansión Seattle Kraken estará en los playoffs recordemos que apenas tiene 2 años de existencia. Y por primera vez desde 2006 los Pittsburgh Penguins no estarán en los playoffs, así como los Washington Capitals por primera vez desde 2014 no participarán ambos equipos no logaron calificar. Esto significa que no veremos a íconos del hockey como Sidney Crosby y Alex Ovechkin, su participación en la temporada termino.

Realmente si decepciona que estos 2 jugadores de Salón de la Fama no los veremos jugar pero esto no quiere decir que no habrá acción, ya que vienen en estos playoffs un grupo de jóvenes estrellas como Jack Hughes con los New Jersey Devils y también habrá muchos partidos intrigantes en las Series que comienzan que estoy seguro que no decepcionará a ningún fanático del hockey en cualquier parte del mundo. Las Series de los Playoffs apenas comenzaron este lunes 17 de abril, estos son los equipos.

Conferencia Este

Florida Panthers @ Boston Bruins – Inicio la Serie el lunes 17 abril –

Pronóstico: Bruins

El mejor equipo de la temporada pasada hablando en cuanto a puntos los Florida Panthers se enfrentará contra el mejor equipo esta temporada los Boston Bruins. Mucho ha cambiado para Florida en tan solo un año, apenas si lograron pasar a los playoffs. Los Panthers tienen buena ofensiva pero es su defensa y la portería su debilidad esta temporada. Y de Boston, ¿qué puedo decir de Boston? Han tenido una temporada espectacular y serán un equipo difícil de vencer es una equipo que ha jugado a un nivel muy alto. Estos dos equipos jugaron 4 veces en la temporada regular, Florida ganó dos partidos. Se anotaron mínimo 7 goles en cada partido, los Panthers no serán un equipo tan fácil de vencer para los Bruins. Estos equipos se han enfrentado en playoffs solamente una vez y eso fue en 1996 , en ese entonces Florida gano la serie 4-1. No me sorprendería que Florida le de un susto a Boston, la clave para los Panthers será la portería. Creo que los Bruins ganarán la Serie , que será más cerrada de lo que los fanáticos esperamos.

Tampa Lightning @ Toronto Maple Leafs – Inicia la Serie el martes 18 abril –

Pronóstico: Toronto

Estos dos rivales divisionales ya han tenido sus enfrentamientos en lso años pasados, los Lightning realmente sacaron lo mejor de los Leafs en los playoffs del año pasado. Toronto iba ganando la Serie 3-1 hasta que Tampa remontó y gano los siguientes 3 juegos arrebatándole a Toronto prácticamente la Serie. Este año Tampa ha tenido algunos problemas defensivamente ha permitido muchos goles en la temporada. La principal preocupación para Toronto es pasar de la 1ª Ronda de los playoffs. Lo cierto es que Toronto no ha ganado una Serie de playoffs desde 2004 cuando vencieron a los Ottawa Senators. Los Leafs deberían de ganar esta Serie están hambrientos por lograrlo y lo cierto es que Tampa no ha jugado bien esta temporada. Toda la presión está sobre Toronto si no logran ganar estos playoffs seguramente veremos cambios en los jugadores y en los gerentes este verano. Por tanto creo que Toronto puede ganar esta Serie.

Toronto Maple Leafs

New York Islanders @ Carolina Hurricanes – Inicio de la Serie 17 de abril –

Pronóstico: Islanders

Este es un partido muy interesante , Carolina es uno de los mejores equipos de la NHL en temporada regular en los últimos años, sin embargo mi pregunta sería si este equipo tendrá lo necesario para aguantar todos los playoffs y llegar por el Campeonato. Los Islanders por su parte son un equipo que tiene otra estructura a diferencia de Carolina están hechos para los playoffs es decir que tienen una muy buena defensiva , su juego es más agresivo , más físico que es lo que más se necesita en los playoffs a diferencia de la temporada regular. En esta temporada regular estos dos equipos jugaron 4 partidos , Carolina ganó 3. Históricamente estos equipos solo se han enfrentado en los playoffs una vez en 2012 cuando New York ganó un Serie muy cerrada 4-3.

New York Rangers @ New Jersey Devils – Inicia la Serie martes 18 de abril –

Pronóstico: Rangers

Estos dos equipos han jugado 34 juegos de playoffs enfrentándose entre sí. Los Rangers tiene una ligera ventaja ganando 18 de esos juegos, esta temporada los Devils ganaron 3 de 4 juegos en que se enfrentaron. New Jersey es un equipo de jóvenes estrellas que tienen todo para anotar muchos goles, sin embargo los Rangers son uno de los equipos más completos en los playoffs de esta temporada parece que no tienen debilidad alguna. Ésta va a ser una serie muy emocionante, seguramente se irá a los 7 juegos para definir al ganador. Aquí yo le daría la ventaja al equipo con mayor experiencia y al que tiene mejor portero, esos son los Rangers, sin embargo ojo que no sorprendería que New Jersey se llevará la Serie.

Conferencia Oeste

Minnesota [email protected] Dallas Stars –Inicia la Serie lunes 17 de abril –

Pronóstico: Stars

Este es un enfrentamiento interesante , de dos equipos muy defensivos. Durante la temporada regular jugaron 4 ocasiones cada equipo gano 2 partidos. Los Wild son un equipo difícil de jugar porque son muy físicos , sin embargo tienen una debilidad les falta profundidad para vencer a Dallas. Hablando de los porteros, aunque es respetable la carrera de Marc Andre Fleury de parte de Minnesota , creo que el portero de Dallas Jake Oettinger le da una ventaja a su equipo en esta posición. No será un Serie fácil pero los Stars tiene lo que se necesita para ganar en unos 6 o 7 juegos.

Seattle Kraken @ Colorado Avalanche – Inicia la Serie martes 18 de abril –

Pronóstico : Avalanche

Hasta el último juego de la temporada regular los Campeones de la Stanley Cup el año pasado se lograron posicionar como la Semilla #1 de su División lejos de los Dallas Stars. Los Kraken en su 2da temporada en la liga han mejorado lograron una posición en los playoffs por primera vez. La temporada pasada terminaron con tan solo 60 puntos. Esta temporada lograron 100 puntos, durante esta temporada los Kraken sorprendieron a Colorado ganando 2 de 3 juegos cuando se enfrentaron entre sí. Los Avalanche estarán sin su capitán Gabriel Landeskog, así es que no solo no tendrán a su líder también perderán a un jugador muy físico que es determinante en los playoffs. No dudaría que los Kraken sorprendan , pero creo que Colorado encontrará la forma de ganar esta Serie en unos 6 juegos.

Los Angeles Kings @ Edmonton Oilers – Inicia Serie lunes 17 de abril –

Pronóstico: Oilers

Esta es la mejor Serie en la Conferencia Este, tenemos a los explosivos Oilers ofensivamente contra los defensivos Kings. Edmonton tal vez tiene los mejores 2 jugadores ofensivos en la liga con Connor McDavid y Leon Draisaitl , Los Angeles tiene a dos de los mejores centros defensivos con Anze Kopitar y Phillip Danault. Estos dos equipos tienen una historia en los playoffs que data desde los años 80. En la historia los Oilers han vencido a los Kings en 28 ocasiones de 43 juegos de playoffs. En su Serie del año pasado Edmonton logró ganar una dura Serie de 7 juegos gano 4-3. Este año durante la temporada regular de 4 enfrentamientos cada uno gano 2 partidos. Edmonton tiene un defensa muy sólido con Mattias Ekholm eso los ha ayudado a mejorar. Los Oilers son el primer equipo desde 1981 en que los NY Islanders fueron líderes en la liga con el mayor número de goles en power play y short handed goals en la temporada. Espero que Edmonton pueda ganar esta Serie en 6 juegos o menos.

Winnipeg Jets @ Vegas Golden Knights – Inicia la Serie martes 18 abril –

Pronóstico: Knights

Los Winnipeg Jets se colaron a los playoffs apenas la semana pasada. Los Knights prácticamente resurgieron esta temporada ganaron 57 juegos este año. Ambos equipos regresan a los playoffs después de que no lo lograron el año pasado. Vegas no tiene problema alguno al jugar en contra de Winnipeg le ganaron 3 partidos y superaron en puntos a los Jets 13-8 en esos juegos. Estos equipos se enfrentaron en los playoffs en el 2018 cuando Vegas , tuvo esa magia de la primer temporada que lo llevo hasta las finales. Los Knights vencieron a Winnipeg 4 -1 ese año, creo que los Knights pueden terminar pronto con esta Serie y ganarla en a lo mucho 6 juegos o menos.